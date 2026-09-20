Milionarii despre care nu vorbește nimeni dețin adevărata avere a Americii: Sunt un real fenomen și au împreună de 13 ori averea Forbes 400
Postat la: 20.09.2026 |
Cei mai bogați americani nu conduc neapărat giganți tehnologici și nu apar pe copertele revistelor. Aproximativ trei milioane de proprietari de reprezentanțe auto, cabinete medicale, firme de avocatură, restaurante sau companii de producție au averi de cel puțin cinci milioane de dolari.
În medie, fiecare deține aproximativ 25 de milioane de dolari, iar împreună controlează o avere de peste 13 ori mai mare decât cea cumulată a miliardarilor din Forbes 400.
Această clasă discretă de oameni foarte bogați a fost analizată de economiștii Owen Zidar, de la Princeton University, și Eric Zwick, de la University of Chicago.
După mai bine de un deceniu de cercetare a declarațiilor fiscale și a legăturilor dintre companiile private și proprietarii lor, cei doi economiști au ajuns la concluzia că imaginea tradițională a bogăției americane este incompletă.
Rezultatele sunt prezentate în cartea „The Everywhere Millionaire: Who Is Really Rich in America and How They Got There".
Cine sunt „milionarii de pe strada principală"
Zidar și Zwick folosesc expresia „Main Street Millionaires" pentru proprietarii unor afaceri private care au acumulat averi nete de cel puțin cinci milioane de dolari.
Ei nu sunt neapărat fondatorii unor companii de tehnologie evaluate la miliarde, investitori celebri de pe Wall Street sau moștenitorii unor imperii cunoscute.
Mulți dețin afaceri aparent obișnuite, întâlnite în aproape orice oraș american: reprezentanțe auto, cabinete stomatologice, clinici medicale, firme de consultanță, restaurante, fabrici, companii de construcții sau birouri de avocatură.
Tocmai caracterul lor obișnuit îi face greu de observat. Nu sunt asociați cu branduri naționale și rareori devin personaje publice, însă averea lor individuală poate ajunge la zeci sau chiar sute de milioane de dolari.
Potrivit cercetării, pentru fiecare persoană inclusă în Forbes 400 există peste 4.000 de proprietari ai unor companii private care dețin averi de cel puțin zece milioane de dolari.
„Într-un anumit sens, milionarii de pe Main Street se ascund la vedere", arată autorii. Cartea lor mută reflectorul de la câteva sute de miliardari către o categorie răspândită în întreaga economie americană, observă și The New Yorker, citează Mediafax.
Au de 13 ori averea cumulată a miliardarilor din Forbes 400
Cifra care schimbă perspectiva asupra bogăției din SUA este cea referitoare la averea cumulată.
Proprietarii americani de afaceri private cu averi de cel puțin cinci milioane de dolari controlează, împreună, o avere de peste 13 ori mai mare decât cea deținută de cele 400 de persoane incluse în celebrul clasament Forbes.
Diferența nu provine din faptul că fiecare dintre acești antreprenori ar fi mai bogat decât Elon Musk, Jeff Bezos sau Mark Zuckerberg. Puterea categoriei vine din numărul său uriaș.
Miliardarii cunoscuți sunt puțini și foarte vizibili. „Milionarii de pretutindeni" sunt milioane, activează în toate statele americane și își păstrează deseori averile în interiorul companiilor pe care le controlează.
Cei doi cercetători estimează că averea medie a unui asemenea proprietar este de aproximativ 25 de milioane de dolari. În foarte multe cazuri, cea mai mare parte a banilor nu se află într-un cont bancar sau într-un portofoliu diversificat, ci într-o singură afacere.
O firmă cu 22 de angajați ascundea o avere de 3,7 miliarde de dolari
Unul dintre cele mai spectaculoase exemple este Ben Caballero, fondatorul unei companii imobiliare din Texas.
Firma sa avea doar 22 de angajați, iar proprietarul ducea, aparent, o viață obișnuită. Compania nu semăna cu marile corporații care domină clasamentele bursiere și nu avea zeci de mii de salariați.
Cu toate acestea, cercetarea estima că averea lui Caballero ajunsese în 2022 la aproximativ 3,7 miliarde de dolari.
Cazul său arată cât de înșelătoare poate fi dimensiunea vizibilă a unei firme private. O companie cu puțini angajați poate controla contracte și fluxuri de venituri care îi oferă proprietarului o avere comparabilă cu cea a unor fondatori de companii listate la bursă.
Un alt exemplu este cel al unui cuplu din Milwaukee care a cumpărat o spălătorie auto în 2010. Cei doi au dezvoltat afacerea până la patru locații și au vândut-o în 2022 pentru 19 milioane de dolari.
O afacere locală, aparent banală, i-a propulsat astfel în categoria celor mai bogați 1% dintre americani.
Afacerile private au ajuns să producă mai multe venituri decât companiile tradiționale
O mare parte a averilor analizate provine din companii de tip „pass-through", precum societățile S, parteneriatele și întreprinderile individuale.
Aceste structuri nu plătesc, în general, impozit pe profit în același mod ca marile corporații. Câștigurile sunt transferate fiscal către proprietari și apar în declarațiile individuale ale acestora.
Importanța acestui sector a crescut puternic în ultimele decenii. Ponderea sa în veniturile companiilor americane a urcat de la aproximativ 21% în 1980 la peste jumătate în 2011, potrivit datelor prezentate în cercetare.
În acel moment, afacerile de tip „pass-through" ajunseseră să genereze mai multe venituri decât companiile americane organizate în forma corporativă tradițională.
Această schimbare explică de ce atât de multă avere poate rămâne invizibilă în clasamentele publice. Companiile private nu sunt obligate să-și dezvăluie valoarea și rezultatele în același mod ca societățile listate la bursă.
Medicii, avocații și dealerii auto care ajung la averi uriașe
Proprietarii foarte bogați sunt concentrați în anumite domenii în care firmele pot genera profituri ridicate și pot limita accesul concurenților.
Printre acestea se află serviciile juridice și financiare, reprezentanțele auto, cabinetele medicale și stomatologice, consultanța, restaurantele și producția.
Unele dintre afaceri sunt construite de la zero și dezvoltate timp de decenii. Altele sunt moștenite și extinse de generațiile următoare. Există și proprietari care au beneficiat de reglementări, licențe, avantaje fiscale sau reguli care au redus concurența în domeniul lor.
Imaginea antreprenorului care își dezvoltă singur firma este reală în numeroase cazuri, dar nu explică întreaga categorie. Autorii arată că accesul la capital, moștenirile, educația și sistemul fiscal pot influența decisiv posibilitatea de acumulare a averii.
Clasa bogată despre care se vorbește foarte puțin
Descoperirea schimbă modul în care poate fi analizată inegalitatea economică din Statele Unite.
Dezbaterea publică este dominată de câteva nume: fondatorii companiilor tehnologice, marii investitori și moștenitorii unor averi cunoscute. Aceștia sunt ușor de identificat, deoarece averile lor sunt legate de acțiuni tranzacționate public.
Proprietarii companiilor private sunt mult mai greu de urmărit. Averea lor trebuie estimată pe baza profiturilor, activelor, declarațiilor fiscale și a prețurilor obținute în tranzacții similare.
Cartea lui Zidar și Zwick susține că în SUA există aproape cinci milioane de gospodării cu averi de minimum cinci milioane de dolari, peste două milioane cu cel puțin zece milioane și aproximativ 65.000 cu averi care depășesc 100 de milioane de dolari.
Averea le oferă și influență politică
Influența acestei categorii nu este numai economică. Proprietarii bogați ai afacerilor private sunt reprezentați disproporționat în funcții publice și în organizațiile care fac lobby pentru diferite industrii.
Legislația privind taxele, licențele profesionale și accesul pe anumite piețe poate influența direct valoarea companiilor lor.
Unele reguli protejează consumatorii și standardele profesionale. Altele pot reduce concurența și le permit firmelor deja stabilite să păstreze prețuri și profituri ridicate.
Adevărata hartă a bogăției americane nu este formată, astfel, numai din zgârie-norii de pe Wall Street și campusurile tehnologice din Silicon Valley. Ea include reprezentanța auto de la marginea orașului, clinica medicală, lanțul local de restaurante, fabrica cu câteva zeci de angajați și firma de avocatură din centrul localității.
