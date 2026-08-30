In ultimele 36 de ore, conform FlightRadar avioane militare rusești au transportat oficiali guvernamentali din Moscova, către Kazan, Ekaterinberg și în Siberia. Primele CINCI (5) zboruri au avut loc vineri noaptea până sâmbătă dimineața, Acele avioane au indicativele:

RSD945

RSD557

64776

RSD953

RSD461

Au zburat de la Moscova către puncte din estul Rusiei. Au aterizat. Au petrecut suficient timp la sol pentru a lăsa oamenii să coboare și să realimenteze, apoi au decolat din nou... înapoi la Moscova. Acele cinci avioane au decolat DIN NOU de la Moscova și au dus mulți alți oficiali guvernamentali în aceleași locuri.

Aceasta este prima dată - VREODATĂ - când aceste tipuri de potențiale zboruri de evacuare guvernamentale au fost efectuate unul după altul, pe parcursul a două zile. În anii trecuți, rușii au avut exerciții cu un singur grup de avioane care efectuau aceste mișcări. Acum, vedem evacuări consecutive. Mai târziu, noaptea. Într-un weekend.

Astfel de măsuri de dispersare au fost asociate din punct de vedere istoric cu perioade de tensiune sporită, menite să mențină continuitatea guvernamentală și militară în cazul unei crize strategice majore. Ceea ce face ca mișcarea actuală să fie deosebit de notabilă este repetiția raportată: pentru prima dată, desfășurarea are loc în două zile consecutive.

Aseară, la ORA MOSCOVEI, televiziunea de stat rusă: „Pentru a opri Europa va trebui să folosim arme nucleare”. Emisiunile televiziunii de stat rusești au afirmat că un război convențional cu Europa nu este fezabil și că ar fi necesare arme nucleare.

În cadrul emisiunii „Vremya Pokazhet” de pe Channel 1, directorul Fondului Național pentru Securitate Energetică, Konstantin Simonov, ar fi declarat că Europa o depășește pe Rusia din punct de vedere demografic, tehnologic și economic, adăugând: „Nu putem purta un război convențional cu ea. Pentru a opri Europa, va trebui să folosim arme nucleare.” O retorică nucleară similară a circulat pe Russia-1, alături de o hartă grafică a Regatului Unit.

Momentul respectiv vine în contextul vizitei directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova și al unor relatări, citând surse apropiate Kremlinului, despre o nouă discuție despre opțiunile nucleare tactice. Activitate neobișnuită a avioanelor americane „Doomsday”, asa cum a remarcat New York Post si Daily Mail.

Avioanele americane „Doomsday” prezintă o activitate neobișnuit de mare. SUA operează 16 aeronave E-6B Mercury și 4 aeronave E-4B Nightwatch. În ultimele 24 de ore, se pare că 7 aeronave de comandă strategică au fost aeriene pe teritoriul Statelor Unite.

E-6B-urile oferă comunicații de comandă și control nuclear supraviețuitoare, în timp ce E-4B-urile servesc drept centre de comandă aeriene în timpul crizelor majore.

Iată ce face ca acest lucru să fie periculos: Occidentul știe că Rusia nu vrea un război nuclear. Rusia nu a planificat niciodată un conflict global. A răspuns traiectoriei de aderare a Ucrainei la NATO pentru că securitatea lor o cerea. Nu pentru că își doreau al Treilea Război Mondial.

Dar NATO se confruntă cu irelevanța. Alianța are nevoie de un scop. Are nevoie de un inamic. Are nevoie de escaladare pentru a-și justifica existența și bugetele.

Așadar, fiți atenți la contradicția din mass-media occidentală: „Rusia este prea slabă pentru a avansa pe câmpul de luptă”, iar în următoarele cuvinte ni se spune: „Rusia este, de asemenea, o amenințare existențială care ar putea invada Europa în orice zi”.

Ambele afirmații nu pot fi adevărate simultan. Dar ambele servesc aceluiași scop. Vor să facă Rusia să pară suficient de slabă încât să fie presată și mai mult să pară sigură. În același timp, făcând Rusia să pară suficient de amenințătoare încât cheltuielile militare masive să rămână justificate.

Strategia este clară: să împingă Rusia să riposteze. Să depășească suficiente limite încât Moscova să fie nevoită să răspundă cu ceva ce NATO poate numi escaladare. Apoi să folosească acest răspuns pentru a pune economiile occidentale pe picior de război.

Pentru că acele economii nu mai pot fi salvate prin mijloace normale fiind falimentare. Datoria publica, fix ca in Romania, este prea mare. Infrastructura este prea deteriorată. Sistemele politice sunt prea acaparate de coruptie, hotie, minciuna si incompetenta crunta.

Un război cu o despăgubire mare la final rezolvă totul. Șterge datoriile. Reconstruiește industria. Uniește populațiile divizate. Accesul la resursele rusești face ca totul să merite.

Iulian Urban