A înghițit un ou Faberge: Polițiștii au așteptat 6 zile ca să-l dea afară, pe cale naturală
Postat la: 06.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Poliţia din Noua Zeelandă a declarat, vineri, că a recuperat un pandantiv cu un ou Fabergé inspirat din James Bond după şase zile în care l-a monitorizat atent pe bărbatul acuzat că a înghiţit bijuteria, într-un magazin din Auckland.
Poliţia a afirmat că pandantivul a fost recuperat joi seară, după ce a ieşit în mod natural din tractul gastrointestinal al suspectului, fără intervenţie medicală.
Pandantivul ediţie limitată, cu un ou Fabergé, a fost inspirat de filmul din 1983 cu James Bond "Octopussy", în care un fals ou Fabergé este implicat în traficul cu bijuterii.
O fotografie mai puţin încântătoare pusă la dispoziţie de Poliţia din Noua Zeelandă înfăţişează o mână cu mănuşă care ţine pandantivul recuperat şi lanţul său lung, de aur, cu eticheta de preţ intactă, pe care este trecută valoarea bijuteriri, de 33.000 de dolari neo-zeelandezi (19.000 de dolari americani).
Bărbatul a fost arestat, în 28 noiembrie, în incinta magazinului Partridge Jewelers din Auckland, la puţin timp după presupusul furt. El a apărut în faţa instanţei în 29 noiembrie, când nu a pledat în vreun fel la acuzaţia de furt. De atunci, el se află în custodia poliţiei şi poliţişti l-au însoţit tot timpul pentru a aştepta ca proba să reapară.
Numele bărbatului de 32 de ani nu a fost făcut public. El ar urma să apară, luni, în faţa Tribunalului districtual din Auckland şi va rămâne în custodia poliţiei până atunci. "Având în vedere că bărbatul se află în custodia Poliţiei, avem datoria să continuăm să îl monitorizăm, din cauza circumstanţelor întâmplării", a afirmat, miercuri, inspectorul Grae Anderson.
Pe site-ul magazinului se arătă că oul, unul dintre cele doar 50 fabricate, a fost făcut din aur, pictat cu smalţ verde şi decorat cu 183 de diamante şi două safire. Pandantivul are o înălţime de 8,4 centimetri şi este amplasat pe un suport.
"Oul se desface pentru a arăta o caracatiţă din aur de 18 carate adăpostită înauntru, decorată cu ventuze din diamante albe şi ochi din diamante negre", se arată în descrierea obiectului. "Caracatiţa surpriză este un omagiu antagonistului cu acelaşi nume din filmul «Octopussy»".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Studiu surprinzător: greutatea corporală nu este influențată doar de ceea ce mâncăm, ci și de adresa la care locuim
Studiul extins al Universitații Curtin din Australia sugereaza ca greutatea corporala este influențata semnificativ de l ...
-
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului dă de înțeles că Ilie Bolojan s-a căsătorit: Soția premierului și-a plătit din fonduri proprii toate costurile pentru deplasarea la Viena
Guvernul, prin purtatoarea de cuvant Ioana Ene Dogioiu, a facut unele precizari legate de deplasarea in Austria a premie ...
-
Primul robot-polițist dotat cu AI, scos pe străzile Chinei: „Destul de util. Cred că va fi un trend în viitor"
Un robot-polițist dotat cu Inteligența Artificiala, creat pentru controlul traficului, și-a inceput luni, 1 decembrie, p ...
-
Nu mâncarea te îngrașă. Ci mesajul pe care îl transmite corpului tău - alimentele sunt și informație
Fiecare aliment pe care il pui in gura nu aduce doar calorii. Aduce informație. O comanda metabolica. Un set de instrucț ...
-
Tragedia care i-a marcat ultimii ani din viață lui Adrian Pleșca. Artistul nu a putut duce aceasta povară
Marți, 2 decembrie 2025, muzica romaneasca a primit o lovitura grea și neașteptata. Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, me ...
-
Când ne vine nota de plată: Vârsta la care organismul începe să plătească pentru toate obiceiurile nesănătoase
Schimbarile de sanatate care apar in jurul varstei de 40 de ani nu sunt intamplatoare. Aceasta perioada a vieții marchea ...
-
După o săptămână de tăcere, senatoarea POT, atacată cu ranga din gelozie, vorbește: „Suntem prieteni și atât"
La numai o saptamana dupa incidentul violent din parcarea unui ansamblu rezidențial din București, senatoarea POT Valent ...
-
Mihaela Bilic avertizează în privința celui mai periculos obicei alimentar al românilor: „Vai de mămăliga noastră!"
Nutriționistul Mihaela Bilic trage un semnal de alarma privind abundența glucidelor ascunse in alimentele de zi cu zi. E ...
-
Bate în sicriu și ți se va deschide: O femeie dusă pentru donare de organe și incinerare a fost găsită vie după ce a ciocănit în capacul coșciugului
O femeie din Thailanda a șocat personalul unui templu budist dupa ce a inceput sa se miște in sicriu, chiar inainte de a ...
