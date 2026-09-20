Milionarii despre care nu vorbește nimeni dețin adevărata avere a Americii: Sunt un real fenomen și au împreună de 13 ori averea Forbes 400

Cei mai bogați americani nu conduc neapărat giganți tehnologici și nu apar pe copertele revistelor. Aproximativ trei milioane de proprietari de reprezentanțe auto, cabinete medicale, firme de avocatură, restaurante sau companii de producție au averi de cel puțin cinci milioane de dolari.

În medie, fiecare deține aproximativ 25 de milioane de dolari, iar împreună controlează o avere de peste 13 ori mai mare decât cea cumulată a miliardarilor din Forbes 400.

Această clasă discretă de oameni foarte bogați a fost analizată de economiștii Owen Zidar, de la Princeton University, și Eric Zwick, de la University of Chicago.

După mai bine de un deceniu de cercetare a declarațiilor fiscale și a legăturilor dintre companiile private și proprietarii lor, cei doi economiști au ajuns la concluzia că imaginea tradițională a bogăției americane este incompletă.

Rezultatele sunt prezentate în cartea „The Everywhere Millionaire: Who Is Really Rich in America and How They Got There".

Cine sunt „milionarii de pe strada principală"

Zidar și Zwick folosesc expresia „Main Street Millionaires" pentru proprietarii unor afaceri private care au acumulat averi nete de cel puțin cinci milioane de dolari.

Ei nu sunt neapărat fondatorii unor companii de tehnologie evaluate la miliarde, investitori celebri de pe Wall Street sau moștenitorii unor imperii cunoscute.

Mulți dețin afaceri aparent obișnuite, întâlnite în aproape orice oraș american: reprezentanțe auto, cabinete stomatologice, clinici medicale, firme de consultanță, restaurante, fabrici, companii de construcții sau birouri de avocatură.

Tocmai caracterul lor obișnuit îi face greu de observat. Nu sunt asociați cu branduri naționale și rareori devin personaje publice, însă averea lor individuală poate ajunge la zeci sau chiar sute de milioane de dolari.

Potrivit cercetării, pentru fiecare persoană inclusă în Forbes 400 există peste 4.000 de proprietari ai unor companii private care dețin averi de cel puțin zece milioane de dolari.

„Într-un anumit sens, milionarii de pe Main Street se ascund la vedere", arată autorii. Cartea lor mută reflectorul de la câteva sute de miliardari către o categorie răspândită în întreaga economie americană, observă și The New Yorker, citează Mediafax.

Au de 13 ori averea cumulată a miliardarilor din Forbes 400

Cifra care schimbă perspectiva asupra bogăției din SUA este cea referitoare la averea cumulată.

Proprietarii americani de afaceri private cu averi de cel puțin cinci milioane de dolari controlează, împreună, o avere de peste 13 ori mai mare decât cea deținută de cele 400 de persoane incluse în celebrul clasament Forbes.

Diferența nu provine din faptul că fiecare dintre acești antreprenori ar fi mai bogat decât Elon Musk, Jeff Bezos sau Mark Zuckerberg. Puterea categoriei vine din numărul său uriaș.

Miliardarii cunoscuți sunt puțini și foarte vizibili. „Milionarii de pretutindeni" sunt milioane, activează în toate statele americane și își păstrează deseori averile în interiorul companiilor pe care le controlează.

Cei doi cercetători estimează că averea medie a unui asemenea proprietar este de aproximativ 25 de milioane de dolari. În foarte multe cazuri, cea mai mare parte a banilor nu se află într-un cont bancar sau într-un portofoliu diversificat, ci într-o singură afacere.

O firmă cu 22 de angajați ascundea o avere de 3,7 miliarde de dolari

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple este Ben Caballero, fondatorul unei companii imobiliare din Texas.

Firma sa avea doar 22 de angajați, iar proprietarul ducea, aparent, o viață obișnuită. Compania nu semăna cu marile corporații care domină clasamentele bursiere și nu avea zeci de mii de salariați.

Cu toate acestea, cercetarea estima că averea lui Caballero ajunsese în 2022 la aproximativ 3,7 miliarde de dolari.

Cazul său arată cât de înșelătoare poate fi dimensiunea vizibilă a unei firme private. O companie cu puțini angajați poate controla contracte și fluxuri de venituri care îi oferă proprietarului o avere comparabilă cu cea a unor fondatori de companii listate la bursă.

