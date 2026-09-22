Dezvăluiri CNSAS despre cum ajungeau produsele stricate pe masa românilor în Epoca de Aur, după ce erau refuzate la export
Postat la: 22.09.2026 |
CNSAS readuce în atenție, prin documente de arhivă, efectele politicii economice din ultimii ani ai regimului comunist, când plata datoriei externe a fost pusă înaintea consumului intern. Un caz prezentat de instituție, cel al zecilor de tone de unt destinat inițial exportului și ajuns să se degradeze în depozite, ilustrează contradicțiile unui sistem în care produsele erau păstrate pentru export, în timp ce populația se confrunta cu raționalizarea alimentelor.
"Perioada comunistă târzie din România, cunoscută colocvial sub denumirea de Epoca de Aur a regimului condus de Nicolae Ceaușescu, a fost marcată de o politică economică extrem de severă și rigidă, centrată pe un obiectiv singular, lichidarea completă a datoriei externe a țării, transformată într-o obsesie națională ce a dictat subordonarea totală a economiei și a nivelului de trai în favoarea exportului. Pentru a obține valută convertibilă, regimul a impus o politică drastică de raționalizare a consumului intern pentru alimente de bază, energie și combustibil. Bunurile de larg consum au fost restricționate la limite extreme pentru cetățenii români, totuși pentru ca producția națională să fie redirecționată către piețele externe. Produsele destinate exportului erau, în mod obligatoriu, de o calitate superioară celor desfăcute pe piața internă, impusă de necesitatea concurenței pe piațele internaționale libere din țările occidentale", se arată în postarea CNSAS.
În schimb, cetățeanul român de rând era nevoit să se mulțumească cu produse de calitate a doua sau chiar cu rebuturi, generând o falie uriașă față de propaganda care prezenta o situație economică înfloritoare. "Această dihotomie a lăsat urme adânci în psihologia colectivă, alimentând suspiciunea cronică a consumatorilor de astăzi față de calitatea diferită a produselor vândute în țările Uniunii Europene. Expunerea îndelungată la propaganda oficială, practicarea discursului dublu și neîncrederea profundă în autorități sunt fenomene sociologice a căror geneză poate fi identificată în disfuncționalitățile statului comunist? Sistemul economic centralizat a demonstrat o incapacitate cronică de a gestiona eficient resursele, ruperea totală de mecanismele pieței conducând la un comportament profund disfuncțional? Planificarea ministerială genera în mod constant supraproducție în domenii nepotrivite și deficit acut în altele, ducând la acumularea unor stocuri masive de mărfuri nevândabile. Acest efect de domino avea consecințe directe", mai arată CNSAS.
Întrucât marfa nu era vândută, indicatorii de plan nu se realizau, diminuând automat retribuțiile mâncitorilor și generând stări de tensiune sociale. "Două documente oficiale din 1980 și șase ilustrează acest cerc vicios sintetizat sub eticheta Refuzat la export, care transforma deșeurile economice în hrană pentru o populație înfometată. La Întreprinderea de industrializarea laptelui Alba Iulia, se înregistrau stopuri de 73 de tone de unt depozitate la Satul Mare și alte 7 tone destinate inițial exportului în URSS.
Untul depășise termenul de garanție de 90 de zile, iar conducerea a recurs la înlocuirea frauduloasă a etichetelor. Deși produsul își schimbase deja vizibil culoarea și gustul, alte 80 de tone erau blocate în depozitul portuar din Constanța expirată la 17 octombrie 1986, iar 130 de tone dispersate generau costuri lunare de 600 de lei pentru fiecare tonă. Stocul a crescut la 170 de tone, Centrala din București a ignorat cererea de desfacere internă, ordonând în mod absurd fabricarea încă 40 de tone de unt. Muncitorii protestau tacit, văzând alimentele degradate în depozite în timp ce rațiile lor erau draconice, fiind pedepsiți salarial pentru o supraproducție dictată de incompetența conducerii centrale. Cazul untului din Alba Iulia demonstrează cum obsesia lui Ceaușescu pentru plata datoriei a anihilat logica economică, lăsând o moștenire istorică marcată de spectrul penuriei și neîncrederea în autorități", mai arată CNSAS.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Stenograme cu "planul italian" din dosarul lui Călin Georgescu: I-ar fi cerut lui Ionel Rusen să găsească o vilă în Toscana, cu anexă pentru servitori
Calin Georgescu ar fi discutat cu omul de afaceri Ionel Rusen despre cumpararea unei vile izolate in Toscana, in valoare ...
