Tragedia care i-a marcat ultimii ani din viață lui Adrian Pleșca. Artistul nu a putut duce aceasta povară

Marți, 2 decembrie 2025, muzica românească a primit o lovitură grea și neașteptată. Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la vârsta de 64 de ani.

Potrivit primelor informații, Adrian Pleșca a suferit un AVC, acesta fiind transportat în stare de inconștiență la Spitalul Pantelimon din București. Din păcate, medicii nu au mai putut face însă nimic pentru el. „Drum lin... Pleșca Adrian. Becul s-a stins", a scris Alin Dinca, solistul formației Trooper, pe Facebook. „Ne-a părăsit Artanu, vocalistul trupei Partizan şi fondator al trupei Timpuri Noi - ultimul avangardist. Scriu altă zi - azi nu prea pot: m-a întristat rău. Pace!", a transmis scriitorul Vasile Ernu, într-o postare pe Facebook. „O veste tristă. De astăzi Artanu nu mai cântă. A fost un artist pe care l-am preţuit pentru mesajul transmis. O pierdere grea pentru muzica românească", a transmis şi cantautoarea de muzică folk Maria Gheorghiu.

Puțini știu însă că, de mai mulți ani, artistul ducea în suflet o mare durere. Totul a început în toamna anului 2018, atunci când Adrian Pleșca a trecut printr-o perioadă extrem de grea. Ambii săi părinți au murit în aceeași zi, la doar câteva ore distanță unul de celălalt. Mai exact, pe datata de 20 septembrie 2018., mama artistului, fostă profesoară de biologie, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Aceasta urma să împlinească 88 de ani peste doar o lună. La doar câteva ore distanță de la această tragedie, tatăl lui Adrian Pleșca, fost profesor la un cunoscut liceu de muzică, a decedat. Pierderea ambilor părinți în aceeași zi a fost o lovitură cumplită pentru îndrăgitul artist. „Din motive deloc vesele, arătând respect și empatie, acest eveniment se amână. Vă mulțumim. Revenim", a fost mesajul postat atunci de colegii solistului de la Partizan, trupa anulându-și toate concertele și evenimentele programate în perioada imediat următoare.