Curtea de Conturi a descoperit erori uriașe la plata a milioane de pensii și bani dați unor persoane decedate: "Deficiențe cu influențe semnificative și generalizate"
Postat la: 15.09.2026 |
Un raport al Curții de Conturi scoate la iveală probleme majore la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP): suspiciuni privind recalcularea greșită a pensiilor pentru peste două milioane de beneficiari, plăți continuate după deces și drepturi de urmaș acordate unor persoane care nu mai îndeplineau condițiile legale. Auditorii vorbesc despre „deficiențe cu influențe semnificative și generalizate".
Auditul, desfășurat între 18 august 2025 și 27 februarie 2026, a analizat inclusiv recalcularea pensiilor în baza Legii nr. 360/2023. Una dintre cauzele identificate este sistemul informatic al CNPP, care „nu funcționează în parametrii optimi", potrivit Antena 3 CNN.
Suspiciuni pentru peste 2,2 milioane de beneficiari
Curtea de Conturi arată că au existat situații în care punctajele folosite la recalculare au fost mai mari sau mai mici decât cele cuvenite. Auditorii menționează „acordarea unui punctaj anual mai mare decât cel cuvenit conform legislației în vigoare, rezultat din recalcularea punctajului mediu anual pentru un număr de 574.060 cazuri".
În sens invers, raportul indică „acordarea unui punctaj anual mai mic decât cel cuvenit conform legislației în vigoare. Au fost identificate suspiciuni pentru un număr de 2.211.060 beneficiari".
Prin extrapolare statistică, Curtea de Conturi a estimat o supraevaluare a cheltuielilor de peste 71 de milioane de lei și o subevaluare de peste 230 de milioane de lei. Au fost semnalate erori și la pensiile de invaliditate, anticipate și de urmaș.
Pensii virate după deces și sporuri acordate nelegal
Auditul a descoperit și cazuri în care pensiile au continuat să fie plătite mai mult de trei luni după decesul beneficiarilor. Valoarea estimată a acestor plăți este de 548.821 de lei.
În cazul pensiilor de urmaș, cheltuielile necuvenite au fost estimate la 510.906 lei, după ce unele persoane au primit în continuare bani deși obțineau venituri incompatibile cu acest drept sau nu mai făceau dovada continuării studiilor.
Probleme au fost identificate și la salarizarea personalului. Auditorii au estimat plăți nelegale de 119.410 lei pentru funcții de șef de birou care ar fi trebuit desființate, 140.332 lei pentru sporuri de confidențialitate neprevăzute de lege și 456.970 lei reprezentând facilități fiscale acordate fără temei.
Curtea de Conturi a criticat și folosirea Fondului de rezervă al Guvernului pentru plata unor cheltuieli recurente ale sistemului de pensii. CNPP a primit din această sursă 196 de milioane de lei în 2022, peste 657 de milioane în 2023 și 1,6 miliarde de lei în 2024.
Instituția a cerut recalcularea drepturilor stabilite greșit, recuperarea sumelor plătite necuvenit și remedierea sistemelor informatice, termenul pentru implementarea măsurilor fiind 31 decembrie 2026.
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