-
Rybar, un proiect media pro-Kremlin cu peste 1,5 milioane de urmăritori - Urmele duc către șeful spionajului rus
O rețea pro-Kremlin a trimis echipe in mai multe țari europene pentru a realiza interviuri. Operațiunea era coordonata d ...
-
Afacerea Wealth Bank în care ar fi implicat și Călin Georgescu apare în presa italiană din 2025 - Milioane de euro dispărute în conturi offshore
O rețea transnaționala de „banci pirat" condusa de afaceristul italian Massimiliano Arena a lasat in urma pagube d ...
-
Milionarii despre care nu vorbește nimeni dețin adevărata avere a Americii: Sunt un real fenomen și au împreună de 13 ori averea Forbes 400
Cei mai bogați americani nu conduc neaparat giganți tehnologici și nu apar pe copertele revistelor. Aproximativ trei mil ...
-
Cum „l-a vândut" JD Vance pe Donald Trump dușmanului său de moarte
JD Vance i-ar fi oferit in secret sfaturi lui Hillary Clinton in timpul campaniei prezidențiale din 2016, incercand sa c ...
-
Mihai Daraban care a plătit zborul privat la Mykonos: de la PDSR pe linia Năstase la PNL. Șef la Camera de Comerț a vrut un "registru paralel" al firmelor taxate obligatoriu
Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) de 12 ani, implicat in scandalul zborurilor privat ...
-
Cum Palantir i-a transformat pe ucraineni în cobai și a contribuit la distrugerea Ucrainei
Firma de tehnologie militara AI Palantir s-a integrat profund in sistemele militare și societatea civila ucraineana, tra ...
-
Curtea de Conturi a descoperit erori uriașe la plata a milioane de pensii și bani dați unor persoane decedate: "Deficiențe cu influențe semnificative și generalizate"
Un raport al Curții de Conturi scoate la iveala probleme majore la Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP): suspiciuni p ...
-
Comoara ascunsă a României! Ce se știe despre locul unde se află cele 103 tone de aur ale BNR în valoare de 12,8 miliarde de euro
Romania deține in prezent o rezerva de aur de 103,6 tone, evaluata recent la aproximativ 12,8 miliarde de euro in urma s ...
-
Cum era organizată Securitatea lui Ceaușescu: topul județelor cu cei mai mulți securiști în 1988
Cifrele publicate de CNSAS arata cat de extins era aparatul Securitații in ultimul an al regimului Ceaușescu. În s ...
-
Statul român a cheltuit aiurea peste 1,7 miliarde de lei: Stadioane construite pentru 7 echipe care nu joacă în Liga 1, nu au drept de promovare, licență UEFA sau au dat faliment
Opt stadioane recent construite sau aflate inca in construcție in Romania sunt destinate unor echipe care fie sunt desfi ...
-
Ce știa CIA înainte de 11 septembrie. Bin Laden plănuia atacuri în Marea Britanie. Un raport avertiza că un avion cu explozibil ar putea fi prăbușit peste un oraș din SUA
Liderul organizației Al-Qaeda, Osama bin Laden, planuia un atac terorist asupra Marii Britanii inainte de 11 septembrie. ...
-
Marele risc pentru România, dezvăluit de un general NATO: „Numai naivii își închipuie că Articolul 5 se activează la comandă"
O simulare strategica in SUA arata un scenariu terifiant: Rusia ataca Republica Moldova, o drona lovește un depozit din ...
-
Dezvăluire-bombă a lui Robert Turcescu - decizia trimiterii militarilor români la Comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei e luată încă din martie!
Robert Turcescu scrie intr-o postare pe Facebook, ca decizia de a trimite militari romani la Comandamentul Coaliției pen ...
-
Rusia recrutează "spioni români de unică folosință". General: "Sunt oameni vulnerabili, mulți nici nu realizează ce fac"
Moscova intensifica razboiul hibrid in Romania. SRI a dejucat o operațiune de sabotaj, dar nu este unica. Generalul (r) ...
-
ZIUA ÎN CARE SE VA ÎNCHIDE PRĂVĂLIA - AȘA VA ARĂTA COLAPSUL
Citiți mai jos un articol șocant și brutal despre finalul spre care ne indreptam inexorabil, semnat de Milan Adams, pe c ...
-
Dosarul fostului șef Hidroelectrica judecat pentru mită și sejururi de lux în Creta: Ce cere CAB de la DNA. Silviu Răzvan Avram este fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu
Instanța Curții de Apel București a solicitat DNA sa precizeze daca "se are in vedere și acordul inculpatului de a parti ...
-
Cât sunt salariile la BNR: Guvernatorul Mugur Isărescu are 88.648 de lei net. Lista lungă de sporuri și beneficii care vin pe lângă venitul standard
Membrii Consiliului de administrație al Bancii Naționale a Romaniei beneficiaza de indemnizații lunare nete cuprinse int ...
-
Motivările CCR care aruncă în aer conducerile TVR și Radio România: Săftoiu și Schwartz își pierd funcțiile
Motivarile celor doua decizii prin care Curtea Constituționala a declarat neconstituționala desemnarea majoritații polit ...
-
Viața imită arta: simboluri cabalistice ale sacrificiului de sânge în asasinarea lui Charlie Kirk
Autor: Dr. Heather Lynn Ne apropiem de implinirea unui an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Ceea ce s-a intamplat la Un ...
-
Judecătorul CCR Bogdan Licu a recunoscut că și el a fost la Trupele de Securitate la Revoluție, ca Pahonțu. Obiectivul păzit de el în decembrie 1989 a sfârșit în flăcări
Bogdan Licu, actual judecator al Curții Constituționale a Romaniei, a recunoscut public ca Revoluția din Decembrie 1989 ...
-
Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice
Rusia a ajutat in secret Iranul sa dezvolte rachete de croaziera supersonice avansate, intr-unul dintre cele mai semnifi ...
-
Filmul complet: Cum ar ataca Putin Europa - pe ore și zile. Rusia ar deschide 3 fronturi cu NATO. România e pe hartă!
Experții dezvaluie faptul ca Putin ar putea ataca Europa și NATO, insa orice mișcare militara a Rusiei asupra unei țari ...
-
Vaccinarea anti COVID a fost nocivă pentru organismul uman: Cercetarea medicală care prezintă dovezi ale instabilității genomice postvaccinare
Un studiu publicat recent in revista medicala Medical Research Archives ridica semne serioase de intrebare asupra uneia ...
-
Contractele partidelor cu presa în 2026. AUR a devenit un jucător semnificativ. Trei firme încasează 80% din bani
Expert Forum a publicat luni raportul legat de cheltuielile partidelor cu propaganda politica, care arata ca in primele ...
-
Moscova a folosit avioane de evacuare guvernamentală de urgență. Televiziunea de stat rusă: "Trebuie folosite arme nucleare!"
In ultimele 36 de ore, conform FlightRadar avioane militare rusești au transportat oficiali guvernamentali din Moscova, ...
-
Dosarul se la Securitate al marelui Mirea Eliade: Legăturile cu legionarii, domiciliul forțat la Miercurea Ciuc și notele semnate de marele scriitor român
În arhiva Consiliului National de Studiere a Arhivelor Securitatii, pe numele lui Mircea Eliade, exista doua dosar ...
-
Dosarul lui Pahonțu a fost găsit: Adevărul pentru rolul șefului SPP în timpul Revoluției din 1989. De ce nu a ajuns la CNSAS
Dosarul lui Lucian Pahonțu, unde se afla adevarul despre rolul avut de șeful SPP in timpul Revoluției din decembrie 1989 ...
-
Biografia ascunsă a generalului Pahonțu: A participat la masacrul din 21 decembrie 1989 și la represiunea din Piața Universității
Șeful SPP, Lucian Pahonțu, a facut parte din forțele de represiune contra manifestanților democratici in doua momente cr ...
-
Cercetător CNSAS face publice documente despre cel care l-a racolat pe Marian Oprișan.
Cercetator de marca al CNSAS Cristina Dobre face publice documnte cutremuratoare din arhiva CNSAS, acum despre jud Vranc ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu