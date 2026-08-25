Cercetător CNSAS face publice documente despre cel care l-a racolat pe Marian Oprișan.

Cercetător de marcă al CNSAS Cristina Dobre face publice documnte cutremurătoare din arhiva CNSAS, acum despre jud Vrancea. Lt. mj Ion Nistor de ex este cel care l-a racolat pe Marian Oprișan.

Securitatea suferea de un soi de paranoia instituțională generalizată. Din punct de vedere sociologic, ei nu vedeau în școală un spațiu al educației, ci un incubator de potențiale riscuri politice.

Propaganda partidului susţinea că ocroteşte copiii şi tinerii şi le asigură cele mai bune condiţii de educaţie şi dezvoltare. În realitate, partidul încerca să îi înregimenteze ideologic pe copii de la cele mai fragede vârste. Începând cu vârsta de 4 ani copiii erau supuşi primei ceremonii de îndoctrinare politică, devenind „şoimi ai patriei”. În continuare ei erau făcuţi pionieri (8-14 ani), pentru a deveni ulterior U.T.C.-işti şi mai apoi membri de partid cu drepturi şi îndatoriri depline. Toate etapele dezvoltării psihologice a copiilor erau însemnate apăsat cu uniforme specifice, sloganuri, ceremonii ritualice şi „manifestări cultural-artistice” care aveau drept unic scop glorificarea partidului şi a lui Nicolae Ceauşescu.

În spatele acestui spectacol grotesc (căruia nimeni nu i se opunea) se petrecea, în secret, încă o mutilare a copiilor patriei: recrutarea ca informatori ai Securităţii. În locul cultivării încrederii în sine şi în ceilalţi, a creativităţii şi gândirii libere, partidul împreună cu instrumentul său coercitiv şi de represiune, Securitatea, a forţat copiii să îşi toarne colegii şi profesorii, a sădit în minţile fragede frica şi neîncrederea, a transformat şcoala într-un câmp al luptei ideologice absurde, inventând pericole şi duşmani imaginari. Trebuie subliniat faptul că recrutarea şi contactarea iniţială a copiilor de către Securitate nu putea fi realizată fără ştirea şi concursul cadrelor didactice, de exemplu, directorul şcolii sau dirigintele clasei.

Documentele prezentate sunt din judeţul Vrancea. Însă aceste lucruri se petreceau sistematic în întreaga Românie Socialistă. Dacă unii dintre profesori erau implicaţi în contactarea copiilor de către Securitate, această acţiune se petrecea fără acordul şi cunoştinţa părinţilor. Mai mult, în angajamentul pe care erau puşi să îl semneze, copiii trebuiau să declare că nu vor discuta cu absolut nimeni despre relaţia lor cu poliţia politică şi despre informaţiile pe care le vor furniza Securităţii.

Mecanismul funcţiona orb şi absurd, şi avea menirea să apere cu orice preţ privilegiile unei oligarhii politice. Nici un preţ nu era prea mare, nici măcar cel al inocenţei copiilor patriei. (A.C.N.S.A.S., D 10659).

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MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL JUDEȚEAN VRANCEA

serviciul I

30.oct.1989

PLAN DE RECRUTARE

pentru încadrarea informativă a mediilor frecventate de tineretul neorganizat din Focșani, inclusiv elevii și cei încadrați în muncă în afara orelor de program.

Locot. MĂLĂIAȘ MARCEL

•⁠ ⁠un p.s. dintre pers. ce frecventează cofet. M. Eminescu (Teatru): termen - 15.03.1990

•⁠ ⁠un p.s. dintre pers. ce frecventează discoteca de la Casa de cultură: termen - 15.02.1990

•⁠ ⁠un p.s. dintre persoanele ce frecventează cofetăria INTIM (Parcul N. Bălcescu): termen - 20.05.1990

•⁠ ⁠un p.s. dintre persoanele ce frecventează discoteca de la Casa de cultură a sindicatelor: termen - 30.12.1989

•⁠ ⁠1 p.s. dintre persoanele ce organizează la domiciliu program video sau frecventează consecvent astfel de programe: termen - 15.03.1990

(n.n.: p.s. – persoană de sprijin: sursă a securităţii care furniza informaţii generale)

Cpt. BRATU TEODORU - în problema CULTE SECTE -

•⁠ ⁠un P.S. dintre tinerii ce frecventează Comunitatea AZS: termen - 30.03.1990

•⁠ ⁠un p.s. dintre tinerii ce frecventează Comunitatea CRE din Focșani: termen - 30.03.1990

Locot. GROBNICU VALERICĂ - problema EVAZIUNE .

