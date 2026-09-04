Viața imită arta: simboluri cabalistice ale sacrificiului de sânge în asasinarea lui Charlie Kirk

Autor: Dr. Heather Lynn

Ne apropiem de împlinirea unui an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Ceea ce s-a întâmplat la Universitatea Utah Valley pe 10 septembrie 2025 a reprezentat un adevărat „moment de cotitură" în istoria americană. Indiferent de părerea pe care o aveți despre Charlie Kirk sau despre așa-numita paradigmă stânga-dreapta, nu există nicio îndoială că execuția publică a acestui tânăr, afișată pe telefoanele tuturor, indiferent dacă doreau sau nu să o vadă, a fost ceva fără precedent în istoria modernă. Dar, de fapt, amintește destul de mult de ceea ce se vedea în mod obișnuit în istoria antică.

În articolul pe care l-am scris, în care discutam simbolismul ritualului din spatele asasinării lui Kirk și legătura acestuia cu atentatul de la Butler, vă amintiți probabil un exemplu în care viața imită arta, fie din coincidență, fie, așa cum cred unii, în mod intenționat.

Nu voi sugera că există un grup de oameni în cadrul guvernului nostru care elaborează planuri complexe legate de teme religioase. Voi sugera, totuși, că există o mână de oameni foarte puternici care au interpretări radicale și subversive ale credințelor religioase tradiționale. Înainte să spuneți: „Ei bine, asta e absurd, am ști, am vedea oameni nebuni de genul ăsta, i-am recunoaște", aș vrea să vă reamintesc cum ar fi fost pentru un berlinez obișnuit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial dacă i s-ar fi spus că unii dintre naziștii de rang înalt își petreceau timpul în robe, în castele, desfășurând ritualuri inspirate de legenda arthuriană, inspirate de vrăjitoarele Vril pe care le-au întâlnit într-un bar și care pretindeau că transmit mesaje de la un OZN. Nu vă lăsați înșelați de costumele Hugo Boss. La fel, nu vă lăsați înșelați astăzi de hainele împăraților. Nu a fost nevoie de mult pentru ca un membru al talibanilor să fie acceptat ca lider, în afară de un costum în stil occidental și puțină relații publice. Nu vă lăsați înșelați de ceea ce vedeți.

Acestea fiind spuse, vreau să vă atrag atenția asupra unui tablou numit „Altarul din Gent". Este o reprezentare catolică a lui Hristos ca Mielul jertfit și viu. Acum, ceea ce urmează să spun nu sugerează că Charlie Kirk ar fi Hristos. Ceea ce voi discuta este importanța simbolismului în trecutul nostru, modul în care cei pe care astăzi îi numim „țapi ispășitori" erau cunoscuți altfel, precum și felul în care continuitatea limbajului este adesea întreruptă pentru a rupe legătura noastră cu trecutul și înțelegerea acestuia. Luați în considerare ce au făcut cu OZN-urile și fenomenele aeriene neidentificate (UAP). Luați în considerare schimbarea lingvistică de la ceva atât de simplu precum „aftershave" la denumirea actuală de „post-shave", de la lucrurile mărunte care trec neobservate până la cele mai importante, cum ar fi denumirea mamelor drept „persoane care nasc". Totul este un joc de cuvinte menit să rupă legătura cu trecutul, astfel încât prezentul să poată fi redefinit, iar viitorul controlat.

Așadar, ne uităm aici la simbolism. Titlul complet al tabloului este „Adorația Mielului Mistic", în olandeză „Het Lam Gods", „Mielul lui Dumnezeu". A fost început de Hubert van Eyck și terminat de fratele său, Jan, în 1432. A fost realizat pentru ceea ce este astăzi Catedrala Sfântului Bavo din Gent, în actuala Belgie, și este considerat una dintre operele fondatoare ale picturii în ulei din Renașterea Nordică.

Istoria furturilor acestei opere este neobișnuit de lungă, unii numind-o cea mai furată operă de artă din lume. Istoricul de artă Noah Charney numără treisprezece infracțiuni comise împotriva ei de la instalarea sa, dintre care șapte sunt furturi. În 1566, iconoclaștii calviniști (acesta a fost Beeldenstorm, „furtuna imaginilor" - mișcarea protestantă de distrugere a statuilor care a cuprins Țările de Jos în acea vară) au încercat să o distrugă, iar tabloul a fost ascuns în turnul catedralei. După Revoluția Franceză, forțele franceze au transportat panourile centrale la Paris, unde au fost expuse la Luvru pe parcursul anilor napoleonieni. Tratatul de la Versailles (1919) a obligat Germania să predea panourile de la Berlin ca despăgubire pentru distrugerile provocate de germani în Belgia în timpul Primului Război Mondial, iar germanii au resimțit acest lucru cu amărăciune; unele relatări menționează, de asemenea, că forțele germane au luat panouri din catedrală în timpul Primului Război Mondial.

Cu toate acestea, în 1940, când Germania a invadat din nou țara, Belgia a decis să încredințeze retablul Vaticanului pentru a-l păstra în siguranță, dar acesta se afla încă în Franța când Italia a intrat în război de partea Germaniei, așa că a fost dus într-un muzeu din Pirineii francezi, în temeiul unui acord semnat de reprezentanți militari francezi, belgieni și germani, care prevedea că toate cele trei părți trebuiau să-și dea consimțământul înainte ca acesta să poată fi mutat. În 1942, Hitler a ordonat totuși confiscarea sa, unii istorici susținând că SS Ahnenerbe, institutul lui Himmler pentru cercetarea „moștenirii ancestrale", dorea tabloul ca pe o hartă codificată către relicvele Patimilor.

Simbolismul

Panoul se află în partea centrală inferioară a Altarului din Gent, finalizat în 1432 și intitulat „Adorația Mielului Mistic". Un miel stă pe un altar împodobit. O rană în pieptul său revarsă un șuvoi de sânge într-un potir de aur. Îngerii țin în mâini instrumentele Patimilor. În fața altarului se află Fântâna Vieții. Deasupra acesteia, porumbelul Duhului Sfânt. Din cele patru zări, mulțimi aliniate în rânduri străbat o pajiște îndreptându-se spre un singur punct central: profeți, apostoli, fecioare, martiri, cavaleri, judecători, pustnici, pelerini.

Pe fața altarului, cu litere de aur pe fond roșu, se află inscripția originală: ECCE AGNUS DEI QUI TOLLIT PECCATA MUNDI (Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii).

Când restauratorii au îndepărtat stratul de vopsea din secolul al XVI-lea de pe capul mielului, între 2019 și 2020, nu au inventat un animal nou. Au descoperit originalul lui Van Eyck: un chip privind frontal, cu ochii îndreptați înainte, o privire care pare umană, deși pupilele sunt încă cele ale unei oi. Un purtător de cuvânt al catedralei a spus că era ca și cum Hristos l-ar privi în ochi.

„Mielul mistic" înainte și după îndepărtarea stratului de vopsea aplicat ulterior. Restaurarea a dezvăluit chipul original al lui Van Eyck, orientat frontal, și privirea îndreptată înainte.

Leul și Mielul

Tabloul reprezintă o sinteză a mai multor texte biblice, nu o ilustrare a unui singur capitol. Ioan 1:29 oferă legenda. Isaia 53:7 prezintă pe slujitorul suferind, mielul dus la tăiere care nu-și deschide gura. Apocalipsa 7:9-14 descrie mulțimea, o mulțime pe care nimeni nu o poate număra, în fața tronului și în fața Mielului, cu veșminte spălate și albe în sângele Lui. Apocalipsa 22:1 oferă izvorul, râul apei vieții care curge din tronul lui Dumnezeu și al Mielului.

Apocalipsa 5 este textul central în care Ioan, vizionarul, plânge pentru că nimeni în cer sau pe pământ nu poate deschide o carte sigilată. Unul dintre bătrânii din jurul tronului îi spune că Leul din tribul lui Iuda o poate deschide. Ioan se întoarce să caute un leu și vede un Miel „stând ca și cum ar fi fost junghiat", cu șapte coarne și șapte ochi, pe care textul îi identifică drept cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Cântarea care urmează spune că Mielul este vrednic pentru că a fost junghiat și, prin sângele Său, a răscumpărat oamenii pentru Dumnezeu. Apoi, închinarea se răspândește în cercuri cu cele patru ființe vii, cei douăzeci și patru de bătrâni, mii de îngeri și, în cele din urmă, fiecare făptură din creație.

