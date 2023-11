Georghe Buhnici a pierdut procesul cu CNCD. Are de achitat o amendă uriașă

George Buhnici a pierdut procesul cu CNCD! Acesta are de achitat o amendă uriașă după ce a spus că femeile care au kilograme în plus sau celulită nu ar trebui să își expună corpul pe plajă. O întreagă țară a luat atunci foc, iar Buhnici a fost reclamat la CNCD. Deși ulterior și-a cerut scuze, acesta a refuzat să își asume urmările decșarațiilor lui și a contestat amenda de la CNCD.

Contestația a fost respinsă, așa că Buhnici s-a ales cu o amendă de 20.000 de lei, pe care va trebui să o achite

„Și-am văzut fete care arată foarte bine, aici. Dar am văzut și fete care nu arată foarte bine. Și nu as vrea să mi se interpreteze, suntem la un festival, putem să dăm vina pe orice, bă, dar serios, mai mergeți pe la sală fetelor! Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare. Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele. Jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai? Băi, dacă îți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră, că dacă scazi cât i-ai dat tu cu cât are ea, minoră iese", a declarat George Buhnici.