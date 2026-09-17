Cum „l-a vândut" JD Vance pe Donald Trump dușmanului său de moarte
Postat la: 17.09.2026 |
JD Vance i-ar fi oferit în secret sfaturi lui Hillary Clinton în timpul campaniei prezidențiale din 2016, încercând să contribuie la înfrângerea lui Donald Trump, potrivit unei persoane care susține că a cunoscut situația.
Înainte de a deveni unul dintre aliații politici apropiați ai lui Trump, Vance era un critic al acestuia. În 2016, înainte ca Trump să ajungă la Casa Albă, Vance a scris pe Facebook că perspectiva unei președinții Trump ar putea transforma Statele Unite în „Hitler al Americii".
Trump a câștigat în cele din urmă alegerile în fața candidatei democrate Hillary Clinton. Potrivit unui intermediar al campaniei Clinton citat de Vanity Fair, Vance ar fi încercat însă să găsească o modalitate prin care candidatul republican să poată fi învins.
Un mesaj transmis prin intermediari
Potrivit sursei citate de Vanity Fair, Vance ar fi încercat să ia legătura cu Jake Sullivan, consilierul principal pe politică externă al campaniei Clinton la acea vreme.
„JD m-a sunat și mi-a spus: «Poți să mă pui în legătură cu Jake Sullivan?»", a relatat sursa.
După ce i s-ar fi spus că Sullivan era prea ocupat, Vance ar fi revenit cu un mesaj în care își explica poziția: deși nu o simpatiza pe Clinton, considera că Trump nu trebuie să câștige alegerile.
Potrivit aceleiași surse, Vance i-ar fi sugerat lui Clinton să își concentreze campania asupra statelor industriale din Midwest și să își ceară scuze pentru votul din 2002 în favoarea rezoluției care autoriza invazia Irakului de către administrația George W. Bush.
Printre statele menționate s-ar fi numărat Ohio, Michigan, Wisconsin și Pennsylvania, regiuni care au fost decisive în alegerile din 2016.
Ideea, potrivit relatării, era ca Clinton să se adreseze direct comunităților muncitorești și familiilor afectate de război, în loc să se concentreze asupra unor evenimente de campanie organizate în alte zone ale țării.
Clinton își exprimase deja regretul față de votul pentru războiul din Irak, inclusiv în memoriile sale publicate în 2014. Ea nu a adoptat însă strategia descrisă de Vance.
Echipa lui Vance contestă interpretarea
Purtătoarea de cuvânt a lui Vance, Taylor Van Kirk, nu a negat relatarea privind discuțiile din 2016, dar a respins interpretarea potrivit căreia acesta ar fi încercat să o ajute pe Clinton să câștige alegerile.
„Mulți oameni i-au cerut vicepreședintelui sfaturi în 2016. Nu a lucrat pentru nicio campanie, dar le-a cerut atât republicanilor, cât și democraților să acorde atenție orașelor muncitorești precum Middletown, Ohio", a declarat ea.
Între timp, poziția politică a lui Vance față de Trump s-a schimbat radical. În 2022, după ce comentariile sale din 2016 în care îl compara pe Trump cu Adolf Hitler au reapărut în spațiul public, un purtător de cuvânt a declarat că acestea nu mai reflectau opiniile lui Vance.
Vance a devenit ulterior unul dintre principalii aliați politici ai lui Trump și a fost ales vicepreședinte al Statelor Unite în 2024.
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