Un alt exemplu este cel al unui cuplu din Milwaukee care a cumpărat o spălătorie auto în 2010. Cei doi au dezvoltat afacerea până la patru locații și au vândut-o în 2022 pentru 19 milioane de dolari.

O afacere locală, aparent banală, i-a propulsat astfel în categoria celor mai bogați 1% dintre americani.

Afacerile private au ajuns să producă mai multe venituri decât companiile tradiționale

O mare parte a averilor analizate provine din companii de tip „pass-through", precum societățile S, parteneriatele și întreprinderile individuale.

Aceste structuri nu plătesc, în general, impozit pe profit în același mod ca marile corporații. Câștigurile sunt transferate fiscal către proprietari și apar în declarațiile individuale ale acestora.

Importanța acestui sector a crescut puternic în ultimele decenii. Ponderea sa în veniturile companiilor americane a urcat de la aproximativ 21% în 1980 la peste jumătate în 2011, potrivit datelor prezentate în cercetare.

În acel moment, afacerile de tip „pass-through" ajunseseră să genereze mai multe venituri decât companiile americane organizate în forma corporativă tradițională.

Această schimbare explică de ce atât de multă avere poate rămâne invizibilă în clasamentele publice. Companiile private nu sunt obligate să-și dezvăluie valoarea și rezultatele în același mod ca societățile listate la bursă.

Medicii, avocații și dealerii auto care ajung la averi uriașe

Proprietarii foarte bogați sunt concentrați în anumite domenii în care firmele pot genera profituri ridicate și pot limita accesul concurenților.

Printre acestea se află serviciile juridice și financiare, reprezentanțele auto, cabinetele medicale și stomatologice, consultanța, restaurantele și producția.

Unele dintre afaceri sunt construite de la zero și dezvoltate timp de decenii. Altele sunt moștenite și extinse de generațiile următoare. Există și proprietari care au beneficiat de reglementări, licențe, avantaje fiscale sau reguli care au redus concurența în domeniul lor.

Imaginea antreprenorului care își dezvoltă singur firma este reală în numeroase cazuri, dar nu explică întreaga categorie. Autorii arată că accesul la capital, moștenirile, educația și sistemul fiscal pot influența decisiv posibilitatea de acumulare a averii.

Clasa bogată despre care se vorbește foarte puțin

Descoperirea schimbă modul în care poate fi analizată inegalitatea economică din Statele Unite.

Dezbaterea publică este dominată de câteva nume: fondatorii companiilor tehnologice, marii investitori și moștenitorii unor averi cunoscute. Aceștia sunt ușor de identificat, deoarece averile lor sunt legate de acțiuni tranzacționate public.

Proprietarii companiilor private sunt mult mai greu de urmărit. Averea lor trebuie estimată pe baza profiturilor, activelor, declarațiilor fiscale și a prețurilor obținute în tranzacții similare.

Cartea lui Zidar și Zwick susține că în SUA există aproape cinci milioane de gospodării cu averi de minimum cinci milioane de dolari, peste două milioane cu cel puțin zece milioane și aproximativ 65.000 cu averi care depășesc 100 de milioane de dolari.

Averea le oferă și influență politică

Influența acestei categorii nu este numai economică. Proprietarii bogați ai afacerilor private sunt reprezentați disproporționat în funcții publice și în organizațiile care fac lobby pentru diferite industrii.

Legislația privind taxele, licențele profesionale și accesul pe anumite piețe poate influența direct valoarea companiilor lor.

Unele reguli protejează consumatorii și standardele profesionale. Altele pot reduce concurența și le permit firmelor deja stabilite să păstreze prețuri și profituri ridicate.

Adevărata hartă a bogăției americane nu este formată, astfel, numai din zgârie-norii de pe Wall Street și campusurile tehnologice din Silicon Valley. Ea include reprezentanța auto de la marginea orașului, clinica medicală, lanțul local de restaurante, fabrica cu câteva zeci de angajați și firma de avocatură din centrul localității.

Sunt afacerile pe lângă care milioane de oameni trec zilnic, fără să știe că în spatele lor se pot ascunde averi de zeci, sute de milioane sau chiar miliarde de dolari.