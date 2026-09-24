Amantlâc la nivel politic înalt în Vrancea

Valentin Resmeriță 68 de ani, fost candidat la Primăria Municipiului Focșani și Alexandra Tătaru 52 de ani, fostă viceprimăriță a Focșaniului, ambii membri USR, se iubesc cu năbădăi după cum reiese din înregistrările care au intrat in posesia redactiei noastre.

Cei doi sunt căsătoriți dar fiecare cu altă persoană și au fost surprinși în ipostaze intime, dar și când ieșeau ca doi porumbei dintr-o garsonieră închiriată în municipiul de pe Milcov, cuibușorul lor de nebunii. Din discuțiile celor doi de după partidele de amor se degajă ura lor nestăvilită față de actualul primar și față de prietenii acestuia.

"Îl facem pe Misăilă la comandă și pe Sava și pe Micu, mai ales că avem și susținere din tabăra lor!", îi spune iubărețul Resmeriță amantei Alexandra cu 16 ani mai tânără. E vorba de primarul Focșaniului Cristi Misăilă și de doi constructori ce acționează la Focșani, Dan Sava și Gabriel Micu, iar "tabăra" este cea a PSD-ului!

În partid la USR, Alexandra Tătaru este vicepreședinte executiv și ca atare este șefa pe linie politică a lui Valentin Resmeriță patronul SC Metale Internațional SRL, și este la a doua căsnicie și are 4 copii.

Marian Gârleanu