Ratonul beat care a provocat ravagii în magazinul de băuturi alcoolice este suspectat și de alte „spargeri"

Un raton care a leșinat beat după ce a făcut ravagii într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia este suspectat de alte două „spargeri", transmite SkyNews.

Imaginile cu sticle sparte și animalul întins lângă toaletă au devenit virale săptămâna trecută, dar femeia care l-a găsit a dezvăluit că ratonul are antecedente.

„Nu este prima dată când intră într-una dintre clădiri. Este a treia spargere pe care o comite", a declarat Samantha Martin, ofițer pentru protecția animalelor.

„A fost în sala de karate, cred că a intrat și în DMV (Departamentul Vehiculelor Motorizate) - a mâncat niște gustări de-ale lor odată."

Dna Martin a spus că „micuțul animal inteligent" a fost îndepărtat de ambele ori din acele afaceri, care se află în același complex cu magazinul de băuturi alcoolice ABC din Ashland.

„De fiecare dată când îl scoatem de acolo - nu îl mutăm în altă parte, pentru că asta ar însemna condamnarea la moarte pentru ratoni, dar cumva el știe cum să se întoarcă în clădire", a declarat ea pentru podcastul local Hear in Hanover.

Ratonul a fost ridicat de pe podea și pus într-o cutie pentru a „se relaxa câteva ore" la adăpostul pentru animale, dar ulterior a fost eliberat.

„În jurul orei unu sau două după-amiaza, el își ridica capul, arăta bine și l-am eliberat înapoi în pădure", a spus Martin, care a confirmat că ratonul era mascul.