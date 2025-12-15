Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli

Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la The Insider și fost șef al secției de anchete pentru Bellingcat, a dezvăluit povestea incredibilă a Olgăi Kolobova, supranumită „Cat lady". Femeia era cunoscută în Italia sub numele Maria Adela Kuhfeldt Rivera și a trăit mai bine de un deceniu la Napoli, după ce anterior locuise în Malta. „A avut relații cu persoane apropiate sediului NATO din Napoli, împrietenindu-se cu soțiile generalilor. Avea acces privilegiat la informațiile Alianței", a explicat Grozev.

Spioana se prezenta drept „bijutier peruvian", dar, potrivit publicației Il Messaggero, adevărata ei identitate era cea de agent rus. Ancheta lui Grozev a dezvăluit adevărul, iar el a povestit pe canalul său de YouTube: „Nu a fost o problemă să dovedesc că era o spioană rusă, deoarece avea un pașaport cu un set specific de numere. Era clar că era o spioană rusă, iar la un moment dat a dispărut din Italia pentru a se întoarce în Rusia. Timp de luni de zile, dacă nu chiar un an, am încercat să descopăr adevărata identitate a acestei persoane. Și singurul lucru pe care l-am putut găsi care lega falsa identitate peruviană care locuia în Italia de persoana care locuia în Rusia a fost pisica ei".

Pisica se numește Luisa și era adorată de femeie. „Toți prietenii ei care o cunoșteau în Italia vorbiseră despre dragostea ei pentru pisică", povestește Grozev. „Așa că m-am gândit: dacă există un lucru pe care această femeie îl poate aduce din viața ei reală în cea falsă, acesta ar fi pisica ei. Luni de zile, am încercat să găsim o legătură între acea pisică din Italia și o pisică din Rusia". Descoperirea a fost incredibilă: un microcip unic la nivel mondial.

„După ce am găsit microcipul, am început să căutăm în bazele de date rusești pentru a găsi un animal înregistrat la un medic veterinar. Și așa a fost: acea pisică fusese înregistrată la o clinică veterinară din Rusia. Așa că am consultat VK, versiunea rusă a Facebook, și am găsit o femeie pe nume Olga Kolobova, care dăduse like și se împrietenise cu acel grup de veterinari și avea o pisică pe profilul ei. Restul a fost ușor". Aceasta este doar prima parte a unei anchete fascinante. Grozev anunță că întreaga poveste va fi publicată în câteva săptămâni și promite să ofere detalii și mai captivante despre viața și activitățile spioanei.