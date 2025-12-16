Crima care a șocat SUA: Fiul celebrului regizor a fost reținut. Și-a ucis părinții în propria locuință

Fiul în vârstă de 32 de ani al regizorului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat luni sub suspiciunea de crimă și reținut fără drept de cauțiune, în cazul în care părinții săi au fost uciși prin înjunghiere în casa lor din Los Angeles, au declarat autoritățile.

Cazul va fi înaintat procurorilor marți, în timp ce aceștia iau în considerare acuzațiile oficiale împotriva lui Nick Reiner, care a fost reținut la câteva ore după ce Rob Reiner și Michele Singer Reiner au fost găsiți morți. Poliția nu a declarat nimic despre motivul crimelor, potrivit AP.

Rob și Nick Reiner au explorat relația lor dificilă și luptele lui Nick Reiner cu drogurile într-un film semi-autobiografic din 2016, „ Being Charlie".

Nick Reiner a vorbit public despre luptele sale cu dependența. Până la vârsta de 18 ani, a intrat și ieșit din centre de tratament, cu perioade de lipsă de adăpost și recidive între ele.

Cadavrele au fost descoperite duminică după-amiază la o casă din cartierul elegant Brentwood, iar anchetatorii cred că au fost înjunghiate, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru Associated Press.

Reiner a fost mult timp unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, iar opera sa include unele dintre cele mai memorabile filme ale anilor 1980 și '90, inclusiv „This is Spinal Tap", „A Few Good Men", „When Harry Met Sally" și „The Princess Bride".

Fiul legendei comediei Carl Reiner, Rob Reiner s-a căsătorit cu fotografa Michele Singer Reiner în 1989. Cei doi s-au cunoscut în timp ce el regiza filmul „Când Harry a întâlnit-o pe Sally". Au avut trei copii împreună: Nick, Jake și Romy.