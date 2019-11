Jean-Michel Jarre va lansa un album "infinit": Piesele se vor rearanja automat

Jean-Michel Jarre va lansa un album "infinit", ale cărui piese vor continua să se restructureze fără să se încheie vreodată, anunță Smart Radio, ce păstrează un loc pentru muzicianul francez în playlist-ul său.

Jarre a fost unul dintre deschizătorii de drumuri din ultimele cinci decenii. Compozitorul francez a vorbit cu un reporter BBC în timpul summit-ului web care a avut loc la Lisabona, între 4 și 7 noiembrie.

Muzicianul a mărturisit că planul său este să compună piese care să continue să se rearanjeze automat chiar și după moartea sa. Proiectul său se numește Eon, o aplicație pentru telefoane mobile care poate produce încontinuu muzică.

"E un fel de album fără sfârșit", spune artistul. "De fiecare dată când asculți piesa, aceasta va fi generată pentru prima dată special pentru tine", notează Jarre.

Albumul pornește de la șapte ore de material compus și interpretat de Jarre. Francezul a și înregistrat cele șapte ore de muzică în propriul său studio.

De fiecare dată când un utilizator deschide aplicația partiturile, ritmurile și melodiile sunt rearanjate pe baza unor reguli complicate astfel încât înregistrarea să ofere crescendo-uri și întorsături surpriză pentru ascultător.

Compozitorul susține că aplicația va avea "rezultate diferite pentru fiecare ascultător".

"O spun cu modestie, dar ce e interesant la acest proiect e faptul că, de fapt, atingi eternitatea", spune artistul.

"Eon va exista după moartea mea. Îl atașezi unui panou solar și va continua să ruleze la infinit, și după ce noi vom muri. E ceva nou", arată Jarre.

Jarre, în vârstă de 70 de ani, nu este primul muzician care flirtează cu ideea de partituri generative. Brian Eno a lansat aplicația Bloom, cu un concept similar, în urmă cu 11 ani, iar jocul pe calculator No Man's Sky dispune de o coloană sonoră care folosește peste 30 de ore de înregistrări ale trupei 65daysofstatic, lansată sub numele "Music for an Infinite" Universe (2016).

Francezul insistă că aplicația gândită de el, Eon, este diferită, fiind concepută ca un întreg album cu piese distincte și cu o bogată serie de instrumente care pot să impună schimbări de ritm și de atmosferă.

"Nu seamănă cu nicio altă aplicație, dintre cele care generează muzică alternativă. Poți să începi cu o piesă tehno și următoarea dată când vei deschide aplicația poți să te trezești cu un aranjament pentru coarde", arată Jarre.

"Am același concept muzical pe care îl folosesc de fiecare dată, ca într-un album, dar diferit pentru fiecare ascultător", spune compozitorul.

Jean-Michel Jarre a recunoscut că a fost obsedat de tehnologie încă de la primul său album, Oxygène, pe care l-a compus în propria bucătărie folosind un aparat cu opt piste de sunet și mai multe sintetizatoare analogice, și lansat în 1976.

"Oxygène a apărut în același moment în care Sex Pistols scoteau primul lor album cu sloganul "No future", își amintește el. De asemenea, Jarre colaborează cu Sony pentru a scrie un album asistat de inteligență artificială prin Flow Machines software.

"În 10-15 ani, roboții vor fi nostalgici și vor putea să plângă. Cred că asta e destul de important. Are și sensul unei noi apropieri de actul creativ în ansamblul său. Cred că lucrurile acestea vor deschide noi posibilităţi pentru creativitatea umană. În 10 ani, algoritmii vor putea să compună muzică originală, să scrie romane, să realizeze filme. Dar nu cred că va muri creativitatea umană", explică Jarre.

Dorința muzicianului este să plece în turneu cu noua aplicație, programul oferindu-i ocazia să improvizeze și să răspundă cerințelor aplicației. "În fiecare seară ar fi un spectacol diferit, așa că spectatorii ar primi mereu ceva unic", a adăugat muzicianul.

Jean-Michel Jarre a devenit celebru datorită concertelor uriaşe pe care le-a susţinut în toate colţurile lumii, fiind considerat artistul francez care a adunat cel mai mare număr de spectatori din lume, la fiecare dintre reprezentațiile sale: sute de mii de oameni au asistat la show-urile sale din oraşe precum Hong Kong, Londra şi Beijing şi trei milioane, la concertul de la Moscova din 1997.

Printre cele mai cunoscute albume ale sale se numără "Oxygène" (1976), "Equinoxe" (1978), "Magnetic Fields/ Les Chants Magnétiques" (1981), "Zoolook" (1984), "Metamorphoses" (2000), "Téo & Téa" (2007).

Piesele lui Jean-Michel Jarre se regăsesc în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici.