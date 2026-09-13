Ce știa CIA înainte de 11 septembrie. Bin Laden plănuia atacuri în Marea Britanie. Un raport avertiza că un avion cu explozibil ar putea fi prăbușit peste un oraș din SUA

Liderul organizației Al-Qaeda, Osama bin Laden, plănuia un atac terorist asupra Marii Britanii înainte de 11 septembrie. Dezvăluirea apare într-o serie de documente CIA. Varianta a fost analizată mai mulți ani și a fost avută în vedere chiar înainte de atentatul de la New York.

Documente CIA explozive dezvăluie „indicii puternice" că Osama bin Laden plănuia un atac terorist în Marea Britanie înainte de 11 septembrie, potrivit The Sun. Fragmente din documente au fost făcute publice de CIA pentru a marca împlinirea a 25 de ani de la atacurile teroriste.

Printre documentele publicate recent de agenția de informații este un raport din 28 august 1998, în care scrie că Bin Laden intenționează să ia în vizor Marea Britanie. În total, sunt 69 de note informative declasificate și publicate. Se pare că CIA a scris intenționat greșit numele liderului terorist în toate aceste documente.

Una dintre notele informative a fost întocmită după atacurile americane cu rachete de croazieră asupra bazelor Al-Qaeda din Sudan. „Cu câteva ore înainte de atacurile cu rachete ale SUA, Bin Laden analiza opțiuni pentru noi atacuri atât împotriva SUA, cât și a Regatului Unit (...) Bin Laden nu a indicat ținte precise sau un moment anume pentru atacuri", scrie în document.

De asemenea, nota avertiza că ambasada SUA dintr-o țară al cărei nume nu a fost dezvăluit reprezenta „o posibilă țintă" și preciza că un individ primise mandat din partea lui Bin Laden să „exploreze posibilitatea unor atacuri în SUA".

Un alt document, redactat la sfârșitul acelui an, purta mențiunea: „Amenințare semnificativă și iminentă de atacuri din partea lui Bin Laden (...) Avem indicii puternice că acesta dorește să atace SUA și aliați precum Regatul Unit și Israelul chiar pe teritoriul lor".

În documente apar și informații despre planurile lui Bin Laden de a deturna avioane. Agenții semnalau posibilitatea ca un grup „să prăbușească un avion încărcat cu explozibil peste un oraș din SUA".