Cititorului i se spune să se aștepte la un luptător, dar i se arată un sacrificiu. Sacrificiul stă pe altar, iar sângele său este colectat într-un potir în loc să se scurgă pe pământ, ceea ce îl face euharistic. (Euharistia este actul central al Liturghiei catolice. Preotul consacră pâinea și vinul ca trup și sânge al lui Hristos, iar sângele este băut dintr-un potir. Potirul pictat este acel potir.) Van Eyck omite cele șapte coarne și cei șapte ochi și păstrează elementul supranatural în privire. De aceea, fața restaurată are importanță teologică și arată modul în care pictorul permite animalului să fie divin fără a-i conferi un corp monstruos. Reacția online conform căreia mielul restaurat „arată greșit" este, de fapt, o recunoaștere a faptului că o oaie obișnuită nu poate transmite ceea ce spune versetul.

Patru asemănări

Asemănarea dintre pictură și consecințele cazului Kirk este structurală. Aceasta nu îl face pe Kirk să fie Agnus Dei. Dacă este ceva, este o batjocură. Iată cele patru aliniamente simbolice.

Postura. O mișcare care vorbește cu vocea unui leu (câștigând, luptând, cucerind campusul și țara) primește un corp în jurul căruia se pot aduna oamenii. Organizația supraviețuiește cu Erika Kirk aleasă în funcția de CEO al Turning Point USA. Filialele, produsele promoționale, fondurile comemorative, turneele și expresia „el trăiește în opera sa" mențin forma în picioare după ce persoana a căzut. Aceasta este forma „ucis, dar încă în picioare" din Apocalipsa 5.

Rana. În eseul meu anterior am discutat despre shechita și Geneza 9:4. Shechita este metoda de sacrificare prescrisă de halakha, legea evreiască. Ea se bazează pe interdicția din Geneza 9:4 de a mânca carne cu sânge, deoarece viața, nefesh-ul, se află în sânge. În harta cabalistică a corpului (Cabala ilustrează structura divină ca pe un corp uman, fiecare parte având o semnificație), gâtul este pragul dintre cap și corp, dintre intenție și manifestare. Van Eyck plasează rana în piept deoarece pictează Euharistia; teologia medievală legase deja nașterea Bisericii de deschiderea coastei lui Hristos de către lancea soldatului din Ioan 19:34, sângele și apa care au curs din ea fiind interpretate ca sacramentele.

Urechea și gâtul formează o secvență. Un conducător viu este marcat și rămâne în casă. Un intermediar este apoi sacrificat. Ritualul urechii servitorului se găsește în Exodul 21:5-6, reformulat în Deuteronomul 15:16-17. Un rob evreu care și-a împlinit termenul de serviciu și refuză libertatea, spunând că își iubește stăpânul, soția și copiii, este adus în fața judecătorilor (cuvântul ebraic este elohim, care de obicei înseamnă Dumnezeu, dar este interpretat aici ca „instanța"), apoi la ușă sau la stâlpul ușii, iar urechea îi este străpunsă cu un știft. El servește apoi le'olam, pentru totdeauna.

Textul menționează „ozno", adică „urechea lui", fără a preciza despre care parte este vorba. Ideea că este vorba de urechea dreaptă provine de la rabini. Talmudul (Kiddushin 22b) și Rashi, comentatorul francez din secolul al XI-lea ale cărui note însoțesc textul în fiecare ediție tradițională, în comentariul său la Exodul 21:6, argumentează prin gezerah shavah, o regulă de interpretare rabinică conform căreia, atunci când același cuvânt apare în două pasaje, unul dintre ele îl definește pe celălalt. Exodul 21 spune „ureche", iar Leviticul 14, referitor la purificarea metzora (persoana afectată de boala de piele tradusă de obicei ca lepră), spune că preotul pune sânge pe vârful urechii drepte, astfel încât urechea servitorului este considerată a fi cea dreaptă. Mekhilta, un comentariu rabinic timpuriu asupra Exodului, raționează în același mod. Leviticul 25:55, „copiii lui Israel sunt slujitorii Mei", este versetul pe care comentatorii ulteriori își întemeiază teologia: slujitorul care alege un stăpân uman are urechea - organul care a auzit la Sinai - marcată în acest sens.

Trump a fost rănit la urechea dreaptă la Butler, în Pennsylvania, dar a supraviețuit, a rămas în cursă și a preluat funcția în ianuarie următor. Acest lucru se potrivește cu semnul servitorului, o rană pe un conducător care rămâne în casă. Van Eyck nu pictează ritualul urechii; el pictează jertfa.

Mulțimea. Mulțimea din Apocalipsa 7 și din pajiștea lui Van Eyck este organizată în rânduri, nu o gloată, ci profeți, apostoli, martiri, fecioare, cavaleri, judecători, mărturisitori. După Kirk, rândurile erau formate din mass-media, studenți, membri ai cabinetului, pastori, donatori și oponenți care produceau conținut pornind de la același eveniment. Fântâna din fața altarului este un al doilea vas în aceeași scenă: sânge în potir, apă de la tron, viața care continuă să curgă în interiorul taberei. Echivalentul modern al fântânii este fluxul de venituri și operațional care menține organizația în funcțiune prin fonduri comemorative, tururi ale campusului, „lucrarea continuă".

Potirul (și cum diferă de Leviticul 16). Leviticul 16 stabilește ritul de Yom Kippur, Ziua Ispășirii. Două capre sunt luate din turma comunității. Se aruncă sorții. Una este „pentru Domnul" și este sacrificată; sângele ei este dus în interiorul sanctuarului. Cealaltă este „pentru Azazel" și rămâne în viață. Marele preot își pune ambele mâini pe capul ei, mărturisește păcatele poporului asupra ei, iar un om desemnat o conduce în pustie, spre eretz gezerah, „țara tăiată". Capra nu trebuie să se întoarcă. Mișna, cel mai vechi cod de lege rabinică, compilat în jurul anului 200 e.n., consemnează în tratatul său Yoma, capitolul 6, practica ulterioară de a împinge capra de pe o stâncă într-un loc numit Beth Hadudo, astfel încât să nu se poată întoarce.

Cuvântul Azazel nu este definit în Tora și are trei interpretări ulterioare. Este un loc (Rashi și Mișna). Este capra însăși (o etimologie populară de la ez, capră, și azal, merge: „capra care merge", de unde William Tyndale a preluat cuvântul englezesc scapegoat când a tradus pasajul în 1530). Sau este o forță a pustiei. În 1 Enoch, capitolele 8-10, un text evreiesc din perioada celui de-al Doilea Templu care nu a fost niciodată inclus în Biblia ebraică, Asael sau Azazel este un înger căzut, unul dintre „Păzitori"; comunitatea de la Qumran, cunoscută pentru Manuscrisele de la Marea Moartă, l-a interpretat astfel; la fel și unele midrașuri rabinice; iar Nahmanides, comentatorul catalan din secolul al XIII-lea, spune că capra este trimisă spre tărâmul lui Samael, îngerul acuzator, fără ca aceasta să constituie o formă de închinare.

Mielul lui Van Eyck este opusul caprei Azazel. Nimic nu este alungat, iar totul este păstrat; sângele rămâne în tabără și devine prezență. Pentru Kirk, asta înseamnă că moartea sa a fost tratată mai degrabă ca o Liturghie decât ca un rit al țapului ispășitor. Ea este reluată, citată și folosită pentru strângerea de fonduri, iar rana este ținută deschisă în mijlocul congregației. Kirk nu este Mielul lui Dumnezeu; schema folosită în cazul său este centrul sângerând al Altarului de la Gent, căruia nu i se permite să-și încheie moartea.

Suprapunerea cabalistică

Scriitori ezoterici ulteriori au interpretat simbolismul ca fiind alchimie, Cabala creștină, sefirot (Keter, Da'at), cele șapte peceți și apa Graalului deasupra altarului. Abraham Abulafia, cabalistul extatic spaniol care a murit în jurul anului 1291 după ce a încercat să-l vadă pe Papa Nicolae al III-lea în 1280, este uneori inclus în aceste interpretări ca și cum ar fi fost prezent în atelier. El aparține climatului mistic evreiesc medieval; nu este iconograful lui Van Eyck. Tratez toată această literatură ca pe un midraș ulterior (midrașul este practica rabinică de elaborare interpretativă a unui text), sugestivă și niciodată sursă.

Totuși, retablul deschis se suprapune pe verticală. În vârf se află Divinitatea întronată (dacă este Tatăl sau Hristos ca Pantocrator, stăpânul tuturor, este o dezbatere veche), sub aceasta porumbelul Duhului Sfânt, iar sub acesta Mielul de pe altar. Un cititor cabalistic poate descrie aceasta ca lumină care coboară spre Malkhut, cea mai joasă sefiră, unde divinul întâlnește pământul.

Termenii folosiți de Van Eyck sunt „Trinitatea" și „Euharistia". Suprapun peste panourile sale o rețea cabalistică, ceea ce este cu totul altceva decât decodificarea schiței sale preliminare.

