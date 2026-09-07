ZIUA ÎN CARE SE VA ÎNCHIDE PRĂVĂLIA - AȘA VA ARĂTA COLAPSUL

Citiți mai jos un articol șocant și brutal despre finalul spre care ne îndreptăm inexorabil, semnat de Milan Adams, pe care l-am tradus integral (Adrian Pătrușcă)

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Plimbați-vă prin cartierele financiare din Londra, New York sau Singapore la ora șase seara și veți surprinde ultimul act al unui spectacol care devine din ce în ce mai greu de menținut cu fiecare trimestru. Costumele la comandă încă se revarsă din turnurile de sticlă, instalându-se în mașini negre. Discuțiile încă se referă la ajustările pieței și la prognoze. Dar dacă priviți cu atenție, veți observa tensiunea. Se vede o crispare în jurul ochilor, iar optimismul pare forțat. Cifrele de pe ecranele lor spun un lucru. Prețul laptelui, al chiriei și al motorinei spun altceva.

Am construit o coregrafie elaborată în jurul ideii că moneda își păstrează valoarea. Totuși, undeva între 2019 și prezent, această presupunere s-a fisurat în tăcere. Un dolar nu mai ajunge atât de departe pe cât o făcea odată. Cumpără mai puțină pâine, mai puțin timp, mai puțină siguranță.

Bancherii centrali au explicațiile pregătite – inflația este tranzitorie, lanțurile de aprovizionare se redresează, economia este rezilientă.

Dar vizitează un supermarket din Stuttgart, o benzinărie din Phoenix, o farmacie din Manchester și vei simți adevărul pe care salariul tău îl cunoaște deja. Puterea de cumpărare nu s-a erodat pur și simplu; s-a evaporat, iar indicatorii oficiali nu surprind nici pe jumătate această realitate.

Cifrele sunt copleșitoare când le privești în față. Datoria globală a urcat la aproximativ 315 trilioane de dolari. Nu e vorba de un punct procentual pe un grafic. Este o creanță asupra muncii viitoare atât de vastă, încât ar fi nevoie de câteva generații care să lucreze la capacitate maximă doar pentru a achita dobânzile, fără a mai vorbi de principal.

La Washington, guvernul federal împrumută acum aproximativ 5 miliarde de dolari la fiecare douăzeci și patru de ore pentru a menține activitatea. Inclusiv în weekenduri. Fără zile de sărbătoare.

Doar dobânzile vor înghiți aproximativ 2 trilioane de dolari în acest an fiscal. Ceea ce depășește întregul buget al apărării. Depășește toate cheltuielile facultative la un loc.

Aceste cifre provin chiar de la Departamentul Trezoreriei al SUA, ascunse în rapoarte pe care puțini se obosesc să le citească.

Din 2008 încoace - cu o accelerare îngrozitoare în anii pandemiei - dilatarea monetară a devenit hoțul tăcut din buzunarul fiecăruia. Bilanțul Rezervei Federale se situa sub 1 trilion de dolari în 2008. Până în 2022, acesta a crescut vertiginos la aproape 9 trilioane de dolari. Chiar și după o oarecare reducere, se menține azi la peste 7 trilioane de dolari.

Acești bani nu au fost câștigați sau produși. Au fost creați prin înregistrări în registrele digitale, diluând fiecare dolar existent în circulație.

Cifrele oficiale ale inflației – acele procente de șapte până la nouă pe care le vedeți în titlurile ziarelor – exclud categoriile care determină de fapt dacă familiile reușesc să supraviețuiască până la sfârșitul lunii.

Dacă adăugați gospodăriile, energia și alimentele, veți constata o erodare a puterii de cumpărare de cincisprezece până la douăzeci la sută pe parcursul a cinci ani. Întrebați orice salariat. Vă va spune că cifrele oficiale par ficțiune.

Energia are propria sa poveste, iar aceasta nu este cea pe care o preferă politicienii. În ciuda întregii retorici privind tranziția, economia globală funcționează în continuare pe bază de hidrocarburi. Investițiile necesare pentru menținerea producției actuale pur și simplu nu s-au concretizat. În Statele Unite, Rezerva Strategică de Petrol a fost redusă la niveluri nemaiîntâlnite din anii 1980 — nu pentru situații de urgență, ci pentru a gestiona imaginea politică și a preveni creșterile bruște ale prețurilor care ar putea declanșa tulburări.

Între timp, petrolul ușor de extras s-a epuizat. Ceea ce a mai rămas necesită mai multă energie pentru a fi extras și mai mult capital pentru a fi prelucrat. Zăcămintele majore descoperite cu decenii în urmă se epuizează mai repede decât pot fi înlocuite de noile descoperiri.

Până în 2027, estimările prudente sugerează că cererea va depăși oferta sustenabilă cu câteva milioane de barili pe zi. Infrastructura pentru energii regenerabile nu se poate extinde suficient de repede pentru a acoperi acest deficit. Legile fizicii nu țin cont de calendarul nostru.

IMAGINEA ÎN CIFRE

Să încercăm să ne facem o idee concretă despre ce înseamnă suma de 315 trilioane de dolari. Dacă fiecare dolar ar fi un grăunte de nisip, ai umple aproximativ 120 de bazine olimpice de înot.

Aceasta este datoria care figurează în bilanțurile contabile din întreaga lume, generând dobânzi, necesitând rambursare și acumulându-se în timp ce dormim. În fiecare secundă, ea crește cu aproximativ 350.000 de dolari sub formă de noi obligații. În fiecare minut, 21 de milioane de dolari. În fiecare oră, 1,26 miliarde de dolari. Matematica nu negociază. Nu răspunde la voința politică sau la discursuri optimiste.

Viteza de circulație contează, de asemenea. În 1999, un singur dolar din baza monetară susținea aproximativ 12 dolari de activitate economică. Până în 2023, același dolar mai susținea doar 3 dolari.

Moneda a devenit lentă, acumulându-se pe piețele de active, unde umflă prețurile imobiliare și ale acțiunilor fără a construi o capacitate productivă reală.

Efectul de bogăție pe care băncile centrale au încercat să-l creeze – creșterea prețurilor activelor stimulând consumul – a produs, în schimb, o economie divizată. Deținătorii de active își văd portofoliile care se umflă, în timp ce salariații își văd veniturile reale diminuându-se.

În Statele Unite, cei mai bogați 1% din populație dețin acum mai multă avere decât cei mai săraci 90% la un loc. Nu s-a mai văzut o astfel de concentrare din 1929.

Economiile au nevoie de circulație. Când capitalul se concentrează la vârf, acesta încetează să se miște. Încetează să mai lucreze.

Să privim spre sectorul bancar, care se presupune că a fost consolidat după 2008. Băncile regionale din Statele Unite au o expunere masivă la sectorul imobiliar comercial, un sector care se confruntă cu un declin structural, pe măsură ce munca la distanță reduce definitiv cererea de spații de birouri.

Pierderile estimate depășesc 400 de miliarde de dolari, fiind concentrate în instituții care nu dispun de rezerve suficient de mari pentru a le absorbi. Facilitățile de creditare de urgență ale Rezervei Federale sunt utilizate din ce în ce mai mult – nu pentru gestionarea de rutină a lichidităților, ci pentru sprijinirea solvabilității, ceea ce maschează probleme mai profunde.

Problemele de lichiditate reprezintă dezechilibre ale fluxurilor de numerar; timpul și credintele-punte le pot remedia. Problemele de solvabilitate înseamnă că activele dvs. valorează mai puțin decât obligațiile dvs. Aceasta reprezintă o depreciere permanentă. Și a fost ascunsă până acum prin flexibilitate contabilă și toleranță din partea autorităților de reglementare.

Energia trebuie analizată prin prisma termodinamicii, nu doar a economiei. Un baril de petrol extras în 1950 producea aproximativ 100 de barili de energie echivalentă pentru fiecare baril consumat în procesul de extracție. Astăzi, petrolul convențional ajunge, probabil, la un raport de 20 la 1. Șisturile și nisipurile bituminoase se situează sub 5 la 1.

Această energie excedentară – energia disponibilă dincolo de simpla subzistență – este cea care a construit complexitatea modernă. Pe măsură ce acest raport scade, complexitatea pe care o susține devine mai greu de menținut.

Energiile regenerabile ajută, dar nu au densitatea energetică și capacitatea de stocare ale combustibililor fosili la scara cerută de economia noastră.

Tranziția, dacă va avea loc, înseamnă mai puțină energie disponibilă. Mai puțină energie înseamnă mai puțină activitate economică. Discuția abordează rareori acest compromis.

CÂND LIMITELE SUNT DEPĂȘITE

Analogiile istorice pentru ceea ce urmează ratează adesea ținta, deoarece se concentrează pe mecanismele financiare mai degrabă decât pe constrângerile materiale. Depresiunea din anii 1930 a avut loc într-un moment în care disponibilitatea energiei era în creștere, iar capacitatea industrială se extindea. Criza a fost de natură financiară și organizațională; substratul fizic putea susține redresarea.

Ceea ce vine acum este de altă natură. Ne confruntăm nu doar cu o criză financiară care necesită ajustări monetare, ci cu o tranziție între regimuri energetice care va remodela geografia economică, modelele comerciale și însăși posibilitatea creșterii economice.

Germania ne oferă o lecție în timp real. Motorul industrial al Europei, cu sectorul manufacturier reprezentând aproximativ 23% din PIB, s-a contractat timp de cinci trimestre consecutive.

Costurile energetice — determinate de pierderea gazului rusesc ieftin și de sursele de înlocuire inadecvate — au făcut ca industria germană să devină necompetitivă la nivel global. Fabricile chimice care produc îngrășăminte și produse farmaceutice s-au închis ori s-au mutat în țări cu energie mai ieftină.

Nu este vorba de o recesiune ciclică. Este vorba de o erodare structurală, de dezmembrarea capacității industriale care a necesitat zeci de ani pentru a fi construită.

Conform previziunilor, până în 2026, sectorul manufacturier german se va contracta până la niveluri înregistrate ultima dată la începutul anilor 1990. Vor urma pierderi în ceea ce privește locurile de muncă, veniturile fiscale și stabilitatea socială susținute de sectorul industrial.

Traiectoria Chinei prezintă semnale de alarmă diferite. Sectorul imobiliar și cel al construcțiilor reprezintă aproximativ 25% din PIB, dacă se includ materialele și serviciile conexe. Acest sector se destramă într-un proces lent, dar care se accelerează pe măsură ce avansează. Marii dezvoltatori imobiliari și-au încălcat obligațiile, ceea ce produce un efect de undă în rețelele bancare paralele, opace chiar și pentru autoritățile de reglementare naționale. Administrațiile locale, care depind de vânzările de terenuri pentru venituri, se confruntă cu insolvența pe măsură ce valorile imobiliare scad și tranzacțiile se prăbușesc.

Avantajul demografic care a alimentat patru decenii de creștere s-a inversat; populația la o vârstă aptă de muncă a atins nivelul maxim în 2014 și scade cu milioane de persoane anual. Infrastructura construită pentru creștere – trenuri de mare viteză, aeroporturi, autostrăzi – necesită acum întreținere pe care bugetele deja solicitate nu și-o pot permite, în timp ce gradul de utilizare nu reușește să justifice costurile operaționale. Modelul care a scos sute de milioane de oameni din sărăcie s-a lovit de bariere termodinamice și demografice.

Japonia ar putea fi cel mai clar exemplu. Trei decenii de stimulente monetare, cheltuieli publice și îmbătrânire demografică au dus la apariția unei societăți în care banca centrală deține cea mai mare parte a datoriei publice și poziții semnificative în acțiuni, în care ratele dobânzilor nu pot crește fără a duce la falimentul statului și în care yenul s-a depreciat cu 40% față de dolar în doi ani, în ciuda acestor măsuri.

Operațiunile de „carry trade” cu yenul – împrumutarea de yeni ieftini pentru a investi în altă parte – au susținut lichiditatea globală timp de decenii, dar acum amenință cu perturbări sistemice, pe măsură ce Banca Japoniei încearcă o normalizare modestă.

Japonia demonstrează ce se întâmplă când politica monetară își atinge limitele: stimulentele suplimentare produc doar deprecierea monedei, fără creștere economică.

Statele Unite și Europa se apropie de acest prag.

Arhitectura financiară globală, concepută în 1944 pentru a asigura dominația industrială americană și o monedă susținută de mărfuri, se îndepărtează tot mai mult de realitatea concretă pe măsură ce trec anii.

Statutul de monedă de rezervă al dolarului permite Statelor Unite să se împrumute în propria monedă și să exporte inflația către partenerii comerciali. Acest statut depinde de încrederea că obligațiile americane vor fi onorate în termeni reali. Pe măsură ce raportul datorie/PIB crește și disfuncționalitatea politică împiedică consolidarea fiscală, această încredere se erodează.

Băncile centrale din întreaga lume au accelerat achizițiile de aur, diversificându-și rezervele pentru a reduce dependența de dolar într-un ritm nemaiîntâlnit din anii 1970.

Acordurile comerciale bilaterale în yuani, rupii și monede regionale se înmulțesc, creând infrastructuri financiare paralele care ocolesc sistemul dolarului. Aceste schimbări au loc treptat, apoi brusc, pe măsură ce pragurile de încredere sunt depășite.

REGLAREA DE CONTURI SE APROPIE

Până în 2028, convergența acestor presiuni va genera probabil discontinuități pe care modelele actuale nu le pot surprinde.

Criza datoriei suverane care s-a manifestat la periferie — Argentina, Liban, Sri Lanka, Ghana — se va extinde către centrul sistemului. Instabilitatea valutară din economiile mai mici va declanșa o fugă a capitalului către dolar, consolidându-l temporar înainte ca obligațiile americane să copleșească chiar și acest refugiu. Euro, deja fracturat de condițiile divergente dintre nord și sud, se va confrunta cu o presiune existențială, pe măsură ce costurile energetice și declinul demografic vor face ca datoria Europei de Sud să devină nesustenabilă.

Instituțiile de la Bretton Woods, concepute pentru hegemonia americană și extinderea comerțului, nu vor dispune de resursele și legitimitatea necesare pentru a coordona răspunsul la crize simultane în mai multe jurisdicții.

Să luăm în considerare câteva posibilități care par șocante acum, dar care ar putea părea evidente în retrospectivă.

Până la sfârșitul anului 2027, o economie dezvoltată importantă – posibil Italia sau Japonia – ar putea impune o închidere bancară de urgență, restricționând retragerile pentru a preveni colapsul. Nu pentru câteva zile. Ci pentru săptămâni. Bancomatele s-ar goli. Cozile s-ar forma încă din zori. Guvernele ar promite restabilirea accesului, în timp ce ar negocia în secret, în spatele ușilor închise, cu FMI pentru lichidități de urgență care vin cu condiții care subminează suveranitatea.

În aceeași perioadă, am putea asista la primul caz de incapacitate de plată a datoriei suverane a unei țări din G7 în ceea ce privește datoria deținută pe plan intern. Nu este vorba de datoria externă — asta s-a întâmplat deja în cazul unor țări mai mici. Ci de o economie majoră care își informează propriile fonduri de pensii, propriile bănci și proprii cetățeni că obligațiile nu vor fi onorate în termeni nominali. Ceea ce era considerat „garantat” s-ar dovedi a fi negarantat. Conturile de pensii ar fi convertite în instrumente cu scadență mai lungă, la rate sub cele ale pieței, o neîndeplinire a obligațiilor deghizată în restructurare.

Piețele energetice ar putea rezerva propriile surprize. Până în 2028, am putea asista la o raționalizare coordonată în economiile europene dezvoltate – nu prin mecanisme de preț, care i-ar exclude complet pe cei săraci, ci prin alocare directă. Trei zile de încălzire pe săptămână. Întreruperi industriale prin rotație, prioritizate pe sectoare. Infrastructura necesară pentru a pune în aplicare acest lucru există; contoarele inteligente sunt deja instalate. Ceea ce lipsește este voința politică de a recunoaște necesitatea acestei măsuri până când criza va forța mâna.

Psihologia acestui moment este mai tulburătoare decât cifrele. Am fost condiționați să credem că sistemele economice se autoreglează, că piețele își găsesc echilibrul, că intervenția previne catastrofa.

Aceste convingeri se bazează pe ipoteze privind raționalitatea și simetria informațională, pe care tranzacționarea algoritmică, asimetria informațională și capturarea politică a funcției de reglementare le-au făcut caduce.

Negarea nu este o teorie a conspirației. Este un consens - o reticență comună de a recunoaște că prosperitatea din ultimele decenii a fost în mare parte obținută pe seama unui viitor care a sosit deja.

Cei care observă aceste tipare fără un angajament ideologic față de inversarea lor recunosc că nu ne îndreptăm spre un eveniment catastrofal unic, ci spre o reconfigurare. Economia globală din 2030 nu va semăna cu cea din 2020.

Comerțul se va regionaliza, pe măsură ce costurile de transport și tensiunile geopolitice vor face ca producția globalizată să devină neeconomică pentru toate bunurile, cu excepția celor cu cea mai mare valoare. Nivelul de trai din țările dezvoltate va scădea în termeni absoluți pentru prima dată de la cel de-Al Doilea Război Mondial. Acest lucru nu se va manifesta ca o privare uniformă, ci ca o insecuritate cronică – instabilitate locativă, datorii medicale, dispariția siguranței pensiilor pentru toți, cu excepția celor mai bogați.

Instabilitatea valutară va impune controale asupra capitalului, controale asupra prețurilor și naționalizarea treptată a sistemelor financiare care nu pot funcționa sub disciplina pieței.

Aceasta nu este o profeție. Este o proiecție bazată pe date disponibile public și recunoscute pe scară largă de către cei care analizează sursele primare, nu rezumatele pregătite în prealabil.

Curbele datoriei, rezervele energetice, piramidele demografice și măsurătorile vitezei de circulație a banilor descriu realitatea fizică și socială. Faptul că discursul public le ignoră nu le invalidează. Face doar că ajustarea, atunci când va avea loc, să se dovedească mai perturbatoare decât ar fi necesar, deoarece pregătirea a fost respinsă ca fiind pesimism.

BILANȚUL SE ÎNCHIDE

Întrebarea care rămâne nu este dacă traiectoria actuală se va schimba, ci cine are flexibilitatea necesară pentru a se adapta atunci când se va întâmpla acest lucru.

Instituțiile concepute pentru continuitate – băncile centrale, ministerele de finanțe, organismele internaționale – nu sunt pregătite pentru tranziții de fază, pentru momentele în care vechile reguli încetează să mai fie valabile și noi configurații ies la iveală din haos.

Cei care înțeleg această distincție, care au studiat precedentele istorice și recunosc simptomele fragilității sistemice, se poziționează deja în afara structurilor convenționale. Nu pentru că își doresc prăbușirea. Ci pentru că îi văd inevitabilitatea.

Undeva, în niște birouri care în curând vor rămâne goale, analiștii pregătesc rapoarte care nu vor ajunge niciodată la factorii de decizie care au nevoie de ele.

Foile de calcul estimează probabilități care se apropie de certitudine.

Mecanismul colapsului funcționează încet la început, aproape imperceptibil, prin erodarea încrederii și renunțarea tacită la ipoteze care odată păreau permanente.

Când populația va conștientiza ce s-a întâmplat, pregătirea nu va mai fi posibilă. Prăvălia va avea lacătul pe ușă. Anunțurile vor fi afișate. Iar caracterul definitiv al închiderii va fi de necontestat.