Sunt afacerile pe lângă care milioane de oameni trec zilnic, fără să știe că în spatele lor se pot ascunde averi de zeci, sute de milioane sau chiar miliarde de dolari.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum „l-a vândut" JD Vance pe Donald Trump dușmanului său de moarte
JD Vance i-ar fi oferit in secret sfaturi lui Hillary Clinton in timpul campaniei prezidențiale din 2016, incercand sa c ...
-
Mihai Daraban care a plătit zborul privat la Mykonos: de la PDSR pe linia Năstase la PNL. Șef la Camera de Comerț a vrut un "registru paralel" al firmelor taxate obligatoriu
Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) de 12 ani, implicat in scandalul zborurilor privat ...
-
Cum Palantir i-a transformat pe ucraineni în cobai și a contribuit la distrugerea Ucrainei
Firma de tehnologie militara AI Palantir s-a integrat profund in sistemele militare și societatea civila ucraineana, tra ...
-
Curtea de Conturi a descoperit erori uriașe la plata a milioane de pensii și bani dați unor persoane decedate: "Deficiențe cu influențe semnificative și generalizate"
Un raport al Curții de Conturi scoate la iveala probleme majore la Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP): suspiciuni p ...
-
Comoara ascunsă a României! Ce se știe despre locul unde se află cele 103 tone de aur ale BNR în valoare de 12,8 miliarde de euro
Romania deține in prezent o rezerva de aur de 103,6 tone, evaluata recent la aproximativ 12,8 miliarde de euro in urma s ...
-
Cum era organizată Securitatea lui Ceaușescu: topul județelor cu cei mai mulți securiști în 1988
Cifrele publicate de CNSAS arata cat de extins era aparatul Securitații in ultimul an al regimului Ceaușescu. În s ...
-
Statul român a cheltuit aiurea peste 1,7 miliarde de lei: Stadioane construite pentru 7 echipe care nu joacă în Liga 1, nu au drept de promovare, licență UEFA sau au dat faliment
Opt stadioane recent construite sau aflate inca in construcție in Romania sunt destinate unor echipe care fie sunt desfi ...
-
Ce știa CIA înainte de 11 septembrie. Bin Laden plănuia atacuri în Marea Britanie. Un raport avertiza că un avion cu explozibil ar putea fi prăbușit peste un oraș din SUA
Liderul organizației Al-Qaeda, Osama bin Laden, planuia un atac terorist asupra Marii Britanii inainte de 11 septembrie. ...
-
Marele risc pentru România, dezvăluit de un general NATO: „Numai naivii își închipuie că Articolul 5 se activează la comandă"
O simulare strategica in SUA arata un scenariu terifiant: Rusia ataca Republica Moldova, o drona lovește un depozit din ...
-
Dezvăluire-bombă a lui Robert Turcescu - decizia trimiterii militarilor români la Comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei e luată încă din martie!
Robert Turcescu scrie intr-o postare pe Facebook, ca decizia de a trimite militari romani la Comandamentul Coaliției pen ...
-
Rusia recrutează "spioni români de unică folosință". General: "Sunt oameni vulnerabili, mulți nici nu realizează ce fac"
Moscova intensifica razboiul hibrid in Romania. SRI a dejucat o operațiune de sabotaj, dar nu este unica. Generalul (r) ...
-
ZIUA ÎN CARE SE VA ÎNCHIDE PRĂVĂLIA - AȘA VA ARĂTA COLAPSUL
Citiți mai jos un articol șocant și brutal despre finalul spre care ne indreptam inexorabil, semnat de Milan Adams, pe c ...
-
Dosarul fostului șef Hidroelectrica judecat pentru mită și sejururi de lux în Creta: Ce cere CAB de la DNA. Silviu Răzvan Avram este fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu
Instanța Curții de Apel București a solicitat DNA sa precizeze daca "se are in vedere și acordul inculpatului de a parti ...
-
Cât sunt salariile la BNR: Guvernatorul Mugur Isărescu are 88.648 de lei net. Lista lungă de sporuri și beneficii care vin pe lângă venitul standard
Membrii Consiliului de administrație al Bancii Naționale a Romaniei beneficiaza de indemnizații lunare nete cuprinse int ...
-
Motivările CCR care aruncă în aer conducerile TVR și Radio România: Săftoiu și Schwartz își pierd funcțiile
Motivarile celor doua decizii prin care Curtea Constituționala a declarat neconstituționala desemnarea majoritații polit ...
