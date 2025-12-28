Bulgaria trece la euro într-un moment de teamă cu privire la inflaţie.Ce a pățit Croaţia în 2023 când a adoptat moneda unică
Postat la: 28.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflaţia şi va accentua instabilitatea politică.
În timpul verii, a apărut o mişcare de protest, în spatele căreia stau în principal partidele de extremă dreaptă şi pro-ruse, care cere „menţinerea levei bulgăreşti", profitând de temerile bulgarilor că trecerea la euro va duce la creşterea preţurilor. Dar pentru guvernele succesive de la Sofia care au făcut eforturi pentru adoptarea sa, euro va stimula economia celei mai sărace ţări din Uniunea Europeană, va consolida legăturile sale cu Europa de Vest şi o va proteja de influenţa Rusiei.
Înainte de Bulgaria, Croaţia, în 2023, este ultima ţară care a adoptat moneda unică, introdusă iniţial la 1 ianuarie 2002 în douăsprezece ţări UE. In Croația preturile au explodat imediat dupa aderarea la euro si puterea de cumparare a scazut, salariile au scazut, iar inflatia a crescut. Nici azi Croatia nu s-a stabilizat economic, o parte din populatie regretand trecerea la euro.
Bulgaria, cu o populaţie de 6,4 milioane de locuitori, membră a UE din 2007, se confruntă însă cu provocări semnificative, după protestele anticorupţie care au răsturnat recent guvernul de coaliţie conservator, la putere de mai puţin de un an, şi cu perspectiva unor noi alegeri legislative, cere ar urma să fie cel de al optulea tur de scrutin din ultimii cinci ani.
În acest context de instabilitate, orice problemă legată de introducerea monedei euro va fi exploatată de politicienii anti-UE, crede Boryana Dimitrova de la institutul de sondaj Alpha Research, care de un an analizează opinia publică cu privire la euro. Potrivit celui mai recent Eurobarometru, 49% dintre bulgari se opun monedei unice. Îngrijorările sunt vizbile în special în zonele rurale sărace.
„Preţurile vor creşte. Aşa mi-au spus prietenii care locuiesc în Europa de Vest, a declarat pentru AFP Bilyana Nikolova, 53 de ani, care are un magazin alimentar în micul sat Chuprene, din nord-vestul Bulgariei. După hiperinflaţia din anii 1990, după căderea comunismului, Bulgaria şi-a legat moneda de marca germană, apoi de euro, deci este deja dependentă de politica monetară a Băncii Centrale Europene (BCE), fără a avea totuşi un cuvânt de spus în această problemă.
„Acum va putea în sfârşit să participe la deciziile din cadrul Uniunii Monetare", a declarat pentru AFP Georgi Angelov, economist la Institutul pentru o Societate Deschisă din Sofia.
Câştigurile legate de adoptarea monedei euro vor fi „substanţiale", a asigurat preşedintele BCE, Christine Lagarde, invocând „schimburi mai fluide, costuri de finanţare mai mici şi preţuri mai stabile". Întreprinderile mici şi mijlocii ar putea economisi echivalentul a aproximativ 500 de milioane de euro în costuri de schimb, a adăugat Lagarde într-un discurs ţinut luna trecută la Sofia.
Un sector care ar urma să beneficieze în mod special de euro este turismul, care în acest an a fost responsabil pentru aproximativ 8% din PIB-ul Bulgariei. De asemenea, Lagarde a pus în context modificările de preţ, descriindu-le drept „modeste şi de scurtă durată" şi a afirmat că în timpul precedentelor aderări la euro, impactul a fost între 0,2 şi 0,4 puncte procentuale.
Cu toate acestea, în Bulgaria, încă înainte de intrarea efectivă în euro, preţurile alimentelor crescuseră cu 5% în ritm anual în noiembrie, potrivit Institutului Naţional de Statistică, mai mult decât dublu faţă de media zonei euro. Preţurile la imobiliare au crescut cu 15,5% în al doilea trimestru, de trei ori mai mult decât media din zona euro.
