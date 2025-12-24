Cele mai bune seriale din 2025: Producțiile care au ținut lumea lipită de ecrane
Postat la: 24.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Serialele care s-au remarcat la nivel global variază anul acesta de la „Adolescence", inspirat de cultura toxică „incel" din nordul Angliei şi cu actori locali necunoscuţi, la filme de epocă precum „The Seduction", cu Anamaria Vartolomei şi Diane Kruger în rolurile principale, care explorează manipularea sexuală ca instrument de supravieţuire pentru femeile care trăiau în patriarhatul Parisului secolului al XVIII-lea.
Au existat şi reality show-uri, precum „Love is Blind: Habibi", nominalizat la premiile Emmy, şi „The Celebrity Traitors", care au reprezentat, după cum spune Ellise Shafer, „unele dintre cele mai bune programe de televiziune ale anului - fără îndoială". Variety prezintă o listă cu cele mai bune zece seriale internaţionale ale anului.
Adolescence
Miniseria Netflix, despre un adolescent acuzat de uciderea unei colege de clasă, a uimit aproape pe toată lumea în câteva zile de la lansare, fiind lăudată pentru măiestria tehnică, interpretările extraordinare şi povestea extrem de actuală. A început rapid să doboare recordurile globale de audienţă pentru Netflix şi a dominat de atunci premiile anului, cu o serie la gala Primetime Emmy, inclusiv unul pentru Owen Cooper, un debutant în vârstă de 15 ani, care a devenit astfel cel mai tânăr actor câştigător din istoria premiilor. Tema centrală a serialului, despre pericolele reţelelor sociale pentru copii şi despre manosphere online, a devenit un subiect de discuţie la nivel global şi a stârnit o dezbatere naţională în Marea Britanie, unde a fost discutată în Parlamentul britanic. Aşa cum au recunoscut recent scenaristul Jack Thorne şi regizorul Philip Barantini, indiferent de evoluţia carierei lor de aici înainte, probabil că nu vor mai trăi niciodată o experienţă similară cu „Adolescence".
Dead End
„Dead End" al regizoarei flamande Malin-Sarah Gozin este cel mai memorabil titlu prezentat la Canneseries în acest an. Această comedie neagră îl are în centrul atenţiei pe detectivul Ed Bex, care poate vedea ultimele momente ale unei persoane decedate lingând sau, şi mai bine, mâncând o mică parte din cadavrul acesteia. Este un amestec de genuri, o combinaţie între thrillerul comedic şi drama familială, care abordează un subiect serios, în acest caz consumul de alimente de origine animală. Este produs de Caviar şi Lompvis din Belgia şi face parte din remarcabila ascensiune a televiziunii din Flandra.
The Seduction
„The Seduction" nu este doar o altă adaptare a romanului „Les Liaisons Dangereuses" al lui Pierre Choderlos de Laclos. Serialul în şase părţi, cu Anamaria Vartolomei şi Diane Kruger în rolurile principale, oferă o interpretare tinerescă, sexy şi distinct feministă a romanului cult - o poveste despre originea ascensiunii lui De Merteuil, înainte de transformarea ei în partenera de nelegiuiri a lui Valmont. Producţia originală HBO este regizată de Jessica Palud, al cărei film „Being Maria" a urmărit parcursul artistei pionier Maria Schneider în timpul filmărilor tumultoase ale peliculei „Ultimul tango la Paris" a lui Bernardo Bertolucci.
„The Seduction" o reuneşte pe Palud cu Vartolomei, care joacă rolul Isabelle de Merteuil. Alături de ea se află Kruger („Inglourious Basterds") în rolul mentorului ei, Madame de Rosemonde - mătuşa lui Valmont. Vincent Lacoste („A Private Life") îl interpretează pe tânărul Valmont, în timp ce Lucas Bravo, bucătarul vedetă din „Emily in Paris", îl întruchipează pe libertinul corupt moral. Seria strălucitoare, cu acţiunea în secolul al XVIII-lea, a fost filmată în mai multe castele din jurul Parisului.