-
Viața imită arta: simboluri cabalistice ale sacrificiului de sânge în asasinarea lui Charlie Kirk
Autor: Dr. Heather Lynn Ne apropiem de implinirea unui an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Ceea ce s-a intamplat la Un ...
-
Judecătorul CCR Bogdan Licu a recunoscut că și el a fost la Trupele de Securitate la Revoluție, ca Pahonțu. Obiectivul păzit de el în decembrie 1989 a sfârșit în flăcări
Bogdan Licu, actual judecator al Curții Constituționale a Romaniei, a recunoscut public ca Revoluția din Decembrie 1989 ...
-
Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice
Rusia a ajutat in secret Iranul sa dezvolte rachete de croaziera supersonice avansate, intr-unul dintre cele mai semnifi ...
-
Filmul complet: Cum ar ataca Putin Europa - pe ore și zile. Rusia ar deschide 3 fronturi cu NATO. România e pe hartă!
Experții dezvaluie faptul ca Putin ar putea ataca Europa și NATO, insa orice mișcare militara a Rusiei asupra unei țari ...
-
Vaccinarea anti COVID a fost nocivă pentru organismul uman: Cercetarea medicală care prezintă dovezi ale instabilității genomice postvaccinare
Un studiu publicat recent in revista medicala Medical Research Archives ridica semne serioase de intrebare asupra uneia ...
-
Contractele partidelor cu presa în 2026. AUR a devenit un jucător semnificativ. Trei firme încasează 80% din bani
Expert Forum a publicat luni raportul legat de cheltuielile partidelor cu propaganda politica, care arata ca in primele ...
-
Moscova a folosit avioane de evacuare guvernamentală de urgență. Televiziunea de stat rusă: "Trebuie folosite arme nucleare!"
In ultimele 36 de ore, conform FlightRadar avioane militare rusești au transportat oficiali guvernamentali din Moscova, ...
-
Dosarul se la Securitate al marelui Mirea Eliade: Legăturile cu legionarii, domiciliul forțat la Miercurea Ciuc și notele semnate de marele scriitor român
În arhiva Consiliului National de Studiere a Arhivelor Securitatii, pe numele lui Mircea Eliade, exista doua dosar ...
-
Dosarul lui Pahonțu a fost găsit: Adevărul pentru rolul șefului SPP în timpul Revoluției din 1989. De ce nu a ajuns la CNSAS
Dosarul lui Lucian Pahonțu, unde se afla adevarul despre rolul avut de șeful SPP in timpul Revoluției din decembrie 1989 ...
-
Biografia ascunsă a generalului Pahonțu: A participat la masacrul din 21 decembrie 1989 și la represiunea din Piața Universității
Șeful SPP, Lucian Pahonțu, a facut parte din forțele de represiune contra manifestanților democratici in doua momente cr ...
-
Cercetător CNSAS face publice documente despre cel care l-a racolat pe Marian Oprișan.
Cercetator de marca al CNSAS Cristina Dobre face publice documnte cutremuratoare din arhiva CNSAS, acum despre jud Vranc ...
-
Medicul-șef săltat de procurori a recunoscut: Dibuită că a luat mită de 24 de ori în șapte săptămâni, condamnată cu suspendare și interdicție de a mai lucra
Medicul-șef de secție de la Spitalul Municipal Moreni, arestat preventiv in luna iunie, a recunoscut ca a primit bani de ...
-
Mamele care își ucid copiii: adevărul îngrozitor - Sacrificiile de copii din antichitate și modul în care societățile au inventat explicații pentru mamele care omoară
Autor: Dr. Heather Lynn Cum poate o femeie sa-și omoare copiii? Este acesta inca un semn al degenerarii societații noast ...
-
Marea înlocuire: nu mai este o teorie a conspirației legat de resetarea populațiilor
Cu mai multi ani in urma, la un post de radio britanic, un ascultator a adus in discutie tema marii inlocuiri. Realizato ...
-
Putin pariază pe timp. Semnificația victoriei rusești în războiul ucrainean în contextul istoriei Rusiei
De la inceputul campaniei Rusiei in Ucraina, in urma cu mai bine de patru ani și jumatate, o mare parte din comentariile ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu