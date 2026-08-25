Cercetător CNSAS face publice documente despre cel care l-a racolat pe Marian Oprișan.
Postat la: 25.08.2026 |
Cercetător de marcă al CNSAS Cristina Dobre face publice documnte cutremurătoare din arhiva CNSAS, acum despre jud Vrancea. Lt. mj Ion Nistor de ex este cel care l-a racolat pe Marian Oprișan.
Securitatea suferea de un soi de paranoia instituțională generalizată. Din punct de vedere sociologic, ei nu vedeau în școală un spațiu al educației, ci un incubator de potențiale riscuri politice.
Propaganda partidului susţinea că ocroteşte copiii şi tinerii şi le asigură cele mai bune condiţii de educaţie şi dezvoltare. În realitate, partidul încerca să îi înregimenteze ideologic pe copii de la cele mai fragede vârste. Începând cu vârsta de 4 ani copiii erau supuşi primei ceremonii de îndoctrinare politică, devenind „şoimi ai patriei”. În continuare ei erau făcuţi pionieri (8-14 ani), pentru a deveni ulterior U.T.C.-işti şi mai apoi membri de partid cu drepturi şi îndatoriri depline. Toate etapele dezvoltării psihologice a copiilor erau însemnate apăsat cu uniforme specifice, sloganuri, ceremonii ritualice şi „manifestări cultural-artistice” care aveau drept unic scop glorificarea partidului şi a lui Nicolae Ceauşescu.
În spatele acestui spectacol grotesc (căruia nimeni nu i se opunea) se petrecea, în secret, încă o mutilare a copiilor patriei: recrutarea ca informatori ai Securităţii. În locul cultivării încrederii în sine şi în ceilalţi, a creativităţii şi gândirii libere, partidul împreună cu instrumentul său coercitiv şi de represiune, Securitatea, a forţat copiii să îşi toarne colegii şi profesorii, a sădit în minţile fragede frica şi neîncrederea, a transformat şcoala într-un câmp al luptei ideologice absurde, inventând pericole şi duşmani imaginari. Trebuie subliniat faptul că recrutarea şi contactarea iniţială a copiilor de către Securitate nu putea fi realizată fără ştirea şi concursul cadrelor didactice, de exemplu, directorul şcolii sau dirigintele clasei.
Documentele prezentate sunt din judeţul Vrancea. Însă aceste lucruri se petreceau sistematic în întreaga Românie Socialistă. Dacă unii dintre profesori erau implicaţi în contactarea copiilor de către Securitate, această acţiune se petrecea fără acordul şi cunoştinţa părinţilor. Mai mult, în angajamentul pe care erau puşi să îl semneze, copiii trebuiau să declare că nu vor discuta cu absolut nimeni despre relaţia lor cu poliţia politică şi despre informaţiile pe care le vor furniza Securităţii.
Mecanismul funcţiona orb şi absurd, şi avea menirea să apere cu orice preţ privilegiile unei oligarhii politice. Nici un preţ nu era prea mare, nici măcar cel al inocenţei copiilor patriei. (A.C.N.S.A.S., D 10659).
*
MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDEȚEAN VRANCEA
serviciul I
30.oct.1989
PLAN DE RECRUTARE
pentru încadrarea informativă a mediilor frecventate de tineretul neorganizat din Focșani, inclusiv elevii și cei încadrați în muncă în afara orelor de program.
Locot. MĂLĂIAȘ MARCEL
• un p.s. dintre pers. ce frecventează cofet. M. Eminescu (Teatru): termen - 15.03.1990
• un p.s. dintre pers. ce frecventează discoteca de la Casa de cultură: termen - 15.02.1990
• un p.s. dintre persoanele ce frecventează cofetăria INTIM (Parcul N. Bălcescu): termen - 20.05.1990
• un p.s. dintre persoanele ce frecventează discoteca de la Casa de cultură a sindicatelor: termen - 30.12.1989
• 1 p.s. dintre persoanele ce organizează la domiciliu program video sau frecventează consecvent astfel de programe: termen - 15.03.1990
(n.n.: p.s. – persoană de sprijin: sursă a securităţii care furniza informaţii generale)
Cpt. BRATU TEODORU - în problema CULTE SECTE -
• un P.S. dintre tinerii ce frecventează Comunitatea AZS: termen - 30.03.1990
• un p.s. dintre tinerii ce frecventează Comunitatea CRE din Focșani: termen - 30.03.1990
Locot. GROBNICU VALERICĂ - problema EVAZIUNE .