Too Much
Creatoarea serialului „Girls", Lena Dunham, şi-a făcut mult aşteptata revenire la televiziune în iulie cu „Too Much", un serial romantic semi-autobiografic Netflix despre Jess (Meg Stalter, vedeta serialului „Hacks"), o expatriată cu inima frântă, care se mută la Londra şi cade în braţele unui muzician englez cu probleme emoţionale pe nume Felix (charmantul Will Sharpe). Este povestea veche, dar Dunham îi conferă o notă nouă, în timp ce face referire la zilele de glorie ale filmelor lui Richard Curtis, cu scenariul plin de umor, referinţele pertinente şi personajele cu care spectatorii se pot identifica foarte uşor.
Deşi serialul nu va reveni cu un al doilea sezon, finalul său cu nunta la primărie arată clar că Jess şi Felix au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi. Nu toate serialele sunt menite să dureze veşnic - iar acum că Dunham a semnat un contract cu Netflix, toate privirile sunt îndreptate spre ceea ce va crea în continuare.
Black Warrant
Drama Netflix despre închisoarea indiană „Black Warrant" se impune cu autoritatea unui creator care ştie cum să transforme corupţia instituţională într-un dramă captivantă. Având ca decor celebra închisoare Tihar din Delhi, serialul se bazează pe memoriile fostului director Sunil Gupta şi marchează o altă apariţie fără compromisuri în opera lui Vikramaditya Motwane, după „Udaan", „Sacred Games" şi „Jubilee", toate interogând puterea, ambiţia şi decăderea morală în medii foarte diferite.
Avându-l în rol principal pe Zahan Kapoor, un personaj rezervat, dar impunător, „Black Warrant" rezistă tacticilor şocante uşoare, concentrându-se în schimb pe cruzimea banală şi etica negociată a vieţii din închisoare - unde corupţia este sistemică, iar idealismul este o povară. Impactul serialului a fost subliniat de multiple premii câştigate la Asian Academy Creative Awards, consolidându-l ca una dintre cele mai credibile producţii de prestigiu ale Netflix India din ultimii ani.
The Celebrity Traitors
Deşi Statele Unite au realizat doar versiuni cu vedete ale reality show-ului poliţist „The Traitors", anul acesta creatorii britanici ai formatului au decis în sfârşit să încerce conceptul. Rezultatul a fost unul dintre cele mai bune programe televizate ale anului, fără îndoială. „The Celebrity Traitors" de la BBC a depăşit aşteptările şi a doborât recordurile de audienţă, oferindu-ne momente precum acuzaţiile îndrăzneţe ale olimpicului Tom Daley şi discursul surprinzător de emoţionant al lui Alan Carr, toate prezentate de Claudia Winkleman.
Love is Blind:Habibi
Netflix a obţinut o nominalizare la Premiile Emmy 2025, la categoria „Divertisment fără scenariu", pentru „Love is Blind, Habibi", adaptarea în limba arabă a popularului său show de întâlniri. Filmat în Dubai şi co-prezentat de actriţa saudită Elham Ali şi soţul ei, Khaled Saqr, serialul prezintă persoane singure din regiune - inclusiv din Arabia Saudită, Liban, Maroc, Irak şi Kuweit, dar care locuiesc în Emiratele Arabe Unite - în căutarea iubirii fără a-şi putea vedea potenţialul partener, conform formatului emisiunii. Însă „Love is Blind: Habibi" s-a diferenţiat de variantele sale internaţionale prin faptul că s-a concentrat mai mult pe familie, prezentând participarea familiei la procesul de logodnă, valorile comune, tradiţiile culturale, absenţa alcoolului şi a intimităţii fizice în etapele iniţiale, ceea ce a constituit o abordare inovatoare pentru mulţi telespectatori.
