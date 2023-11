Monica Bîrlădeanu dezvăluie ce pretenții are de la Valeriu Gheorghiță: Să fie o rezolvare la nevoile personale, să cumpere mașină, să meargă în vacanțe

Focoasa Monica Bîrlădeanu a spus care este rețeta pentru un bărbat perfect. Frumoasa actriță a oferit detalii despre prentențiile pe care le are vis a vis de bărbatul de lângă ea.

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit recent detalii picante cu privire la criteriile pe care le consideră esențiale pentru partenerul din viața ei. Cunoscută în întreaga țară drept una dintre cele mai remarcate actrițe, Monica Bîrlădeanu a făcut lumină asupra așteptărilor sale în ceea ce privește relația ei de cuplu.

Aceasta a subliniat că persoana de lângă ea nu trebuie să fie responsabilă de rezolvarea problemelor ei, deoarece ea însăși depune efort pentru a-și atinge obiectivele materiale. De asemenea, a subliniat că, în planul emoțional, nu apelează la partenerul său, deoarece consideră că există specialiști dedicați pentru acest tip de nevoi. Este notabil faptul că Monica Bîrlădeanu a ținut să sublinieze faptul că este independentă atât pe plan financiar, cât și pe plan emoțional.

„Cred că societatea asta este obișnuită, sau a propus un tipar de femeie foarte obișnuită, ca bărbatul să fie o rezolvare și un răspuns la nevoile personale, să îi rezolve probleme, să îi cumpere mașină, să îi cumpere garderoba, să o ducă în vacanțe. Eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile astea, le am, muncesc pentru ele. Mie mi se pare că tipul de femei care sunt eu este că aleg să spun „DA" unui bărbat pentru că îl vreau, nu pentru că am nevoie de el. Nu am nevoie nici măcar să îmi rezolve problemele emoționale.", a dezvăluit Monica Bîrlădeanu, recent, în cadrul unui podcast.