• un p.s. dintre tinerii ce frecventează localul Ciocîrlia: [termen] 15.02.1990
• un p.s. dintre tinerii ce frecventează Discoteca de la Casa de cultură a sindicatelor: [termen] 30.04.1990
• un p.s. dintre tinerii semnalați cu preocupări de bișniță: [termen]15.03.1990
Maior, GHEȚU TOADER
• un p.s. în problema artă-cultură la formația de teatru al Liceului Al. I. Cuza: [termen]15.02.1990
• un p.s. elev în problema artă-cultură la formația de teatru Liceul UNIREA: termen - 15.02.1990
• un p.s. elev în problema artă-cultură în formația de teatru a Lic. Industrial nr 1 Focșani: [termen] 15.02.1990.
• un p.s. presă poligrafie la redacția revistei " REVISTA NOASTRĂ ": termen - 15.12.1989
• un p.s. problema presă-poligrafii, la redacția revistei PREOCUPĂRI: [termen] 30.01.1990 .
*
MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDEȚEAN VRANCEA
-Serviciul I-
03.01.1989
PLAN DE MUNCĂ
în problema „învățămînt-tineret"
pentru perioada - 01.01-31.12.1989.
Activitatea informativ-operativă în problema „învățămînt-tineret", în cursul anului 1989, se va desfășura în conformitate cu sarcinile izvorâte din documentele de partid, Programul de măsuri al Departamentului Securității Statului, ordinele Direcției I-a, avînd ca scop apărarea tineretului de influențele nocive ale cercurilor reacționare din străinătate, propagate prin diferite mijloace, cunoașterea și prevenirea oricăror acțiuni ostile ce le-ar putea întreprinde persoane din rîndul tineretului sau cadrelor didactice.
Rețeaua școlară din județul Vrancea, din sfera de competență a serviciului de informații interne, compusă din 5 licee, 58 școli cu clasele I-X, 103 școli cu clasele I-VIII, 180 școli cu clasele I-IV precum și un număr de 257 grădinițe pentru copii, este asigurată cu 9 informatori, 270 persoane de sprijin, din care 64 cadre didactice, 7 rezidenți, 25 surse cu aprobare (cadre didactice) și 11 gazde.
Cele 8 licee din raza de competență a serviciului de contrainformații economice, sînt acoperite informativ cu 153 persoane de sprijin, din care 3 cadre didactice, 9 rezidenți și 7 surse cu aprobare.
Baza de lucru din problemă se compune din 14 elemente, din care: 11 sînt cadre didactice și 3 elevi, lucrați în cadrul supravegherii informative.
În evidența dosarului de problemă, mai sînt cuprinse următoarele categorii de persoane:
• 6 cadre didactice care fac parte din cultul „Creștini după Evanghelie";
• 35 cadre cu rude și relații în străinătate;
• 20 cadre didactice, care au fost în străinătate în calitate de cooperanți;
• 5 elevi care au trecut fraudulos frontiera și au fost predați de autoritățile statelor vecine;
• 96 descendenți ai unor elemente cunoscute cu antecedente politice sau penale reacționare.
1. Cu ocazia unor misiuni de importanță excepțională, ce se vor desfășura pe raza județului Vrancea, sau alte localități, cu participarea cadrelor didactice, elevilor sau altor categorii de tineri, vom desfășura acțiuni de verificare și avizare, menite să prevină orice acțiune ce ar putea afecta desfășurarea în condițiuni corespunzătoare a unor astfel de misiuni.
termen – permanent; răspunde - lt.col. BULAREANU GHEORGHE
2. Serviciul de informații interne, va recruta în cursul anului 1989 un număr de 4 informatori, 142 persoane de sprijin, din care 37 cadre didactice, 5 rezidenți, 3 gazde case de întâlniri și 13 legături impersonale. Anexa nr 1; termen - 15.12.1989; răspunde - lt.col. BULAREANU GH. și ofițerii serviciului.
3. Serviciul de contrainformații în sectoarele economice, va recruta în anul 1989 un număr de - informatori, 74 persoane de sprijin; termen - 15.12.1989; răspunde - ofițerii care au licee în răspundere .
4. Vor fi verificate cu prioritate și prin mijloace complexe, un număr de 11 surse. Anexa nr 2.; termen - 30.03.1989; răspunde - ofițerii ce au sursele
5. Vor fi clarificate un număr de 8 surse, Anexa nr 3.; termen - 30.03.1989; răspunde - ofițerii care le au în legătură
6. Elementele aflate în prezent în supraveghere informativă, vor fi analizate și clarificate în vederea stabilirii oportunității menținerii în această formă de evidență .- termen - 15.02.1989; răspunde - ofițerii ce le au în lucru.
7. Numitul [spațiu liber/șters], profesor la Școala specială de surzi Focșani, va fi luat în lucru prin mapă de verificare informative - termen - 15.01.1989; răspunde - lt.col. BULAREANU GHEORGHE
8. Următoarele categorii de elemente vor fi luate în supraveghere informativă:
• [spațiu liber/șters], profesor din Adjud; fost condamnat pentru infracțiuni contra securității statului;
• Descendenții semnalați cu aspecte de interes operativ;
• Cadrele didactice semnalate cu atitudine imorală, care manifestă dezinteres pentru educația și pregătirea elevilor;
• Cadre didactice și elevi semnalați cu preocupări mistico-religioase;
• Elevi considerați problemă (număr mare de absențe, tendințe de constituire în grupuri etc);
• Cadre didactice și elevi semnalați cu legături suspecte cu cetățeni străini;
• Cadre didactice de naționalitate maghiară. - termen - 15.02.1989; răspund - toți ofițerii
9. Se va efectua pregătirea contrainformativă de grup la următoarele unități școlare:
• Liceul CUZA - 20.02.1989
• Liceul Economic - 15.03.
• Liceul Panciu - 15.04.
• Liceul Odobești - 15.04.
• Liceul Vidra - 15.03.
răspund - lt.col. BULAREANU GH.; cpt. NISTOR ION; locot. MALAIAS MARCEL
10. Trimestrial, vor fi efectuate controale în unitățile școlare deținătoare de armament pentru PTAP (n.n. Pregătirea Tineretului pentru Apărarea Patriei); răspunde - lt.col. BULAREANU GHEORGHE
11. În vederea cunoașterii unor aspecte necorespunzătoare și prevenirii creerii unor stări de spirit negative, lunar se vor face verificări directe la internatele școlare. - termen – lunar; răspunde - lt.col. BULAREANU GHEORGHE
12. În perioadele de funcționare a Taberelor școlare din județ, pe lîngă măsurile informative ce se vor desfășura, se vor efectua pentru fiecare serie, verificări directe cu această ocazie, se vor folosi și mijloacele T.O. - termen - 15.09.1989; răspund - lt.col. BULAREANU GH., cpt. BRATU TEODORU
13. Se vor lua măsuri de identificare și verificare a deținătorilor de aparate video care difuzează contra cost filme și alte emisiuni cu conținut necorespunzător, îndeosebi, pentru tineret. - termen - 15.05.1989; răspund - toți ofițerii
14. În perioada campaniei agricole de toamnă, se vor întreprinde măsuri informativ-operative în Taberele de muncă ale elevilor și cu neregulile constatate, se va informa organele de partid și conducerile unităților socialiste competente. - termen - 01.XI.1989; răspunde - lt.col. BULAREANU GH.
15. Pentru cunoașterea și prevenirea unor manifestări necorespunzătoare în unitățile școlare din partea cadrelor didactice, periodic vor fi folosite mijloace T.O. mobile - îndeosebi în licee. - termen - 30.12.1989; răspund - toți ofițerii
16. Se va lua măsura completării probelor de scris de la elevii din licee, îndeosebi, de la elevii de clasa a IX-a. - termen - 30.03.1989; răspunde - lt.col. BULAREANU GH.
17. Se va acționa pentru îmbunătățirea activității de verificare și avizare a cadrelor didactice și elevilor care solicită călătorii în străinătate, pentru prevenirea rămînerilor ilegale.
Fiecare persoană va fi pregătită informativ la plecare și se vor purta discuții la sosire, în vederea obținerii de informații cu valoare operativă.