Pentru cititorii care nu sunt familiarizați cu acest concept, Arborele Vieții este diagrama folosită în Cabala pentru cele zece sefirot, atributele sau emanațiile prin care Dumnezeul de necunoscut (Ein Sof, „fără sfârșit") devine prezent în creație. Desenate, acestea se așează în trei coloane sau stâlpi verticali: stâlpul din dreapta al Milostivirii, stâlpul din stânga al Severității și stâlpul central al echilibrului. De sus în jos, Keter (coroana), Chokhmah (înțelepciunea) și Binah (înțelegerea) formează triada superioară; Chesed (bunătatea iubitoare) și Gevurah (judecata, puterea) formează următoarea pereche, cu Tiferet (frumusețea) care le împacă în centrul lor; Netzach (rezistența) și Hod (splendoarea) formează următoarea pereche, cu Yesod (fundamentul) sub ele; iar Malkhut (împărăția), numită și Shekhinah, prezența lui Dumnezeu care locuiește în lume, se află la bază. Un al unsprezecelea punct ascuns, Da'at (cunoașterea), este uneori plasat pe stâlpul central între triada de sus și restul, dar de obicei este omis din diagramă. Întreaga diagramă este interpretată și ca un corp, Adam Kadmon, omul primordial, cu Keter la cap.

Divinitatea încoronată ocupă punctul cel mai înalt al compoziției și poate fi asociată cu Keter, Coroana. Sub el se află porumbelul și Mielul, creând o coborâre verticală de la sursa divină către lumea materială. Un cititor cabalistic ar putea, așadar, să vadă axa centrală a retablului ca o emanație descendentă prin Arborele Vieții.

Mielul de pe altar ocupă centrul compoziției și poate fi asociat cu Tiferet, inima Arborelui, locul în care se întâlnesc lumile superioare și inferioare. Sângele care curge în potir poate fi interpretat ca shefa, fluxul abundenței divine care coboară. Sub Miel, Fântâna Vieții corespunde în mod natural cu Yesod, temelia și canalul prin care acest flux pătrunde în lumea inferioară. Peisajul care îl înconjoară poate fi interpretat ca Malkhut, împărăția în care prezența divină se manifestă.

Întreaga lume este o scenă

În termeni arhetipali, fiecare joacă un rol în teatrul vieții. Trump reprezintă prima jumătate a secvenței, nu Mielul. Exodul 21 este un servitor marcat la ușă care refuză libertatea și rămâne în casă. Butler a fost rănit la urechea dreaptă; a supraviețuit, a rămas în cursă și a preluat funcția. În termeni creștini, un conducător ca acesta este, cel mult, un Cyrus, un instrument păgân care servește unui scop și supraviețuiește acestuia. Titlurile nu împărtășesc același trup.

Kirk este jertfa. Van Eyck plasează rana în piept pentru că pictează o Euharistie. Rana lui Kirk ocupă o poziție liturgică, iar sângele este reținut, nu lăsat să se scurgă. Poziția sa structurală este cea de intermediar, trupul situat între politică, amvon și o operațiune pentru tineret. Organizația nu a trimis acel trup în pustie. L-a ținut pe masă.

Erika Kirk nu se află la Gent ca portret. Dacă are vreun loc lângă tablou, acesta se află în urma evenimentelor. Ea este chipul care rămâne atunci când trupul masculin este încă expus. Ea este vasul, nu Mielul și nici Azazel. Vasul și țapul sunt roluri opuse. Ea devine țapul doar dacă mișcarea se întoarce împotriva ei. Faptele sunt mai simple decât midrașul. Ea i-a iertat pe acuzați în termeni creștini și a îndreptat organizația spre 2028. Vânătoarea unui purtător viu al vinovăției este mișcarea lui Azazel, și se petrece în margine. Mortul este ținut în tabără.

În opinia mea, o facțiune o tratează pe Candace Owens ca pe un procuror care nu va lăsa cazul să se închidă, iar acel dosar mai vechi transformă acuzatoarea nesfârșită în ceea ce trebuie redus la tăcere. Aceasta descrie ce i se face; nu îi justifică teoria despre Israel. A fi acuzator și a avea dreptate sunt lucruri diferite. De aceea, de asemenea, cineva ca Andrew Wilson trebuie să treacă prin judecata ei în timpul unei dezbateri pe podcastul PBD. Owens a devenit o sală de judecată rivală. Tabăra oficială nu poate încheia ritualul atâta timp cât publicul ei încă îi tratează tribuna ca fiind activă. Așa că trimit un dezbaterist în cadrul ei, pe tema ei, cu bani pe masă, și încearcă să-i facă teoriile să eșueze în public. Asta se întâmplă în Zaharia 3, dar în mass-media.

Dacă pierde, acuzatorul este mustrat, iar țapul ispășitor își poate încheia rolul. Dacă nu pierde, vor încerca cu următorul nume, deoarece un procuror care menține dosarul deschis rămâne în continuare problema. Acest lucru explică de ce țapul viu este încă subiect de dezbatere în public și de ce tabăra oficială trebuie să treacă prin sala ei de judecată pentru a închide pustia. Fiți atenți dacă Tyler Robinson va primi pedeapsa cu moartea sau închisoare pe viață fără eliberare condiționată. Dacă este închisoare pe viață, atunci el este a doua țapă ispășitoare pentru acest ritual.

Cupa și ștergerea păcatelor

Care este, așadar, punctul culminant al unui sacrificiu ritual public din perspectivă antropologică? Leviticul 25 descrie Anul Jubiliar (yovel în ebraică). După șapte cicluri de câte șapte ani, în al cincizecilea an, pământul revine proprietarilor săi strămoși, iar sclavii evrei sunt eliberați, eveniment anunțat prin sunetul cornului de berbec. Apoi, există edictele mesopotamiene de „ștergere a datoriilor". Termenul sumerian amargi, literalmente „întoarcere la mamă", înseamnă o revenire la starea inițială, iar termenul akkadian andurarum înseamnă „eliberare". Acestea erau proclamații regale, de obicei cu ocazia urcării pe tron a unui nou rege, care anulau datoriile personale, eliberau oamenii ținuți în sclavie pentru datorii și restituiau pământurile confiscate de creditori. Michael Hudson (...and forgive them their debts, 2018) susține că acestea erau mai degrabă măsuri de supraviețuire financiară decât gesturi umanitare: datoriile se acumulează mai repede decât turmele și recoltele, iar un conducător care nu anulează niciodată creanțele acumulate ajunge să aibă sclavi ai datoriei, pământuri capturate de creditori și nicio populație liberă cu care să lupte. Roma este contraexemplul. Odată ce creditorii au preluat controlul asupra statului, anularea datoriilor a devenit trădare, supapa de eliberare a presiunii a încetat să mai funcționeze, iar presiunea a început să caute un țap ispășitor.

Ceea ce înțelegeau vechile sisteme, fie că era vorba de Levitic, Euharistie, Jubileu sau proclamațiile mesopotamiene de ștergere a datoriilor, este că o criză trebuie să se încheie undeva. Capra părăsește tabăra. Datoria este anulată. Captivul este eliberat. Pământul este restituit. În creștinism, jertfa Mielului este suficientă. Tradițiile diferite rezolvă probleme diferite, dar au în comun un singur principiu: ritualul nu poate rămâne suspendat permanent în momentul vărsării de sânge. Aceasta ar putea fi cea mai importantă diferență între un sistem sacrificial antic și spectacolul politic care s-a dezvoltat în jurul lui Charlie Kirk.

Altarul de la Gent nu îi prezice moartea, iar Charlie Kirk nu este Hristos. Tabloul este util deoarece păstrează o gramatică simbolică mai veche, pe care oamenii moderni au uitat în mare parte cum să o descifreze. În centrul său se află o victimă care a fost ucisă, dar rămâne în picioare. Rana lui rămâne vizibilă. Sângele său este colectat, nu pierdut. O mulțime se adună în jurul lui. Instrumentele morții sale sunt expuse. Evenimentul care ar fi trebuit să-i pună capăt prezenței pământești devine mijlocul prin care prezența lui continuă.

Tehnologiile noastre au făcut ca această structură să fie înfricoșător de ușor de reprodus. Altarul este acum un ecran, iar relicva este un clip video. Congregația este un public măsurat în impresii. Potirul este cronologia, care poartă rana mai departe de fiecare dată când imaginea este redată, redistribuită, monetizată, condamnată, apărată, investigată, comemorată sau transformată într-un alt argument.

Ritualul politic poate menține morții în viață din punct de vedere politic pe termen nelimitat. Ori de câte ori durerea devine infrastructură, ori de câte ori acuzația devine o industrie, ori de câte ori unitatea necesită dușmani permanenți sau ori de câte ori o rană devine prea utilă pentru a permite vindecarea. Nu este nevoie de un cler secret care să aranjeze simboluri în spatele ușilor închise. Oamenii s-au organizat în jurul sacrificiului de mii de ani. Puterea a învățat gramatica cu mult înainte de apariția televiziunii, a rețelelor sociale sau a comitetelor de acțiune politică.