A ocupat primul loc în topul global Netflix al celor mai vizionate 10 emisiuni TV în altă limbă decât engleza în primele două săptămâni, atrăgând milioane de telespectatori, ceea ce evidenţiază interesul global pentru reality show-urile axate pe lumea arabă.
Perfect Days
În ultimii ani, crimele reale au surprins Brazilia. În ceea ce priveşte ficţiunea, însă, niciun talent nu este atât de căutat ca romancierul şi scenaristul Raphael Montes, care a scris telenovela „Scars of Beauty" pentru HBO Max, în timp ce Netflix adaptează propriul său roman „A Estranha na Cama". Globoplay, serviciul VOD al Globo, a adaptat un alt roman al lui Montes - „Perfect Days". Un thriller psihologic elegant, care depăşeşte limitele sexualităţii, „Perfect Days" a devenit cea mai vizionată serie originală a Globoplay în această vară.
De asemenea, serialul le-a adus în prim-plan pe vedeta Julia Dalavia, regizoarea Joana Jabace („Precious Pearl") şi scriitoarea Claudia Jouvin („The Nightshifter", care lucrează acum la următorul proiect al lui Ron Leshem).
Portobello
Renumitul regizor italian Marco Bellocchio reconstituie una dintre cele mai scandaloase erori judiciare din Italia în această serie limitată HBO, lansată la Festivalul de Film de la Veneţia şi prezentată ulterior la Toronto şi Busan. „Portobello" explorează povestea reală a popularului prezentator de televiziune italian Enzo Tortora, care, printre alte programe, a condus un show de divertisment cu acelaşi titlu, difuzat în prime time de postul public italian RAI timp de şapte sezoane, începând din 1977. Seria lui Bellocchio - care a fost lăudată de The Guardian ca fiind „puternică şi serioasă, sarcastică şi cinică" - este o relatare vie a modului în care Tortora, în 1985, a trecut de la statutul de vedetă de televiziune de top la cel de condamnat pe nedrept pentru conspiraţie cu sindicatul criminal napolitan cunoscut sub numele de Camorra.
Tortora este interpretat cu multă forţă de Fabrizio Gifuni, colaborator frecvent al lui Bellocchio, care a jucat rolul fostului prim-ministru italian Aldo Moro în serialul TV limitat anterior al lui Bellocchio, „Exterior Night", despre răpirea şi asasinarea liderului ţării în 1978 de către teroriştii Brigăzilor Roşii. „Portobello", produs de Kavac Film, compania lui Bellocchio, în colaborare cu Our Films, deţinută de Mediawan, va fi prima producţie italiană originală HBO care va fi lansată pe platforma de streaming HBO Max, în 2026. Serialul va fi disponibil pe HBO Max la nivel global, inclusiv în SUA, America Latină şi Europa, cu excepţia Franţei şi Germaniei.
The Anatomy of a Moment
Nicio serie a operatorului spaniol de televiziune cu plată/ SVOD Movistar Plus+ nu a avut un impact mai mare în Spania decât „The Anatomy of a Moment", o cronică în şase părţi despre cum trei aliaţi neobişnuiţi - fostul prim-ministru francoist Adolfo Suárez, liderul Partidului Comunist Santiago Carrillo şi generalul reformist Manuel Gutiérrez Mellado - au câştigat democraţia pentru Spania în 1976-1977. O odă adusă empatiei peste barierele politice, regizată cu talent cinematografic de Alberto Rodríguez („The Plague", „Marshland") şi incluzând un comentariu vocal sarcastic, serialul prezintă aceste figuri de „talie shakespeariană", în cuvintele lui Rodríguez, în toată măreţia, contradicţiile, defectele şi patosul final al vieţii lor.