De asemenea, se vor intensifica măsurile informativ-operative în vederea prevenirii constituirii în grupuri și trecerii frauduloase a frontierei, de elevi și alți tineri. - termen – permanent; răspunde - lt.col. BULAREANU GH.
Ofițer coordonator
Lt.col. [Semnătură olografă]
Bulăreanu Gheorghe
BG/SA. ex.unic
rd.0233/211
03.01.1989
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Medicul-șef săltat de procurori a recunoscut: Dibuită că a luat mită de 24 de ori în șapte săptămâni, condamnată cu suspendare și interdicție de a mai lucra
Medicul-șef de secție de la Spitalul Municipal Moreni, arestat preventiv in luna iunie, a recunoscut ca a primit bani de ...
-
Mamele care își ucid copiii: adevărul îngrozitor - Sacrificiile de copii din antichitate și modul în care societățile au inventat explicații pentru mamele care omoară
Autor: Dr. Heather Lynn Cum poate o femeie sa-și omoare copiii? Este acesta inca un semn al degenerarii societații noast ...
-
Marea înlocuire: nu mai este o teorie a conspirației legat de resetarea populațiilor
Cu mai multi ani in urma, la un post de radio britanic, un ascultator a adus in discutie tema marii inlocuiri. Realizato ...
-
Putin pariază pe timp. Semnificația victoriei rusești în războiul ucrainean în contextul istoriei Rusiei
De la inceputul campaniei Rusiei in Ucraina, in urma cu mai bine de patru ani și jumatate, o mare parte din comentariile ...
-
Fost spion care a ajutat un deceniu CIA să oprească atacuri teroriste, reținut de ICE. "Am fost trădat. Dacă cred că voi tăcea, se înșală"
Blerim Skoro, un refugiat kosovar care a petrecut un deceniu ajutand SUA sa opreasca atacurile teroriste dupa 11 septemb ...
-
Fost consilier al lui Anthony Fauci recunoaște că a încercat să ascundă documente despre finanțarea cercetărilor COVID-19
Un fost consilier al lui Anthony Fauci a recunoscut in fața justiției americane ca a participat la un complot menit sa i ...
-
Adevărata poveste despre topirea tancurilor rusești la graniță în '68 cu laserul românesc sub comanda lui Nicolae Ceaușescu
În 1968, Romania ar fi avut o arma secreta capabila sa opreasca tancurile sovietice: un laser atat de puternic inc ...
-
Rușii retrag sume record din bănci, temându-se că Kremlinul le va confisca depozitele pentru a finanța războiul
Rușii retrag miliarde de ruble din sistemul bancar al țarii - un flux record de ieșiri de numerar pe fondul intensificar ...
-
Amenințare pentru aliații NATO: Rusia instalează baze secrete pentru a lansa drone cu rază lungă de acțiune
O investigație realizata de publicația The Telegraph scoate la iveala faptul ca Rusia a instalat cateva baze secrete dot ...
-
Un verdict tulburător: Cel puțin 55 de elemente chimice nedeclarate din vaccinurile Covid
"Cu acel ser 'magic' pe care-l conțineau acele sticluțe, ser care-a fost inoculat milioanelor de oameni prin minciuna și ...
-
Povești cu spioni: O escortă de lux din Rusia plătită în criptomonede de serviciile secrete ucrainene ca să-l asasineze pe comandantul trădător
O femeie in varsta de 32 de ani ar fi amplasat bomba care a ucis un ofițer cautat de Kiev pentru inalta tradare. Ea este ...
-
Cazurile foarte diferite ale Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica: Ce legătură au taxele mai mici și prețurile energiei cu profiturile de miliarde
Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica au obținut impreuna un profit net consolidat de aproape 5,4 miliarde de lei i ...
-
Noaptea minții: România cumpără trenuri noi, dar nu are gări pregătite pentru ele
Romania investește sute de milioane de euro in modernizarea materialului rulant, insa o parte dintre beneficiile noilor ...
-
La pușcărie cu ei! Benzinarii au crescut artificial prețurile înainte de intrarea în vigoare a Legii carburantului pentru a avea - chipurile - de unde să scadă
Cu o saptamana inainte ca Nicușor Dan sa promulge Legea carburanților, Romania a consemnat cel mai ridicat avans al preț ...
-
Radiografia unui sabotaj: Cum a fost amanetată siguranța energetică a României
Romania nu traverseaza o criza energetica aparuta peste noapte, ci traiește deznodamantul logic al unui faliment adminis ...
-
Taxele pe pensii și salarii și cota TVA, obligații convenite la Washington printr-un Acord semnat pe 16 aprilie
Un Acord de imprumut financiar semnat de Romania pe 16 aprilie prin ministrul Finanțelor și ratificat joi de Parlament c ...
-
Adevărata panică nu este în Golf. Este în bilanțuri. Iar Trump vrea prabusirea actualului sistem financiar mondial
În timp ce lumea se concentreaza pe faptul daca ultima amenințare „fixata și incarcata” a lui Trump es ...
-
Notele informative scrise pentru Securitate de Dan Șucu, alias „Mircea Crișan": „Sar în evidență dinții săi de aur" + Cum îl turna pe atașatul militar SUA
În volumul 2 al dosarului de rețea R303384, aflat in evidența Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Secu ...
-
Documentul care-l aruncă la gunoi pe Radu Miruță: TAROM avea planul de salvare dar ministrul l-a ținut în sertar ca să facă jocuri de culise
TAROM funcționeaza, din 2024, sub un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeana, prin care statul roman a primit ...
-
CJ Vrancea construiește un drum județean cu 2,06 milioane de euro/km din fonduri europene
Consiliul Județean Vrancea anunța triumfator ca lucrarile pe cei 18 kilometri ai drumului județean DJ 204E, intre Mirceș ...
-
De ce tac Diana Buzoianu și Cyntia Păun? Misterul bălților toxice de la Glina care continuă să afecteze sudul Capitalei
Valul de reclamații privind mirosurile provenite din zona fostei gropi de gunoi Glina continua, iar tot mai mulți locuit ...
-
Henț cu mâna lui Trump: Dezvăluire despre planurile lui Gianni Infantino, care ar fi dispus să vândă o parte din Cupa Mondială
La puțin mai mult de o saptamana dupa incheierea Cupei Mondiale din 2026, marcata de numeroase controverse, președintele ...
-
Dezvăluiri The Wall Street Journal: ChatGPT a oferit instrucțiuni detaliate pentru arme biologice și substanțe toxice. OpenAI nu a alertat autoritățile
Experții in biologie și terorism au analizat platforma ChatGPT și au constatat ca unele intrebari sunt extrem de precise ...
-
Omul care a petrecut 20 de ani studiind un război cu Iranul tocmai a lansat un avertisment îngrozitor pentru întreaga Omenire
Autor: Jack Hopkins Robert Pape considera ca America a intrat intr-o capcana a escaladarii - și ca urmatoarea mișcare ar ...
-
Anchetă la Muntele Athos: Românii sunt principalii clienți ai unei rețele subterane care speculează locurile sfinte pe bani grei
O investigație publicata de platforma Voicenews din Grecia dezvaluie modul in care misticismul și pelerinajul tradiționa ...
-
Raport DNSC după "spargerea" Cadastrului: unul dintre cele mai grave atacuri din Europa
Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a prezentat azi un raport intermediar privind incidentul de secur ...
-
Dosarele Epstein: Oamenii încă se mănâncă între ei. De ce și "cei puternici" au o înclinație spre canibalism
Autor: Dr. Heather Lynn Pe 9 februarie 2021, in Chickasha, Oklahoma, Lawrence Paul Anderson a patruns in casa unei vecin ...
-
Filosoful din cadrul departamentului de IA al Google DeepMind: "Există acest mister profund legat de întrebarea: ce este, de fapt, chestia asta?"
În 2017, un filosof politic in varsta de 33 de ani, pe nume Iason Gabriel, a fost sfatuit de un prieten sa-și depu ...
-
Ancheta în cazul morții Mădălinei Manole ar putea să fie redeschisă. Un profiler FBI anunță după 16 ani: Noi dovezi solide
Madalina Manole a murit pe 14 iulie 2010, in ziua in care implinea varsta de 43 de ani. Cantareața a fost gasita fara su ...
-
Doar șpaga SAFE contează: Rheinmetall nu s-a prezentat la licitaţia de vânzare a şantierului naval Mangalia deşi primeşte bani pentru modernizarea sa
Pachetul de 920 de milioane de euro, finantat prin SAFE, destinat cumpararii a patru nave de patrulare, a fost justifica ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu