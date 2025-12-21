Un youtuber a bătut la Andrew Tate ca la fasole! "Intreaga carieră de kickboxer se dovedeste a fi o mare minciuna" VIDEO

Andrew Tate a ajuns ținta glumelor în social media după ce a fost învins de un actor în ringul de box. În acest weekend, Tate a fost învins de Chase DeMoor, un actor cunoscut mai degrabă pentru aparițiile pe Youtube si în reality show-uri de dragoste decât pentru aptitudinile sale sportive.

Cu un palmares modest și cu victorii obținute împotriva unor luptători necunoscuți, entertainerul a reușit să-l bată fără mari probleme pe britanicul Tate. Andrew Tate s-a chinuit să termine meciul în picioare. Nu a reușit să expedieze lovituri clare și de multe ori a preferat să-și ia în brațe adversarul, pentru a nu fi făcut KO. Britanicul acuzat în România pentru săvârșirea de mai multe infracțiuni a terminat partida tumefiat.

În urma confruntării, Tate a dat vina pe faptul că a stat în arest și pe faptul că este mai în vârstă decât adversarul cu 10 ani. Totodată, el a mai transmis un mesaj ciudat, jignitor la adresa privitorilor. „99,9% dintre bărbații de 40 de ani care au 700 de milioane de dolari stau degeaba, cu prostituate. Aș fi putut face același lucru, să vorbesc prostii pe internet, să nu-mi asum niciun risc și să trăiesc liniștit", a explicat Andrew Tate. În plus, el l-a lăudat pe sportivul ocazional care l-a bătut. „Chase este un adevărat campion, un războinic. Sunt mândru de el, merită centura", a declarat controversatul influencer.

De-a lungul timpului, Andrew Tate s-a lăudat cu cariera sa de kickboxer. Însă, zilele acestea a fost luat „la bani mărunți" de internauți, care au „disecat" cariera sa. Potrivit analizelor, Tate nu a reușit să se remarce în competițiile majore de sporturi de contact. Multe dintre meciurile sale sunt inexistente pe internet, iar victoriile au fost obținute în fața unor luptători amatori sau de o calitate foarte scăzută, susțin analiștii. Astfel, disproporția dintre imaginea proiectată, laude și realitate este foarte mare, aspect reflectat chiar în cel mai recent meci, avertizează pasionații de sporturi de contact.