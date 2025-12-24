Cele mai bune seriale din 2025: Producțiile care au ținut lumea lipită de ecrane

Serialele care s-au remarcat la nivel global variază anul acesta de la „Adolescence", inspirat de cultura toxică „incel" din nordul Angliei şi cu actori locali necunoscuţi, la filme de epocă precum „The Seduction", cu Anamaria Vartolomei şi Diane Kruger în rolurile principale, care explorează manipularea sexuală ca instrument de supravieţuire pentru femeile care trăiau în patriarhatul Parisului secolului al XVIII-lea.

Au existat şi reality show-uri, precum „Love is Blind: Habibi", nominalizat la premiile Emmy, şi „The Celebrity Traitors", care au reprezentat, după cum spune Ellise Shafer, „unele dintre cele mai bune programe de televiziune ale anului - fără îndoială". Variety prezintă o listă cu cele mai bune zece seriale internaţionale ale anului.

Adolescence

Miniseria Netflix, despre un adolescent acuzat de uciderea unei colege de clasă, a uimit aproape pe toată lumea în câteva zile de la lansare, fiind lăudată pentru măiestria tehnică, interpretările extraordinare şi povestea extrem de actuală. A început rapid să doboare recordurile globale de audienţă pentru Netflix şi a dominat de atunci premiile anului, cu o serie la gala Primetime Emmy, inclusiv unul pentru Owen Cooper, un debutant în vârstă de 15 ani, care a devenit astfel cel mai tânăr actor câştigător din istoria premiilor. Tema centrală a serialului, despre pericolele reţelelor sociale pentru copii şi despre manosphere online, a devenit un subiect de discuţie la nivel global şi a stârnit o dezbatere naţională în Marea Britanie, unde a fost discutată în Parlamentul britanic. Aşa cum au recunoscut recent scenaristul Jack Thorne şi regizorul Philip Barantini, indiferent de evoluţia carierei lor de aici înainte, probabil că nu vor mai trăi niciodată o experienţă similară cu „Adolescence".

Dead End

„Dead End" al regizoarei flamande Malin-Sarah Gozin este cel mai memorabil titlu prezentat la Canneseries în acest an. Această comedie neagră îl are în centrul atenţiei pe detectivul Ed Bex, care poate vedea ultimele momente ale unei persoane decedate lingând sau, şi mai bine, mâncând o mică parte din cadavrul acesteia. Este un amestec de genuri, o combinaţie între thrillerul comedic şi drama familială, care abordează un subiect serios, în acest caz consumul de alimente de origine animală. Este produs de Caviar şi Lompvis din Belgia şi face parte din remarcabila ascensiune a televiziunii din Flandra.

The Seduction

„The Seduction" nu este doar o altă adaptare a romanului „Les Liaisons Dangereuses" al lui Pierre Choderlos de Laclos. Serialul în şase părţi, cu Anamaria Vartolomei şi Diane Kruger în rolurile principale, oferă o interpretare tinerescă, sexy şi distinct feministă a romanului cult - o poveste despre originea ascensiunii lui De Merteuil, înainte de transformarea ei în partenera de nelegiuiri a lui Valmont. Producţia originală HBO este regizată de Jessica Palud, al cărei film „Being Maria" a urmărit parcursul artistei pionier Maria Schneider în timpul filmărilor tumultoase ale peliculei „Ultimul tango la Paris" a lui Bernardo Bertolucci.

„The Seduction" o reuneşte pe Palud cu Vartolomei, care joacă rolul Isabelle de Merteuil. Alături de ea se află Kruger („Inglourious Basterds") în rolul mentorului ei, Madame de Rosemonde - mătuşa lui Valmont. Vincent Lacoste („A Private Life") îl interpretează pe tânărul Valmont, în timp ce Lucas Bravo, bucătarul vedetă din „Emily in Paris", îl întruchipează pe libertinul corupt moral. Seria strălucitoare, cu acţiunea în secolul al XVIII-lea, a fost filmată în mai multe castele din jurul Parisului.

Too Much

Creatoarea serialului „Girls", Lena Dunham, şi-a făcut mult aşteptata revenire la televiziune în iulie cu „Too Much", un serial romantic semi-autobiografic Netflix despre Jess (Meg Stalter, vedeta serialului „Hacks"), o expatriată cu inima frântă, care se mută la Londra şi cade în braţele unui muzician englez cu probleme emoţionale pe nume Felix (charmantul Will Sharpe). Este povestea veche, dar Dunham îi conferă o notă nouă, în timp ce face referire la zilele de glorie ale filmelor lui Richard Curtis, cu scenariul plin de umor, referinţele pertinente şi personajele cu care spectatorii se pot identifica foarte uşor.

Deşi serialul nu va reveni cu un al doilea sezon, finalul său cu nunta la primărie arată clar că Jess şi Felix au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi. Nu toate serialele sunt menite să dureze veşnic - iar acum că Dunham a semnat un contract cu Netflix, toate privirile sunt îndreptate spre ceea ce va crea în continuare.

Black Warrant

Drama Netflix despre închisoarea indiană „Black Warrant" se impune cu autoritatea unui creator care ştie cum să transforme corupţia instituţională într-un dramă captivantă. Având ca decor celebra închisoare Tihar din Delhi, serialul se bazează pe memoriile fostului director Sunil Gupta şi marchează o altă apariţie fără compromisuri în opera lui Vikramaditya Motwane, după „Udaan", „Sacred Games" şi „Jubilee", toate interogând puterea, ambiţia şi decăderea morală în medii foarte diferite.

Avându-l în rol principal pe Zahan Kapoor, un personaj rezervat, dar impunător, „Black Warrant" rezistă tacticilor şocante uşoare, concentrându-se în schimb pe cruzimea banală şi etica negociată a vieţii din închisoare - unde corupţia este sistemică, iar idealismul este o povară. Impactul serialului a fost subliniat de multiple premii câştigate la Asian Academy Creative Awards, consolidându-l ca una dintre cele mai credibile producţii de prestigiu ale Netflix India din ultimii ani.

The Celebrity Traitors

Deşi Statele Unite au realizat doar versiuni cu vedete ale reality show-ului poliţist „The Traitors", anul acesta creatorii britanici ai formatului au decis în sfârşit să încerce conceptul. Rezultatul a fost unul dintre cele mai bune programe televizate ale anului, fără îndoială. „The Celebrity Traitors" de la BBC a depăşit aşteptările şi a doborât recordurile de audienţă, oferindu-ne momente precum acuzaţiile îndrăzneţe ale olimpicului Tom Daley şi discursul surprinzător de emoţionant al lui Alan Carr, toate prezentate de Claudia Winkleman.

Love is Blind:Habibi

Netflix a obţinut o nominalizare la Premiile Emmy 2025, la categoria „Divertisment fără scenariu", pentru „Love is Blind, Habibi", adaptarea în limba arabă a popularului său show de întâlniri. Filmat în Dubai şi co-prezentat de actriţa saudită Elham Ali şi soţul ei, Khaled Saqr, serialul prezintă persoane singure din regiune - inclusiv din Arabia Saudită, Liban, Maroc, Irak şi Kuweit, dar care locuiesc în Emiratele Arabe Unite - în căutarea iubirii fără a-şi putea vedea potenţialul partener, conform formatului emisiunii. Însă „Love is Blind: Habibi" s-a diferenţiat de variantele sale internaţionale prin faptul că s-a concentrat mai mult pe familie, prezentând participarea familiei la procesul de logodnă, valorile comune, tradiţiile culturale, absenţa alcoolului şi a intimităţii fizice în etapele iniţiale, ceea ce a constituit o abordare inovatoare pentru mulţi telespectatori.

A ocupat primul loc în topul global Netflix al celor mai vizionate 10 emisiuni TV în altă limbă decât engleza în primele două săptămâni, atrăgând milioane de telespectatori, ceea ce evidenţiază interesul global pentru reality show-urile axate pe lumea arabă.

Perfect Days

În ultimii ani, crimele reale au surprins Brazilia. În ceea ce priveşte ficţiunea, însă, niciun talent nu este atât de căutat ca romancierul şi scenaristul Raphael Montes, care a scris telenovela „Scars of Beauty" pentru HBO Max, în timp ce Netflix adaptează propriul său roman „A Estranha na Cama". Globoplay, serviciul VOD al Globo, a adaptat un alt roman al lui Montes - „Perfect Days". Un thriller psihologic elegant, care depăşeşte limitele sexualităţii, „Perfect Days" a devenit cea mai vizionată serie originală a Globoplay în această vară.

De asemenea, serialul le-a adus în prim-plan pe vedeta Julia Dalavia, regizoarea Joana Jabace („Precious Pearl") şi scriitoarea Claudia Jouvin („The Nightshifter", care lucrează acum la următorul proiect al lui Ron Leshem).

Portobello

Renumitul regizor italian Marco Bellocchio reconstituie una dintre cele mai scandaloase erori judiciare din Italia în această serie limitată HBO, lansată la Festivalul de Film de la Veneţia şi prezentată ulterior la Toronto şi Busan. „Portobello" explorează povestea reală a popularului prezentator de televiziune italian Enzo Tortora, care, printre alte programe, a condus un show de divertisment cu acelaşi titlu, difuzat în prime time de postul public italian RAI timp de şapte sezoane, începând din 1977. Seria lui Bellocchio - care a fost lăudată de The Guardian ca fiind „puternică şi serioasă, sarcastică şi cinică" - este o relatare vie a modului în care Tortora, în 1985, a trecut de la statutul de vedetă de televiziune de top la cel de condamnat pe nedrept pentru conspiraţie cu sindicatul criminal napolitan cunoscut sub numele de Camorra.

Tortora este interpretat cu multă forţă de Fabrizio Gifuni, colaborator frecvent al lui Bellocchio, care a jucat rolul fostului prim-ministru italian Aldo Moro în serialul TV limitat anterior al lui Bellocchio, „Exterior Night", despre răpirea şi asasinarea liderului ţării în 1978 de către teroriştii Brigăzilor Roşii. „Portobello", produs de Kavac Film, compania lui Bellocchio, în colaborare cu Our Films, deţinută de Mediawan, va fi prima producţie italiană originală HBO care va fi lansată pe platforma de streaming HBO Max, în 2026. Serialul va fi disponibil pe HBO Max la nivel global, inclusiv în SUA, America Latină şi Europa, cu excepţia Franţei şi Germaniei.

The Anatomy of a Moment

Nicio serie a operatorului spaniol de televiziune cu plată/ SVOD Movistar Plus+ nu a avut un impact mai mare în Spania decât „The Anatomy of a Moment", o cronică în şase părţi despre cum trei aliaţi neobişnuiţi - fostul prim-ministru francoist Adolfo Suárez, liderul Partidului Comunist Santiago Carrillo şi generalul reformist Manuel Gutiérrez Mellado - au câştigat democraţia pentru Spania în 1976-1977. O odă adusă empatiei peste barierele politice, regizată cu talent cinematografic de Alberto Rodríguez („The Plague", „Marshland") şi incluzând un comentariu vocal sarcastic, serialul prezintă aceste figuri de „talie shakespeariană", în cuvintele lui Rodríguez, în toată măreţia, contradicţiile, defectele şi patosul final al vieţii lor.

„Anatomia" a debutat în 20 noiembrie pe Movistar Plus+ şi a devenit cea mai vizionată serie originală din istoria canalului, câştigând în acelaşi timp toate premiile din Spania. Produsă împreună cu DLO Producciones de la Banijay, „Anatomia" este, de asemenea, unul dintre primele rezultate ale uneia dintre cele mai interesante colaborări din Europa în domeniul producţiei şi distribuţiei de programe TV - între Movistar Plus+ şi Arte France.