Pentru a încerca să liniştească opinia publică, parlamentul de la Sofia a consolidat în timpul verii organele de control responsabile de investigarea creşterilor bruşte ale preţurilor şi de stoparea oricărei creşteri „nejustificate" legate de trecerea la euro.
Potrivit lui Georgi Angelov, intrarea în zona euro va întări, totuşi, transparenţa şi va ajuta atât consumatorii, cât şi comercianţii să compare preţurile cu cele din restul UE. „Provocarea va fi să avem un guvern stabil pentru cel puţin unul sau doi ani, astfel încât să putem profita pe deplin de beneficiile apartenenţei la zona euro", crede Georgi Angelov.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Renașterea Uniunii Sovietice - un scenariu geopolitic care pare că deja s-a pus în mișcare
Lumea trece printr-o transformare colosala, nemaivazuta in ultimii cincizeci de ani. Poți sa nu crezi in mistica, dar le ...
-
Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina. "La cererea președintelui Putin"
Kremlinul a anunțat vineri, in a doua zi de Craciun, ca Rusia a reluat contactele cu Statele Unite dupa analizarea planu ...
-
Putin a respins planul de pace revizuit în 20 de puncte prezentat de Zelenski. Kremlinul pregătește contrapropuneri
Kremlinul a respins planul de pace revizuit in 20 de puncte prezentat de Volodimir Zelenski și pregatește contracereri, ...
-
Președintele Zelenski a prezentat în premieră proiectul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA. Liderul ucrainean anunță că așteaptă azi un răspuns al Rusiei
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat public miercuri, pentru prima data, un proiect de document in 20 de puncte p ...
-
Un raport al Pentagonului arată adevărata putere militară a Chinei: Au recuperat serios decalajul și joacă în liga mare
China a incarcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale in cele trei silozuri ale sale si nu doreste ...
-
Japonia își dorește arme nucleare ca să poată face față unui eventual conflict cu China și Coreea de Nord
Pe 18 decembrie, Sanae Takaichi, un inalt oficial din biroul prim-ministrului japonez responsabil cu probleme de securit ...
-
Scandal uriaș în SUA după ce Centrul Kennedy din Washington a fost redenumit Centrul Trump-Kennedy
Un scandal uriaș a izbucnit in SUA dupa ce un consiliu de administrația ales de Administrația Trump a decis sa schimbe n ...
-
Putin afirmă că Rusia va cuceri militar „teritorii ruseşti istorice" în Ucraina dacă diplomaţia eşuează
Presedintele Vladimir Putin a afirmat miercuri ca, in cazul in care diplomatia va esua, armata rusa va cuceri pe cale mi ...
-
Politico: „Au furat Crăciunul". Ce s-a întâmplat la ambasadele UE a șocat Occidentul
Acțiunile președintelui american Donald Trump nu provoaca bucurie in randul politicienilor europeni, scrie publicația eu ...
-
Jeffrey Sachs în Berliner Zeitung: "Ostilitatea față de Rusia duce Europa spre dezastru!"
Ziarul german Berliner Zeitung a publicat un amplu eseu scris de economistul american Jeffrey Sachs și intitulat „ ...
-
Proteste la Tel Aviv: Mulțimea cere ca Netanyahu să nu fie grațiat în dosarele de corupție
Aproximativ 1.500 de oameni au protestat la Tel Aviv, cerand ca premierul Benjamin Netanyahu sa nu fie grațiat, precum ș ...
-
Jeffrey Sachs: „Calculul greșit periculos al Occidentului. De ce subestimarea Rusiei prelungește războiul din Ucraina"
Legendarul economist și analist american Jeffrey Sachs a facut in aceste zile o serie de afirmații extrem de dure in cad ...
-
Cine se află în spatele politicii externe anti-europene a lui Trump?
Noua strategie de securitate naționala a Statelor Unite, publicata saptamana trecuta, susține ca imigrația in Europa ar ...
-
„Tot Donbasul aparține Rusiei". Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina
În vreme ce Washingtonul și Kievul cauta o soluție pentru deblocarea negocierilor de pace, Moscova semnaleaza ca n ...
-
Trump vrea să scoată patru țări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relațiile cu Europa
O versiune mai lunga a strategiei SUA, consultata de site-ul american specializat pe știri din domeniul apararii Defense ...
-
China ar distruge armata SUA într-un conflict pentru Taiwan avertizează un document secret
China ar invinge armata SUA intr-un razboi pentru Taiwan, potrivit unei evaluari strict secrete a guvernului SUA, scrie ...
-
Haos politic în Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu câteva săptămâni înainte de adoptarea euro, după proteste ample în stradă ale cetățenilor
Haos politic in Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu cateva saptamani inainte de adoptarea euro, dupa ...
-
Rusia anunță că a bătut palma cu SUA privind tratatul de pace din Ucraina. "Neînțelegerile au fost rezolvate"
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca toate „neințelegerile" cu Statele Unite privind Ucrain ...
-
Cine ar câștiga dacă Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale acum
Președintele SUA, Donald Trump, considera ca Ucraina ar trebui sa organizeze alegeri, afirmand ca Kievul „foloseșt ...
-
A început demersul de retragere a SUA din NATO. Ce motive se invocă și ce șanse sunt pentru reușită
Un congresman american, republicanul Thomas Massie, a propus in mod oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tr ...
-
American Conservative: De ce Trump dorește încheierea rapidă a războiului din Ucraina
Publicarea Strategiei de securitate naționala (NSS) a administrației Trump a declanșat, așa cum era de așteptat, o furtu ...
-
Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor. Cea mai profundă abdicare a conducerii americane văzută vreodată!
Zi de zi, tradarea Ucrainei de catre Donald Trump și ostilitatea sa crescanda fața de NATO și Uniunea Europeana devin di ...
-
The Atlantic dezleagă enigma: Putin are un cod de la Leningrad pe care Trump nu îl înțelege
Donald Trump a incercat tot felul de trucuri contradictorii in cautarea pacii in Ucraina: l-a primit pe Vladimir Putin i ...
-
Negocierile americano-ucrainene au luat sfârșit - Care sunt chestiunile rămase nesoluționate
Discutiile dintre negociatorii americani si ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au incheiat in acest w ...
-
WSJ: "Strategia prin care Trump vrea să distrugă Europa"
Un document strategic anual, care descria amenințarile de la China la Rusia, iși indreapta acum o parte din limbajul cel ...
-
Vladimir Putin este pregătit să se facă stăpân pe Marea Neagră. Patrulările în zonă s-au intensificat
Vladimir Putin a avertizat ca Rusia poate recurge la atacuri asupra porturilor și navelor care aprovizioneaza Ucraina, d ...
-
După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei
Dupa SUA, inca un stat membru NATO important face un pas inapoi: Italia anunța ca nu va mai sprijini militar Ucraina. &I ...
-
Ceartă Madame Lagarde - Frau Ursula: Șefa Băncii Europene spune că UE încalcă statul de drept prin acordarea unui împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate
Planul propus de Comisia Europeana (CE) de a acorda un imprumut „reparatoriu" Ucrainei este „limitat justifi ...
-
Care sunt jocurile de putere de la Washington în urma cărora ar putea să pice șeful Pentagonului Pete Hegsett
Principalul organism independent de supraveghere a Pentagonului a constatat ca secretarul Apararii, Pete Hegsett, a inca ...
-
Toate dedesubturile vizitei lui Putin la New Delhi: Petrol, apărare şi geopolitică
Presedintele rus Vladimir Putin incepe joi o vizita de doua zile in India, unde se va intalni cu prim-ministrul Narendra ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu