Previziunile Babei Vanga pentru 2026. În ce lună vom avea "nave spațiale uriașe" pe Pământ

Baba Vanga, clarvăzătoarea bulgară supranumită „Nostradamus al Balcanilor", a făcut mai multe predicții pentru anul 2026, vorbind atât despre evenimente importante pentru întreaga lume, cât și despre progrese în medicină și tehnologie, notează Daily Mail.

Conform declarațiilor nepoatei sale, Krasimira Stoyanova, și ale altor adepți, Baba Vanga ar fi anticipat un posibil contact al omenirii cu o civilizație extraterestră în luna noiembrie 2026, descriind apariția unei „nave spațiale uriașe" pe Pământ.

Deși această idee a stârnit curiozitate, oamenii de știință rămân sceptici, iar autoritățile americane subliniază că nu există dovezi privind existența vieții extraterestre.

Pe plan terestru, clarvăzătoarea ar fi avertizat asupra tensiunilor globale dintre marile puteri, inclusiv China, Rusia și SUA, ceea ce unii interpretează ca un posibil context pentru conflicte majore internaționale.

De asemenea, Baba Vanga ar fi prezis un val de dezastre naturale, de la cutremure și erupții vulcanice până la fenomene meteorologice extreme, care ar putea afecta până la 8% din suprafața planetei.

Totuși, previziunile ei nu sunt exclusiv negative. Baba Vanga ar fi văzut progrese semnificative în domeniul medical, incluzând teste de sânge capabile să detecteze cancerul în stadii incipiente și dezvoltarea organelor sintetice. Cercetările în transplanturile de organe bio-artificiale și imprimarea 3D a țesuturilor ar putea să atingă noi etape în 2026.

Pe plan tehnologic, ea ar fi anticipat o utilizare extinsă a inteligenței artificiale în industrie, ceea ce ar putea genera atât schimbări în piața muncii, cât și dileme etice importante.

Născută în 1911 sub numele Vangeliya Pandeva Dimitrova, Baba Vanga a orbit după un incident în timpul unei tornade la vârsta de 12 ani. Faimoasă pentru darurile sale de precogniție și vindecare, clarvăzătoarea nu a lăsat înregistrări scrise, iar majoritatea profețiilor sale au fost transmise oral și consemnate postum de apropiați, după moartea sa în 1996.