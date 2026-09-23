Perchezițiile la Dragoș Ovidiu Argeșanu: Patru arme letale și o arbaletă. Se verifică dacă avea dreptul să facă terapie
Postat la: 23.09.2026 |
Anchetatorii au ridicat telefoane, laptopuri, o arbaletă de vânătoare, patru arme letale, încărcătoare și muniție în urma perchezițiilor efectuate în dosarul în care Dragoș Ovidiu Argeșanu, cunoscut drept „vizionar spiritual", este cercetat pentru viol, tentativă la viol și agresiune sexuală, potrivit unor surse judiciare.
Cele patru arme letale ar fi deținute legal, în timp ce în cazul arbaletei sunt efectuate verificări pentru a se stabili dacă aceasta a fost declarată conform prevederilor legale. Sursele citate susțin că anchetatorii verifică, separat, și dacă Dragoș Ovidiu Argeșanu avea dreptul să desfășoare ședințele de terapie în cadrul cărora ar fi avut loc unele dintre faptele investigate. În prezent, acesta se află la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Se pregătesc să plece cu el la Judecătoria Sectorului 4.
Potrivit unor surse judiciare, în timpul perchezițiilor au fost găsite și ridicate telefoane și laptopuri, dar și o arbaletă de vânătoare. Anchetatorii verifică dacă aceasta fusese declarată. Au mai fost descoperite patru arme letale, încărcătoare și muniție. Potrivit acelorași surse, armele sunt deținute legal. Dragoș Ovidiu Argeșanu a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, unde se desfășoară procedurile din dosar.
O altă direcție a verificărilor privește activitatea de terapie desfășurată de Dragoș Ovidiu Argeșanu. Potrivit surselor judiciare, acesta a absolvit Medicina, însă până în acest moment nu ar fi rezultat că deține autorizație de liberă practică sau o autorizare pentru o practică asimilată celei pe care ar fi desfășurat-o. Verificările în această privință continuă.
Polițiștii bucureșteni au făcut marți noi percheziții în cazul lui Dragoș Ovidiu Argeșanu, „vizionarul spiritual" acuzat de mai multe femei de fapte de natură sexuală care ar fi avut loc în timpul unor ședințe de terapie.
Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, în dosar sunt cinci persoane vătămate, în cazul cărora, în perioada 2020-2025, bărbatul ar fi săvârșit, fără consimțământul acestora, mai multe acte de natură sexuală, profitând de autoritatea spirituală și psihologică pe care ar fi exercitat-o asupra lor.
În cazul a trei persoane vătămate sunt cercetate fapte de agresiune sexuală. Bărbatul le-ar fi atins în mod repetat în zona sânilor, le-ar fi introdus mâna sub fustă, încercând să ajungă în zona intimă, și le-ar fi folosit mâna pentru a-și atinge organul genital.
În cazul unei alte victime, la 3 octombrie 2022, într-un hotel din județul Ialomița, bărbatul ar fi săvârșit un act de penetrare anală cu degetul, faptă cercetată sub aspectul infracțiunii de viol.
Într-un alt caz, în martie 2024, la cabinetul din București, suspectul ar fi încercat să efectueze un act de penetrare anală cu degetul, însă persoana vătămată ar fi reușit să se retragă. Fapta este cercetată ca tentativă la viol.
Alte patru femei au formulat plângeri în cauză, însă faptele sesizate de acestea nu au fost reținute în sarcina bărbatului, întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.
Poliția Capitalei: Faptele ar fi fost prezentate drept parte a unor practici terapeutice
Poliția Capitalei a transmis că investigația a început în luna mai, după apariția în spațiul public a unor informații privind posibile comportamente abuzive în timpul unor ședințe de psihoterapie.
„În continuarea verificărilor demarate în luna mai a acestui an, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public cu privire la posibile comportamente abuzive manifestate în timpul unor ședințe de psihoterapie, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au desfășurat, în această dimineață, o amplă activitate de cercetare penală.
În fapt, la data de 11 mai 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, în urma informațiilor apărute în mediul online referitoare la un bărbat, în timpul unor ședințe de terapie, ar fi fost acuzat de mai multe femei că ar fi folosit poziția de autoritate pe care o deținea asupra acestora pentru a le determina să accepte anumite acte sau atingeri de natură sexuală, prezentate drept parte a unor practici terapeutice.
În urma cercetărilor și a probatoriului administrat până în prezent, polițiștii au stabilit că, în perioada 2020-2025, persoana bănuită ar fi săvârșit, asupra a trei persoane vătămate, mai multe acte de natură sexuală, în sensul că le-ar fi atins în zonele intime, fără consimțământul acestora, profitând de autoritatea spirituală și psihologică pe care ar fi exercitat-o asupra lor și de contextul în care acestea se aflau în timpul ședințelor."
Percheziții în București și Ilfov
Potrivit Poliției Capitalei, faptele investigate ar fi avut loc atât la un cabinet din București, cât și într-un imobil din Sibiu.
„Faptele ar fi avut loc atât la un cabinet din municipiul București, cât și într-un imobil din municipiul Sibiu.
De asemenea, s-a stabilit că, la data de 3 octombrie 2022, în timp ce se afla într-o cameră a unui hotel din județul Ialomița, bărbatul ar fi săvârșit un act de viol asupra uneia dintre persoanele vătămate, iar, în cursul lunii martie 2024, în timp ce se afla la cabinetul din București, ar fi încercat să efectueze un act similar asupra unei alte persoane vătămate, acțiunea rămânând în stare de tentativă.
Astfel, astăzi, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, al polițiștilor din cadrul Secțiilor 14 și 26 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov.
Perchezițiile domiciliare au fost dispuse în vederea identificării și ridicării mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, precum și pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele sesizate.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.
De asemenea, persoana bănuită a fost depistată și condusă la sediul structurii de poliție, în vederea audierii.
Față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, tentativă la viol și agresiune sexuală.
Poliția Capitalei acordă o atenție deosebită cauzelor care vizează fapte de natură sexuală și depune toate diligențele necesare pentru administrarea probatoriului și stabilirea cu exactitate a situației de fapt, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale tuturor persoanelor implicate.
În acest context, reamintim că toate persoanele care dețin informații relevante pentru această cauză se pot adresa polițiștilor sau unității de parchet competente, contribuția acestora putând fi importantă pentru clarificarea situației de fapt", precizează Poliția Capitalei.
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