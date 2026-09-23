Coaliția invizibilă a ieșit la suprafață. Grupurile PSD, PNL, USR și UDMR au decis în Senat să nu amputeze „pușculița" viitorului Guvern

Partidele din fosta coaliție de guvernare au bătut palma, miercuri, pe fondul negocierilor de formare a unui nou guvern și înaintea evaluării de țară a agenției de rating financiar S&P, să trântească în Senat o propunere legislativă care ar fi pus în brațele viitorului guvern o adevărată „bombă cu ceas": reducerea impozitului pe profit, una dintre sursele majore de venituri la bugetul de stat. Decizia face parte dintr-o înțelegere politică mai largă.

Firmele varsă în bugetul de stat, în fiecare lună, un impozit pe profit în valoare de 16%. Această taxă pe care statul o colectează de la firme s-a ridicat în primele șase luni ale anului la 28,35 de miliarde de lei, conform datelor oficiale de la Finanțe, iar încasările din impozitul pe profit au însumat 1,4% din PIB-ul României în ianuarie-iulie 2026. O propunere legislativă care ar fi condus la diminuarea acestor încasări a fost respinsă la vot, miercuri, după ce inclusiv inițiatorii ei, social-democrații, au renunțat la idee.

Propunerea legislativă depusă „în scopul stimulării turismului intern" oferă firmelor posibilitatea de a reduce din impozitul pe profit sumele reprezentând valoarea voucherelor de vacanţă acordate propriilor angajați în limita a 20% din impozitul pe profit datorat statului. În practică, aplicarea legii ar provoca viitorului Guvern o gaură financiară estimată la valoarea de 8 miliarde de lei, lucru care a pornit alarma în partidele din fosta coaliție.

Pentru că inițiativa parlamentară ajunsese aproape de termenul de adoptare tacită, liderii grupurilor parlamentare din Senat au decis să intervină miercuri și să nu permită trecerea ei de Senat, chiar dacă Senatul nu este cameră decizională în acest caz. Propunerea legislativă a fost respinsă, astfel, cu voturile PSD, PNL, USR și UDMR. „Nu suntem iresponsabili. Nu putem să punem în brațe viitorului guvern așa ceva", au declarat după vot, miercuri, surse senatoriale pentru Știripesurse.ro.

Conform surselor citate, între fostele partide din coaliția de guvernare funcționează o înțelegere neoficială de a nu declanșa în Parlament un concurs de frumusețe prin legi cu impact bugetar major care sună bine pentru electorat dar care dezechilibrează bugetul național. Mai ales în contextul în care România se află sub evaluarea agențiilor internaționale de rating și pe 2 octombrie este așteptată analiza S&P care va oferi perspectivele politico-economice luate în calcul de investitorii și finanțatorii străini.

Reducerea încasărilor din impozitul pe profit este una dintre „liniile roșii" pe care partidele din fostele coaliție încă o respectă, spun sursele citate, la fel cum au fost cele mai multe legi din pachetul PNRR și așa cum este legea salarizării bugetare unde PSD și PNL au căzut de acord să nu deschidă un front în Parlament care ar duce la scăparea de sub control a cheltuielilor statului. Chiar dacă fosta coaliție s-a destrămat, a rămas un angajament pentru a nu arunca în aer bugetul de stat. Scopul final este ca viitorului Guvern să i se permită să-și creioneze un proiect de buget prudent pentru anul viitor fără a porni alarmele la Comisia Europeană.