„Anatomia" a debutat în 20 noiembrie pe Movistar Plus+ şi a devenit cea mai vizionată serie originală din istoria canalului, câştigând în acelaşi timp toate premiile din Spania. Produsă împreună cu DLO Producciones de la Banijay, „Anatomia" este, de asemenea, unul dintre primele rezultate ale uneia dintre cele mai interesante colaborări din Europa în domeniul producţiei şi distribuţiei de programe TV - între Movistar Plus+ şi Arte France.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ani la rând medicii au spus că grăsimile animale sunt nocive. Ce arată noile studii și ce grăsimi merită puse pe masa de Crăciun
Mult timp, pana in anii 2010, carnea, branza și untul, piese centrale pe mesele de Sarbatori, erau privite ca alimente p ...
-
Descoperire surprinzătoare: cum pot oamenii să comunice cu pisicile. Trucul este neașteptat de simplu
Cercetatorii susțin ca au descoperit cum pot oamenii sa comunice cu pisicile. Trucul este foarte simplu și are legatura ...
-
Tradiții și obiceiuri ale românilor, în Ajunul Crăciunului: fiecare regiune a țării are specificul ei
Ajunul Craciunului si sarbatoarea Nasterii Domnului sunt marcate prin cantece si jocuri, urari care fac referire la bels ...
-
Un profet anunță sfârșitul lumii pe 25 decembrie 2025: Declarația care a pus pe jar mii de credincioși
Un profet din Ghana a starnit controverse majore dupa ce a anunțat public ca lumea se va sfarși pe 25 decembrie 2025, ch ...
-
Trăim într-un univers paralel? Legătura între serialul Stranger Things și lumea cuantică reală
Serialul Netflix Stranger Things a captivat publicul timp de cinci sezoane, dupa ce a urmarit aventurile unui grup de ad ...
-
Un youtuber a bătut la Andrew Tate ca la fasole! "Intreaga carieră de kickboxer se dovedeste a fi o mare minciuna" VIDEO
Andrew Tate a ajuns ținta glumelor in social media dupa ce a fost invins de un actor in ringul de box. În acest we ...
-
Dosarele Epstein conțin și plângerea în instanță a unei femei ce susține că a fost recrutată când avea 13 ani și a fost prezentată lui Trump
Printre referirile la Donald Trump din documentele dosarului Epstein publicate vineri de Departamentul american al Justi ...
-
Motivul enervant pentru care un bărbat din Bruxelles a pierdut premiul de 3 milioane de euro la Loto
Un barbat din Bruxelles a decis sa dea in judecata Loteria Naționala, solicitand plata unui premiu pe care susține ca l- ...
-
Previziunile Babei Vanga pentru 2026. În ce lună vom avea "nave spațiale uriașe" pe Pământ
Baba Vanga, clarvazatoarea bulgara supranumita „Nostradamus al Balcanilor", a facut mai multe predicții pentru anu ...
-
Decizie radicală la Hollywood: Premiile Oscar vor arăta complet altfel - anunțul oficial
Premiile Oscar vor fi difuzate, incepand din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost facut miercuri de Academia de Arte și Știi ...
-
Crima care a șocat SUA: Fiul celebrului regizor a fost reținut. Și-a ucis părinții în propria locuință
Fiul in varsta de 32 de ani al regizorului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat luni sub suspiciunea de crima și ...
-
Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli
Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la The Insider și fost șef al secției de anchete pentru Belling ...
-
Să vezi cât e de ușor. O nutriționistă de top a dezvăluit două trucuri simple care îți potolesc poftele fără să-ți saboteze dieta
Cercetatoarea Federica Amati a spus ca gustarile alese inteligent au fost un adevarat factor decisiv pentru obiceiurile ...
-
Peter Greene a murit. Actorul cunoscut din „Pulp Fiction" şi „The Mask" a fost găsit fără suflare în apartamentul său din New York
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de raufacator si criminal, inclusiv interpretarea l ...
-
Ratonul beat care a provocat ravagii în magazinul de băuturi alcoolice este suspectat și de alte „spargeri"
Un raton care a leșinat beat dupa ce a facut ravagii intr-un magazin de bauturi alcoolice din Virginia este suspectat de ...