-
Adolf Hitler în varianta "pe negru" e pe cale să câștige alegerile în Namibia la un scor zdrobitor
Un politician pe nume Adolf Hitler este pe cale sa obțina o victorie zdrobitoare in alegerile din Namibia. Consilierul l ...
-
Prețul record cu care s-a vândut cea mai scumpă mașină din lume la licitație. A fost adusă cu elicopterul în fața cumpărătorilor FOTO
Supermașina ultra-rara Gordon Murray S1 LM, vanduta la licitație pentru 20,6 milioane de dolari, a devenit cea mai scump ...
-
Slăbitul nu se întâmplă la deficit caloric. Slăbitul se întâmplă la deficit de insulină!
Și pana nu ințelegi asta... corpul tau va ramane blocat. Poți sa tai din calorii pana iți amorțesc genunchii. Poți sa nu ...
-
Un descendent al regelui Charles a șocat mapamondul: oferă 50.000 de dolari anual celei care-i devine soție, dar are niște condiții uluitoare pentru ea!
Un aristocrat britanic in varsta de 79 de ani, descendent direct al regelui Charles al II-lea, a ajuns din nou in atenți ...
-
Dieta Keto vine cu mari dezavantaje: Proteinele animale pot fi periculoase pentru persoanele de peste 55 de ani
Proteinele au fost promovate intens in ultima perioada drept ingredientul-minune pentru sanatate, energie și masa muscul ...
-
Cristela Georgescu, victima unei farse la telefon: "Pavel vă cheamă? Ce frumos..."
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, a fost ținta unei farse telefon ...
-
Recomandările nutriționiștilor: Cele cinci alimente de evitat după 50 de ani
Nutriționiștii recomanda limitarea anumitor alimente de evitat dupa 50 de ani pentru imbatranire sanatoasa. Alimentele p ...
-
De la strălucirea Oscarului, la nopți petrecute pe unde apucă: drama unui celebru actor de la Hollywood
Nici macar actorii de renume, laureați ai premiului Oscar, nu sunt feriți de dificultați, iar una dintre figurile proemi ...
-
Se pregătește o tranzacție care va schimba total industria de streaming: Se naște un adevărat colos, care va domina autoritar piața
Warner Bros Discovery a primit oferte preliminare de cumparare de la rivalii Paramount Skydance, Comcast și Netflix, a d ...
-
Cafeaua, mai sănătoasă decât credeam: Compușii care pot reduce riscul de boli grave
Cafeaua provine din fructele procesate ale speciilor Coffea și este consumata inca din secolul al XV-lea. Industria glob ...
-
Minciuna cu uleiul de măsline că "e mai sănătos decat untura". Adevărul e fix pe dos!
Uleiul de masline a fost impins, ani la rand, pe un piedestal pe care nu l-a cerut și nici nu-l merita. L-ai vazut peste ...
-
Cât timp îți ia să adormi poate spune multe despre sănătatea ta
A adormi foarte repede nu este intotdeauna un lucru bun, la fel cum nici a adormi foarte greu nu e ideal. Iata intervalu ...
-
O pensionară s-a rănit în timp ce făcea patul și a cerut despăgubiri de 56.000 de euro. „Ce diferență e între mine și un fotbalist?"
O femeie din sudul Austriei s-a ranit in timp ce iși facea patul și a solicitat despagubiri de 56.000 de euro de la asig ...
-
„Sunt însărcinată cu AI-ul meu". Lumea surprinzătoare a relațiilor om-chatbot
Tot mai mulți utilizatori de inteligența artificiala dezvolta relații care depașesc limitele convenționale ale interacți ...
-
Primul prieten al omului nu a fost câinele sau pisica, ci un animal viclean la care nu te-ai fi așteptat. Săpăturile arheologice confirmă legătura emoționantă
Specialiștii susțin ca vulpea a fost cel mai bun prieten al omului inainte de domesticirea cainilor și a pisicilor. Acea ...
-
Animalele de companie simt cancerul, infecțiile și crizele epileptice înainte ca simptomele să le descopere medicii
Exista numeroase cazuri in care proprietarii de animale de companie, fara sa banuiasca nimic, au aflat ca au o problema ...
-
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat"
Dupa zece ani in care medicii și-au pierdut speranța, o tanara din China a reușit sa-și recupereze treptat conștiința, d ...
-
Avertismentul autorităților cu privire la trendul periculos de slăbit ce bagă tinerii în spital: "Uiți că există mâncare"
Un supliment promovat intens pe rețelele de socializare sub numele de „Molecule" a devenit rapid un trend periculo ...
-
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat sezonul 8 Asia Express. Ei au spus ce fac cu marele premiu
În cursa pentru marele premiu au intrat Alexandru Ion & Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș și Dan Alexa. Cele doua ...
-
Imagini virale cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială după numai câțiva pași
Primul robot umanoid al Rusiei, dotat cu inteligența artificiala, s‑a prabușit pe scena in timpul debutului sau oficial ...
-
Nu mai scapi de praful din casă? O sa te surprindă să afli de unde provine de fapt. Iata ce ai de facut ca sa scapi de el
Nivelurile de poluanți din aerul interior sunt adesea de doua pana la cinci ori mai mari decat cele din aerul exterior, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu