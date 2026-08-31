Contractele partidelor cu presa în 2026. AUR a devenit un jucător semnificativ. Trei firme încasează 80% din bani

Expert Forum a publicat luni raportul legat de cheltuielile partidelor cu propaganda politică, care arată că în primele şapte luni din 2026, ele au cheltuit 26,4 milioane lei pentru presă și propagandă, dintr-un total de aproape 100 de milioane lei.

Deși este o scădere ca procent față de anii trecuți, când partidele cheltuiau cam jumătate din bani pentru această categorie, valoarea rămâne mare, arată think-tank-ul. Majoritatea banilor cheltuiți provin de la PSD - 13,1 de milioane de lei, AUR - 4,6 de milioane și PNL - 5,8 de milioane de lei. USR și POT au cheltuit câte 1,4 milioane de lei, iar SOS România 205 mii de lei.

Banii pentru presă și propagandă

Legea nu prevede nicio obligație de raportare detaliată și publică de către partide a modului în care se cheltuie banii publici. Anual, partidele raportează venituri și cheltuieli, însă acele rapoarte nu ne spun mare lucru despre beneficiarii fondurilor. In practică aflăm lunar cum se cheltuiesc subvențiile pe categorii din raportările sumare care sunt publicate pe pagina web a AEP, finantarepartide.ro. Însă beneficiarii nu sunt incluși iar contractele ajung doar la AEP. Așadar, conform acestor mecanisme de raportare nu aflăm unde se duc de fapt banii pentru "presă și propagandă".

O alternativă care poate ajuta publicul să înțeleagă cum se cheltuie banii este Regulamentul (UE) 2024/900 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică (TTPA). Acesta obligă editorii de publicitate să includă o notificare de transparență care să reflecte valoarea contractelor, sursa fondurilor și obiectivul campaniilor. Regulamentul a intrat în vigoare integral de la 10 octombrie 2025. Acesta impune la art. 12 ca fiecare material de publicitate politică - online sau offline - să fie însoțit, dincolo de eticheta prevăzută la art. 11, de o notificare de transparență. Obligația revine în principal editorului de publicitate politică (de ex. site-ul care publică informația), care este în relație contractuală cu sponsorul și de furnizorii de servicii (art. 9-10).

Baza de date cu notificări privind transparența identificate în 2026

Expert Forum a început un proces de monitorizare și colectare a notificărilor declarate, începând cu 1 ianuarie 2026. Fiind un proces în mare parte manual, este posibil ca datele să nu reflecte în totalitate valoarea reală a fondurilor cheltuite pe publicitate politică. Chiar dacă unii editori de publicitate publică pe site notificările de transparență, acestea sunt greu de găsit, mai ales că la acest moment nu există nicio platformă sau pagină care să centralizeze aceste informații. La 31 august, baza de date construită de EFOR conține 52 de înregistrări individuale, însumând puțin peste 15 milioane de lei - mai puțin decât cele 26,4 milioane de lei pe care partidele spun oficial că le-au cheltuit din subvenții doar pe presă și propagandă, în doar șapte luni.

La 31 august, baza de date conține 52 de înregistrări individuale, fiecare corespunzând unei notificări de transparență publicate. În unele cazuri, pe aceeași pagină sunt mai multe notificări, care au fost luate în considerare separat. Perioada acoperită este, în cea mai mare parte, din ianuarie până în august 2026, cu câteva contracte ale căror termene se întind până în 2028 sau chiar 2033.

Notificări identificate, pe partid

Partid Nr. notificări Valoare estimată (Lei, cu TVA) %

PSD 40 9,7 mil. 64,0%

AUR 11 5,4 mil. 35,8%

USR 1 29.040 0,2%

Cine cheltuiește și cât

Din cele 52 de notificări, aproape toate sunt legate de numai două partide. PSD (inclusiv organizațiile județene Ialomița și Prahova) apare de 40 de ori, cu o valoar

e estimată cumulată de aproape 10 milioane lei cu TVA (aproximativ 64%). AUR (inclusiv organizația Bacău) apare de 11 ori, însumând aproximativ 5,4 milioane de lei, adică aproape 36%. USR apare o singură dată, printr-o organizație locală (USR Argeș, contract cu Pitești24.ro de 29.040 lei), sub 0,2% din total. Suma tuturor contractelor din fișier este de 15 milioane de lei.

Nu au fost identificate contracte notificate pentru PNL, USR (cu o exceptie), POT sau SOS România - ceea ce nu înseamnă neapărat că nu au fost publicate, ci doar că nu au fost găsite prin căutare după criteriile menționate mai sus. De menționat că în cazul USR, cheltuielile din subvenții ale Secretariatului General (nu toate cheltuielile naționale) pot fi urmărite pe portalul https://transparentasg.usr.ro.

Unde ajung banii

Cele 52 de notificări sunt împărțite pe 19 site-uri.

Notificările postate pe Realitatea.net concentrează 7,9 milioane de lei, adică peste jumătate din toată valoarea. Realitatea a prestat pentru PSD (contract cu 50.000 euro/lună, plătit din februarie până în decembrie 2026) și unul cu AUR (60.000 euro/lună, din ianuarie până în decembrie 2026). Practic, cele două partide și-au cumpărat câte un abonament publicitar pe un an întreg, la sume lunare identice, ceea ce sugerează un contract-cadru, nu campanii punctuale.

După Realitatea.net, Antena3.ro e al doilea canal ca valoare, cu șase contracte lunare consecutive ale PSD, la aceeași sumă (90.750 euro cu TVA/lună); practic vorbim de un abonament lunar reînnoit automat din martie până în august 2026. Cel mai probabil acest tip de contract se va prelungi și în lunile următoare.

Pagina evz.ro a publicat cele mai multe contracte individuale pentru PSD (șapte, câte unul pe lună, de 25.000 euro + TVA fiecare).

Pe pagina Stiripesurse au fost identificate șase contracte lunare de 15.000 euro + TVA.

Furnizorii de servicii

Trei companii încasează, împreună, aproape 80% din toată valoarea totală (11 din 15 milioane de lei), din doar 13 contracte.

DBV Media House (SRL): notificări de pe net (PSD și AUR), aproape 8 milioane de lei în total. Firma este deținută de PHG Media Invest SRL, care deține licența Realitatea Plus și care a fost preluată recent de o firmă înființată în SUA, PHF Invest Media LLC. PHG Media Invest SRL a primit de la CNA amenzi de 700.000 de lei, pentru încălcări ale legislației audiovizuale. Firma este administrată de Daniela Madi Păcuraru, soția lui Maricel Păcuraru.

Concept Media Management / Antena 3 SRL: toate cele șase contracte lunare ale PSD de pe ro, 2.7 milioane de lei. Concept Media Management e deținută în proporție de 95% de Andreea Vlanga și 5% de Scrieciu Gabriel. Andreea Vlanga a împrumutat Pro România în 2020 cu 400,000 de lei. La fel și Gabriel Scrieciu în 2019. PSD a lucrat în mai multe alegeri cu această firmă pentru a cumpăra reclamă la televiziuni.

HOG PUB GROUP SRL: cinci contracte, cu notificări postate pe Gândul și Mediafax, în valoare de aprox. 1,2 milioane E o firmă înființată în 2020 care a început să aibă profit în 2024, sărind în 2025 la o cifră de afaceri de 13 milioane de lei. Deținută de UNDERSHAW INVESTMENT LTD, înregistrată în Seychelles și administrată de Rădulescu Roxana Valentina.

Restul furnizorilor împart aproximativ 3,2 milioane de lei, majoritatea prin contracte unice sau reînnoite lunar la sume mult mai mici, prin presă locală sau site-uri de nișă (Gazeta de Maramureș, Banat TV, Pitești24.ro, infoialomita.ro, r3media.ro etc.).

Notificări identificate, pe site / sursă publicitară

Realitatea.net 7.986.000

Antena3.ro 2.722.500

evz.ro 1.058.750

Gandul 665.500

Mediafax 665.500

Stiripesurse 544.500

notificari.partidulaur.ro 363.744

DC NEWS 363.000

Gazeta de Maramureș 261.360

Banat TV 180.000

https://brandawareness.ro/ 158.552

www.activenews.ro 145.200

Pitesti24.ro 29.040

https://notificare-transparenta.ro/mai-2026/ 21.175

infoialomita.ro 19.995

https://r3media.ro/ 13.100

RomaniaTV.net 12.100

QWER.ro / InfoIalomița 3.702

Privesc EU 3.699

Total 15.217.417 52

Sume pe partid și furnizor de servicii

PSD 9.744.274

DBV MEDIA HOUSE SRL 3.630.000

Concept media Management / Antena 3 SRL 2.722.500

HOG PUB GROUP SRL 1.210.000

S.C. Editura Evenimentul și Capital srl 1.058.750

S.C. European Business Environment S.R.L. 544.500

PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL 363.000

BRAND AWARENESS SRL 158.552

MOTION MARK SRL 21.175

MEDIA WEB PUBLICITATE 19.995

GROWMEDIA S.R.L 12.100

MEDIA WEB PUBLICITATE SRL 3.702

AUR 5.444.103

DBV MEDIA HOUSE 4.356.000

SC NEW MEDIA 261.360

ATHOS TIPOGRAFIA SRL 217.800

SC BANAT MEDIA SRL 180.000

SmartMedia SRL 145.200

SC 1 PRINT OPUS 1 SRL 130.438

ADV WEB TV S.R.L 60.500

HOG PUB GROUP SRL 60.500

M Serv Solutions SRL CUI RO 21059760 15.506

MT Continut MEDIA 13.100

Privesc.Eu WEB S.R.L. 3.699

USR Arges 29.040

Codunas Paul Mihai (persoana fizica) 29.040

Total 15.217.417

Sume pe site / sursă și furnizor de servicii

Realitatea.net 7.986.000

DBV MEDIA HOUSE SRL 7.986.000

Antena3.ro 2.722.500

Concept media Management / Antena 3 SRL 2.722.500

evz.ro 1.058.750

S.C. Editura Evenimentul și Capital srl 1.058.750

Gandul 665.500

HOG PUB GROUP SRL 665.500

Mediafax 665.500

HOG PUB GROUP SRL 605.000

ADV WEB TV S.R.L 60.500

Stiripesurse 544.500

S.C. European Business Environment S.R.L. 544.500

notificari.partidulaur.ro 363.744

ATHOS TIPOGRAFIA SRL 217.800

SC 1 PRINT OPUS 1 SRL 130.438

M Serv Solutions SRL 15.506

DC NEWS 363.000

PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL 363.000

Gazeta de Maramureș 261.360

SC NEW MEDIA 261.360

Banat TV 180.000

SC BANAT MEDIA SRL 180.000

https://brandawareness.ro/ 158.552

BRAND AWARENESS SRL 158.552

www.activenews.ro 145.200

SmartMedia SRL 145.200

Pitesti24.ro 29.040

Codunas Paul Mihai (persoana fizica) 29.040

https://notificare-transparenta.ro/mai-2026/ 21.175

MOTION MARK SRL 21.175

infoialomita.ro 19.995

MEDIA WEB PUBLICITATE 19.995

https://r3media.ro/ 13.100

MT Continut MEDIA 13.100

RomaniaTV.net 12.100

GROWMEDIA S.R.L 12.100

QWER.ro / InfoIalomița 3.702

MEDIA WEB PUBLICITATE 3.702

Privesc EU 3.699

Privesc.Eu WEB S.R.L. 3.699

Total 15.217.417

Sursa fondurilor

Sursa fondurilor e completată inconsecvent în notificări, iar în unele cazuri lipsește complet - de exemplu, notificările publicate de Mediafax nu precizează dacă banii sunt publici sau privați. Acolo unde partidele au precizat sursa, cel mai frecvent au plătit publicitatea din subvenția de la bugetul de stat: 19 contracte, 11 milioane de lei, aproape 75% din valoarea totală înregistrată.

Alte 17 contracte (1,9 milioane de lei) sunt descrise generic drept „fonduri proprii ale formațiunii politice (subvenții de la bugetul de stat și/sau cotizații/contribuții)" - o formulare care, probabil, se referă tot la subvenție.

Concluzia generală e că publicitatea politică e finanțată din bani publici, nu din fondurile private ale partidelor.

Publicitatea țintită

În 43 din 52 de cazuri nu s-a declarat folosirea unor tehnici de targetare/prelucrare a datelor personale, iar în opt situații nu e menționat nimic în notificare cu privire la acest aspect.

Transparența partidelor

AUR este singurul partid la care am identificat pe site o secțiune dedicată acestor notificări care să reflecte cheltuieli și din 2026.

În cazul PNL și POT se pot găsi notificări din 2025, legate de alegerile parțiale.

În cazul USR, contractele pentru cheltuielile din subvenții pot fi consultate pe portalul https://transparentasg.usr.ro/. Pentru primele 7 luni am identificat în baza de date USR contracte (doar pentru Secretariatul General) de 664 mii de lei, inclusiv cu METAVERS DIGITAL S.R.L. (189 mii lei) și N.RO AGENŢIA DE ŞTIRI SRL (News.ro - 50 mii de lei).

Obiectul campaniilor

Cele mai multe campanii sunt pentru promovare online.

AUR e singurul partid unde putem considera că există și contracte pentru materiale tipărite, nu doar online. Deși nu se menționează destinația campaniei, AUR a publicat pe site notificări pentru două contracte cu tipografii (Athos Tipografia SRL, 217.800 lei; SC 1 Print Opus 1 SRL, 130.438 lei).

Alte observații

Deși majoritatea contactelor sunt lunare sau anuale (dar cu notificări lunare), există și excepții. La AUR apar două contracte cu durată mai degrabă neobișnuită: unul cu M Serv Solutions SRL (organizația din Bacău) e programat să se deruleze șapte ani, din februarie 2026 până în februarie 2033, iar contractul cu Gazeta de Maramureș a pornit încă din iulie 2025 şi e programat să dureze până în iulie 2028. Sumele sunt relativ reduse.

Au fost identificate și probleme de fiabilitate a datelor care afectează chiar transparența procesului. Notificările de pe gandul.ro par a fi suprascrise pe același link de fiecare dată când apare un contract nou, astfel încât versiunile din ianuarie-februarie nu mai sunt disponibile azi și nici nu au putut fi consultate - deși Regulamentul cere ca fiecare notificare să rămână accesibilă separat timp de șapte ani, ceea ce face din înlocuirea informațiilor o încălcare directă. Pe 19 august, site-ul sdtv.ro a publicat o notificare pentru o campanie de 85.000 de euro + TVA plătită de PSD, semnalată public de deputatul Bogdan Ivan, cu link către https://sdtv.ro/august.php; ulterior, postarea a fost modificată pentru a șterge linkul, iar textul a dispărut de pe site - singura notificare care mai poate fi găsită acolo fiind legată de alegerile din decembrie 2025.

Linkurile către notificări nu sunt mereu vizibile. În unele cazuri, pe paginile editorilor există o secțiune dedicată unde sunt postate notificările, însă este dificil ca un utilizator să facă legătura cu postările care sunt plătite din acele contracte. În alte cazuri e postat un link la finalul articolului, care conduce la o pagină destul de bine ascunsă, ceea ce îngreunează căutarea. În orice caz, în cea mai mare parte a cazurilor aceste informații nu sunt disponibile în cel mai facil mod.

În ceea ce privește metodologia de calculare a valorilor, unele notificări nu includ informații relevante şi se bazează pe interpretări eronate ale legii. De exemplu, în cazul unei notificări de pe Mediafax, se menționează că "Sumele [...] nu reflectă limitele maxime de cheltuieli care pot fi angajate pentru această categorie de material, astfel cum sunt prevăzute în art. 28 alin. 12 lit. n) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale și Hotărârea nr. 30/2025 a Autorității Electorale Permanente." Aceste reglementări se referă la campania electorală și nu se aplică la campaniile desfășurate în afara acesteia.

De asemenea, materialele de pe Realitatea.net nu conțin informații obligatorii cum ar fi mecanismul de plângeri în caz de inadvertențe sau dacă au existat campanii țintite.