•⁠ ⁠un p.s. dintre tinerii ce frecventează localul Ciocîrlia: [termen] 15.02.1990

•⁠ ⁠un p.s. dintre tinerii ce frecventează Discoteca de la Casa de cultură a sindicatelor: [termen] 30.04.1990

•⁠ ⁠un p.s. dintre tinerii semnalați cu preocupări de bișniță: [termen]15.03.1990

Maior, GHEȚU TOADER

•⁠ ⁠un p.s. în problema artă-cultură la formația de teatru al Liceului Al. I. Cuza: [termen]15.02.1990

•⁠ ⁠un p.s. elev în problema artă-cultură la formația de teatru Liceul UNIREA: termen - 15.02.1990

•⁠ ⁠un p.s. elev în problema artă-cultură în formația de teatru a Lic. Industrial nr 1 Focșani: [termen] 15.02.1990.

•⁠ ⁠un p.s. presă poligrafie la redacția revistei " REVISTA NOASTRĂ ": termen - 15.12.1989

•⁠ ⁠un p.s. problema presă-poligrafii, la redacția revistei PREOCUPĂRI: [termen] 30.01.1990 .

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MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL JUDEȚEAN VRANCEA

-Serviciul I-

03.01.1989

PLAN DE MUNCĂ

în problema „învățămînt-tineret"

pentru perioada - 01.01-31.12.1989.

Activitatea informativ-operativă în problema „învățămînt-tineret", în cursul anului 1989, se va desfășura în conformitate cu sarcinile izvorâte din documentele de partid, Programul de măsuri al Departamentului Securității Statului, ordinele Direcției I-a, avînd ca scop apărarea tineretului de influențele nocive ale cercurilor reacționare din străinătate, propagate prin diferite mijloace, cunoașterea și prevenirea oricăror acțiuni ostile ce le-ar putea întreprinde persoane din rîndul tineretului sau cadrelor didactice.

Rețeaua școlară din județul Vrancea, din sfera de competență a serviciului de informații interne, compusă din 5 licee, 58 școli cu clasele I-X, 103 școli cu clasele I-VIII, 180 școli cu clasele I-IV precum și un număr de 257 grădinițe pentru copii, este asigurată cu 9 informatori, 270 persoane de sprijin, din care 64 cadre didactice, 7 rezidenți, 25 surse cu aprobare (cadre didactice) și 11 gazde.

Cele 8 licee din raza de competență a serviciului de contrainformații economice, sînt acoperite informativ cu 153 persoane de sprijin, din care 3 cadre didactice, 9 rezidenți și 7 surse cu aprobare.

Baza de lucru din problemă se compune din 14 elemente, din care: 11 sînt cadre didactice și 3 elevi, lucrați în cadrul supravegherii informative.

În evidența dosarului de problemă, mai sînt cuprinse următoarele categorii de persoane:

•⁠ ⁠6 cadre didactice care fac parte din cultul „Creștini după Evanghelie";

•⁠ ⁠35 cadre cu rude și relații în străinătate;

•⁠ ⁠20 cadre didactice, care au fost în străinătate în calitate de cooperanți;

•⁠ ⁠5 elevi care au trecut fraudulos frontiera și au fost predați de autoritățile statelor vecine;

•⁠ ⁠96 descendenți ai unor elemente cunoscute cu antecedente politice sau penale reacționare.

1.⁠ ⁠Cu ocazia unor misiuni de importanță excepțională, ce se vor desfășura pe raza județului Vrancea, sau alte localități, cu participarea cadrelor didactice, elevilor sau altor categorii de tineri, vom desfășura acțiuni de verificare și avizare, menite să prevină orice acțiune ce ar putea afecta desfășurarea în condițiuni corespunzătoare a unor astfel de misiuni.

termen – permanent; răspunde - lt.col. BULAREANU GHEORGHE

2.⁠ ⁠Serviciul de informații interne, va recruta în cursul anului 1989 un număr de 4 informatori, 142 persoane de sprijin, din care 37 cadre didactice, 5 rezidenți, 3 gazde case de întâlniri și 13 legături impersonale. Anexa nr 1; termen - 15.12.1989; răspunde - lt.col. BULAREANU GH. și ofițerii serviciului.

3.⁠ ⁠Serviciul de contrainformații în sectoarele economice, va recruta în anul 1989 un număr de - informatori, 74 persoane de sprijin; termen - 15.12.1989; răspunde - ofițerii care au licee în răspundere .

4.⁠ ⁠Vor fi verificate cu prioritate și prin mijloace complexe, un număr de 11 surse. Anexa nr 2.; termen - 30.03.1989; răspunde - ofițerii ce au sursele

5.⁠ ⁠Vor fi clarificate un număr de 8 surse, Anexa nr 3.; termen - 30.03.1989; răspunde - ofițerii care le au în legătură

6.⁠ ⁠Elementele aflate în prezent în supraveghere informativă, vor fi analizate și clarificate în vederea stabilirii oportunității menținerii în această formă de evidență .- termen - 15.02.1989; răspunde - ofițerii ce le au în lucru.