-
Muzeul blestemat ar putea fi transformat în hotel: Povestea terifiantă a fondatorilor, care au murit înainte să-l vadă deschis
Muzeul Arheologic Rockefeller, supranumit și "Muzeul blestemat" din Ierusalim este accesibil din nou doar prin tururi gh ...
-
Povestea Tămăduitorului - Rețeaua Nevăzută și Războiul Tăcut
Dupa ce am ințeles ca Romania nu este doar o țara, ci un organism viu, am știut ca urmeaza partea grea: nu locurile care ...
-
Moștenire ca-n telenovele: Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Instanța a decis să era capabil să decidă singur
Un carabinier și soția sa au fost achitați de o Curte de Apel din Italia, fiind acuzați de inșelaciune, dupa ce au moște ...
-
De ce poartă Macron pantofi cu două numere mai mari. Imaginile ciudate care au stârnit avalanșa de reacții online
Imaginile surprinse la recenta intalnire de la Londra dintre Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, cancel ...
-
Iranul a vrut să uimească planeta cu 'roboții săi umanoizi avansați, dar s-a făcut de râs când aceștia au început să transpire
La Kish Inox Tech Expo din Iran, o expoziție desfașurata anul acesta, au fost inițial prezentați publicului doi „r ...
-
Fosta soție a lui Dragoș Săvulescu a spus adevărul despre fotografia controversată cu Donald Trump
Angela Martini, fosta Miss Albania, a decis dupa aproape 15 ani sa vorbeasca despre o fotografie care a facut la acea vr ...
-
Studiu surprinzător: greutatea corporală nu este influențată doar de ceea ce mâncăm, ci și de adresa la care locuim
Studiul extins al Universitații Curtin din Australia sugereaza ca greutatea corporala este influențata semnificativ de l ...
-
A înghițit un ou Faberge: Polițiștii au așteptat 6 zile ca să-l dea afară, pe cale naturală
Politia din Noua Zeelanda a declarat, vineri, ca a recuperat un pandantiv cu un ou Fabergé inspirat din James Bon ...
-
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului dă de înțeles că Ilie Bolojan s-a căsătorit: Soția premierului și-a plătit din fonduri proprii toate costurile pentru deplasarea la Viena
Guvernul, prin purtatoarea de cuvant Ioana Ene Dogioiu, a facut unele precizari legate de deplasarea in Austria a premie ...
-
Primul robot-polițist dotat cu AI, scos pe străzile Chinei: „Destul de util. Cred că va fi un trend în viitor"
Un robot-polițist dotat cu Inteligența Artificiala, creat pentru controlul traficului, și-a inceput luni, 1 decembrie, p ...
-
Nu mâncarea te îngrașă. Ci mesajul pe care îl transmite corpului tău - alimentele sunt și informație
Fiecare aliment pe care il pui in gura nu aduce doar calorii. Aduce informație. O comanda metabolica. Un set de instrucț ...
-
Tragedia care i-a marcat ultimii ani din viață lui Adrian Pleșca. Artistul nu a putut duce aceasta povară
Marți, 2 decembrie 2025, muzica romaneasca a primit o lovitura grea și neașteptata. Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, me ...
-
Când ne vine nota de plată: Vârsta la care organismul începe să plătească pentru toate obiceiurile nesănătoase
Schimbarile de sanatate care apar in jurul varstei de 40 de ani nu sunt intamplatoare. Aceasta perioada a vieții marchea ...
-
După o săptămână de tăcere, senatoarea POT, atacată cu ranga din gelozie, vorbește: „Suntem prieteni și atât"
La numai o saptamana dupa incidentul violent din parcarea unui ansamblu rezidențial din București, senatoarea POT Valent ...
-
Mihaela Bilic avertizează în privința celui mai periculos obicei alimentar al românilor: „Vai de mămăliga noastră!"
Nutriționistul Mihaela Bilic trage un semnal de alarma privind abundența glucidelor ascunse in alimentele de zi cu zi. E ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu