Stenograme cu "planul italian" din dosarul lui Călin Georgescu: I-ar fi cerut lui Ionel Rusen să găsească o vilă în Toscana, cu anexă pentru servitori

Călin Georgescu ar fi discutat cu omul de afaceri Ionel Rusen despre cumpărarea unei vile izolate în Toscana, în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro, în care să se mute după încetarea controlului judiciar. Proprietatea trebuia să aibă teren și o construcție separată, descrisă în conversațiile atribuite fostului candidat drept „anexă destinată servitorilor".

Detaliile despre presupusul plan de mutare în Italia apar în contextul anchetei în care Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți pentru 24 de ore. Cei doi sunt cercetați de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Discuțiile despre proprietatea din Toscana ar fi avut loc în primăvara anului 2025, potrivit unor surse apropiate anchetei.

„Un pic cam scumpă, în jur la un milion două sute"

Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Ionel Rusen să găsească în Toscana o proprietate izolată, înconjurată de teren și ferită de accesul persoanelor din exterior. Rusen ar fi identificat o vilă care îndeplinea mare parte dintre cerințe, dar i-ar fi atras atenția lui Georgescu că prețul era ridicat. „Un pic cam scumpă, în jur la un milion două sute", ar fi spus Ionel Rusen, potrivit stenogramelor citate de Euronews România. În timpul conversațiilor, Rusen i-ar fi explicat că proprietatea era situată într-o zonă izolată, avea mult teren și nu permitea accesul facil al altor persoane în apropierea proprietarului.

Cerința atribuită lui Georgescu: „O anexă destinată servitorilor"

Unul dintre detaliile asupra cărora Călin Georgescu ar fi insistat era existența unei construcții separate de vila principală: „O anexă destinată servitorilor, o casă mică (...) sau ceva de dependință", ar fi cerut Georgescu, potrivit conversațiilor citate. Fostul candidat ar fi revenit ulterior asupra condiției: „Această casă, dacă are dependințe... să stea încă un om cu soția lui."

Din informațiile disponibile nu rezultă identitatea celor două persoane care ar fi urmat să locuiască în dependință și nici rolul pe care acestea l-ar fi avut. Conversațiile nu au fost publicate integral de autorități. Fragmentele prezentate în presa centrală sunt atribuite unor surse din anchetă și trebuie analizate în contextul întregului dosar și al dreptului la apărare al persoanelor cercetate.

De unde ar fi venit banii pentru vilă

În timpul discuțiilor despre preț, Călin Georgescu ar fi lăsat să se înțeleagă că ar putea obține sprijin financiar pentru achiziționarea proprietății. Eventuala tranzacție ar fi urmat să se facă după încetarea măsurii controlului judiciar. Potrivit acelorași surse, Georgescu ar fi intenționat să se mute în Italia împreună cu familia și cu mai multe persoane din cercul său apropiat. Nu există, în informațiile făcute publice până acum, o dovadă că suma de 1,2 milioane de euro a fost transferată, că a existat un antecontract ori că proprietarul vilei a fost contactat oficial pentru finalizarea vânzării.

Ce au găsit procurorii la percheziții

DIICOT a efectuat cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar privind un presupus mecanism prin care mai mulți oameni de afaceri ar fi fost induși în eroare în legătură cu obținerea unor finanțări de la instituții financiare din străinătate. Procurorii susțin că una dintre persoanele vătămate ar fi transferat peste 1,1 milioane de euro sub forma unor garanții pentru credite care nu s-au mai concretizat.

Ancheta ar fi pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu aproximativ un milion de euro. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sisteme de bruiaj, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri, două pașapoarte și o legitimație. Documentele urmează să fie expertizate, procurorii având suspiciunea că unele dintre acestea ar putea fi false.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți pentru 24 de ore, iar DIICOT a anunțat că va solicita Tribunalului București arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Acuzațiile și informațiile provenite din anchetă nu înlătură prezumția de nevinovăție. Vinovăția poate fi stabilită numai printr-o hotărâre judecătorească definitivă.