7.⁠ ⁠Numitul [spațiu liber/șters], profesor la Școala specială de surzi Focșani, va fi luat în lucru prin mapă de verificare informative - termen - 15.01.1989; răspunde - lt.col. BULAREANU GHEORGHE

8.⁠ ⁠Următoarele categorii de elemente vor fi luate în supraveghere informativă:

•⁠ ⁠[spațiu liber/șters], profesor din Adjud; fost condamnat pentru infracțiuni contra securității statului;

•⁠ ⁠Descendenții semnalați cu aspecte de interes operativ;

•⁠ ⁠Cadrele didactice semnalate cu atitudine imorală, care manifestă dezinteres pentru educația și pregătirea elevilor;

•⁠ ⁠Cadre didactice și elevi semnalați cu preocupări mistico-religioase;

•⁠ ⁠Elevi considerați problemă (număr mare de absențe, tendințe de constituire în grupuri etc);

•⁠ ⁠Cadre didactice și elevi semnalați cu legături suspecte cu cetățeni străini;

•⁠ ⁠Cadre didactice de naționalitate maghiară. - termen - 15.02.1989; răspund - toți ofițerii

9.⁠ ⁠Se va efectua pregătirea contrainformativă de grup la următoarele unități școlare:

•⁠ ⁠Liceul CUZA - 20.02.1989

•⁠ ⁠Liceul Economic - 15.03.

•⁠ ⁠Liceul Panciu - 15.04.

•⁠ ⁠Liceul Odobești - 15.04.

•⁠ ⁠Liceul Vidra - 15.03.

răspund - lt.col. BULAREANU GH.; cpt. NISTOR ION; locot. MALAIAS MARCEL

10.⁠ ⁠Trimestrial, vor fi efectuate controale în unitățile școlare deținătoare de armament pentru PTAP (n.n. Pregătirea Tineretului pentru Apărarea Patriei); răspunde - lt.col. BULAREANU GHEORGHE

11.⁠ ⁠În vederea cunoașterii unor aspecte necorespunzătoare și prevenirii creerii unor stări de spirit negative, lunar se vor face verificări directe la internatele școlare. - termen – lunar; răspunde - lt.col. BULAREANU GHEORGHE

12.⁠ ⁠În perioadele de funcționare a Taberelor școlare din județ, pe lîngă măsurile informative ce se vor desfășura, se vor efectua pentru fiecare serie, verificări directe cu această ocazie, se vor folosi și mijloacele T.O. - termen - 15.09.1989; răspund - lt.col. BULAREANU GH., cpt. BRATU TEODORU

13.⁠ ⁠Se vor lua măsuri de identificare și verificare a deținătorilor de aparate video care difuzează contra cost filme și alte emisiuni cu conținut necorespunzător, îndeosebi, pentru tineret. - termen - 15.05.1989; răspund - toți ofițerii

14.⁠ ⁠În perioada campaniei agricole de toamnă, se vor întreprinde măsuri informativ-operative în Taberele de muncă ale elevilor și cu neregulile constatate, se va informa organele de partid și conducerile unităților socialiste competente. - termen - 01.XI.1989; răspunde - lt.col. BULAREANU GH.

15.⁠ ⁠Pentru cunoașterea și prevenirea unor manifestări necorespunzătoare în unitățile școlare din partea cadrelor didactice, periodic vor fi folosite mijloace T.O. mobile - îndeosebi în licee. - termen - 30.12.1989; răspund - toți ofițerii

16.⁠ ⁠Se va lua măsura completării probelor de scris de la elevii din licee, îndeosebi, de la elevii de clasa a IX-a. - termen - 30.03.1989; răspunde - lt.col. BULAREANU GH.

17.⁠ ⁠Se va acționa pentru îmbunătățirea activității de verificare și avizare a cadrelor didactice și elevilor care solicită călătorii în străinătate, pentru prevenirea rămînerilor ilegale.

Fiecare persoană va fi pregătită informativ la plecare și se vor purta discuții la sosire, în vederea obținerii de informații cu valoare operativă.

De asemenea, se vor intensifica măsurile informativ-operative în vederea prevenirii constituirii în grupuri și trecerii frauduloase a frontierei, de elevi și alți tineri. - termen – permanent; răspunde - lt.col. BULAREANU GH.

Ofițer coordonator

Lt.col. [Semnătură olografă]

Bulăreanu Gheorghe

BG/SA. ex.unic

rd.0233/211

03.01.1989