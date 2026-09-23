Se complică ancheta în cazul tinerei din valiza de pe Olt: Victima era fiica unui cunoscut lăutar; avea o relație tensionată cu un bărbat, care e acum de negăsit
Postat la: 23.09.2026 |
Apar noi informații în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză, în râul Olt, în zona barajului Ionești. Victima a fost identificată drept Valentina Ioana Tănăsie, o tânără originară din Filiași, județul Dolj, iar anchetatorii încearcă acum să refacă ultimele ore din viața ei și să stabilească cine a ucis-o. În centrul verificărilor se află bărbatul cu care aceasta avea o relație și care, potrivit informațiilor apărute în presă, este de negăsit.
Valentina Ioana Tănăsie avea 28 de ani și, potrivit informațiilor publicate miercuri, se mutase în județul Vâlcea, unde locuia împreună cu iubitul său. Cei doi s-ar fi cunoscut pe internet și ar fi avut o relație de aproximativ trei luni. Cu doar câteva zile înainte ca trupul tinerei să fie descoperit în Olt, pe contul ei de socializare apărea încă o fotografie în care cei doi erau împreună.
Anchetatorii suspectează că victima ar fi fost ucisă de iubitul ei, care este frizer. Sora sa este și ea o persoană bine cunoscută, Eliza Tănăsie fiind atât creatoare de conținut dar și 'hairstylistul vedetelor' din Capitală, Antonia sau Theo Rose fiind printre clientele sale.
Bărbatul este acum căutat de anchetatori. Presa locală îl identifică drept Vlad Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani. Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a confirmat că suspectul este de negăsit, iar anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta ca acesta să fi părăsit deja țara.
Unul dintre cele mai importante fire pe care merg acum anchetatorii vine chiar din relatările tatălui victimei. Petru Tănăsie spune că, înainte ca fiica sa să dispară, a vorbit atât cu ea, cât și cu iubitul acesteia și că bărbatul ar fi fost extrem de gelos.
„Știu că era cu iubitul ăsta, nenorocitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: «Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc»", a declarat Petru Tănăsie pentru Antena 3 CNN.
Tatăl tinerei susține că a avut o presimțire că ceva grav se întâmplase și a alertat autoritățile. El spune că a sunat la 112 după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa. La doar câteva ore, trupul Valentinei avea să fie descoperit într-o valiză, în apele Oltului.
Tot tatăl victimei susține că vecinii i-ar fi spus că iubitul tinerei le-ar fi mărturisit că intenționa să plece în străinătate. Familia afirmă, de asemenea, că între cei doi ar mai fi existat certuri violente și că Valentina ar fi fost lovită și în trecut. Aceste afirmații fac parte din informațiile pe care anchetatorii urmează să le verifice.
Primele date apărute în urma examinării trupului indică o moarte violentă. Valentina ar fi prezentat două lovituri în zona capului, iar una dintre răni ar fi fost fatală. De asemenea, potrivit informațiilor citate de Digi24, tânăra avea cinci coaste rupte și mai multe echimoze pe corp.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească locul exact în care a fost ucisă, momentul în care s-a produs decesul și cine a introdus trupul în valiza care a fost apoi aruncată în râul Olt. Valiza în care a fost găsită avea aproximativ 80 pe 50 de centimetri și era impermeabilă.
Potrivit informațiilor apărute pe surse, în noaptea de duminică spre luni ar fi avut loc o ceartă între Valentina și concubinul ei, iar gelozia ar fi fost unul dintre motivele conflictului. Anchetatorii verifică acum ce s-a întâmplat în orele următoare și încearcă să stabilească traseul celor doi.
În același timp, polițiștii verifică și istoricul relației. Potrivit informațiilor publicate până acum, nu ar fi existat sesizări anterioare făcute de Valentina privind conflicte cu actualul partener. În schimb, în urmă cu aproximativ patru ani, împotriva bărbatului ar fi fost emis un ordin de protecție provizoriu în cazul unei alte partenere. Acest element este verificat în cadrul anchetei, fără ca el să reprezinte, prin sine, o dovadă privind moartea Valentinei.
Cazul a ieșit la iveală marți după-amiază, când mai mulți pescari au observat o valiză plutind în zona barajului Ionești, pe râul Olt. Oamenii au reușit să aducă bagajul la mal, iar când l-au deschis au descoperit în interior trupul unei femei.
Polițiștii și criminaliștii au izolat imediat zona și au început cercetările. În primele ore, identitatea victimei nu era cunoscută, iar anchetatorii încercau să stabilească cine este femeia și cum a ajuns trupul său în apă.
Ulterior, victima a fost identificată drept Valentina Ioana Tănăsie, din Filiași. Mama acesteia ar locui în Germania, iar tatăl, Petru Tănăsie, este cunoscut în zonă ca lăutar.
În paralel cu identificarea victimei, anchetatorii au început să refacă ultimele contacte ale acesteia, discuțiile purtate cu familia și cu partenerul ei, precum și deplasările celor doi. Potrivit Realitatea.net, în județul Sibiu ar fi fost identificat și un bărbat despre care există informații că l-ar fi transportat pe cel aflat în atenția anchetatorilor.
Cercetările sunt coordonate de procurori, iar ancheta trebuie să stabilească în ce împrejurări a murit Valentina, unde a avut loc agresiunea, cine a introdus trupul în valiză și cum a ajuns aceasta în râul Olt.
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