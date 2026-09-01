Filmul complet: Cum ar ataca Putin Europa - pe ore și zile. Rusia ar deschide 3 fronturi cu NATO. România e pe hartă!
Postat la: 01.09.2026 |
Experții dezvăluie faptul că Putin ar putea ataca Europa și NATO, însă orice mișcare militară a Rusiei asupra unei țări din alianță ar declanșa un răspuns rapid și complex. Analizele arată că Rusia ar deschide 3 fronturi contra NATO, iar România este pe harta publicată de Institutul Internațional de Studii Strategice.
Ofensiva Moscovei e descrisă pe ore și zile și ea ar putea începe prin mutarea flotei de nord a Rusiei pentru a cuceri rapid insulele Svalbard sau ar putea trimite trupe aeriene în arhipelagul norvegian din nordul Rusiei, potrivit iNews.
Tensiunile sunt în creștere între Rusia și Marea Britanie, Kremlinul amenințând că va bombarda bazele militare britanice din cauza sprijinului acordat Ucrainei. Marea Britanie a anunțat săptămâna aceasta că va permite Kievului accesul la tehnologie clasificată pentru a produce propriile rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Storm Shadow (sau Scalp), în urma rapoartelor conform cărora dronele britanice au fost folosite în atacuri asupra teritoriului rus.
Un raport al serviciilor secrete americane de la începutul acestei luni a avertizat că Rusia ar putea ataca NATO în câteva săptămâni, fereastra de amenințare întinzându-se până în 2029. Deci, cum ar putea arăta asta?
Minutul unu: Începe atacul Rusiei
Rusia ar putea petrece luni întregi pregătind terenul cu misiuni de supraveghere și recunoaștere, deplasarea forțelor speciale în zonă sau configurarea unui scenariu politic sau diplomatic pentru a justifica o ocupație - dar orice mișcare militară ar fi rapidă.
Rusia ar putea muta flota sa nordică pentru a cuceri rapid insulele Svalbard sau ar putea trimite trupe aeriene în arhipelagul norvegian din nordul Rusiei. Insulele sunt neapărate, dar utile din punct de vedere strategic, cu o prezență minieră rusească. Tensiunile legate de Svalbard au crescut în ultimii ani, Rusia acuzând Norvegia de militarizarea insulelor. Cu câteva săptămâni înainte de invazia Ucrainei, un cablu major de telecomunicații de la continent la Svalbard a fost tăiat, aparent de nave rusești.
O altă posibilă țintă sunt Insulele Åland, la fel de neapărate, din Marea Baltică, aproape de Estonia, Suedia și Finlanda. Teritoriul finlandez este demilitarizat, parțial autonom și a aparținut anterior Rusiei. Vladimir Putin ar desfășura probabil Brigada 336 Infanterie Navală cu sediul la Kaliningrad sau Divizia 76 Asalt Aerian cu sediul la Pskov, a declarat Richard Hooker de la Consiliul Atlantic într-un raport de la începutul acestui an. Acest lucru s-ar putea întâmpla cu „puțin sau deloc avertisment", aceste forțe fiind susținute de nave comerciale sau aeronave și de părți ale Flotei Baltice Ruse.
Rusia ar putea, de asemenea, să cucerească insula suedeză Gotland din Marea Baltică, oferindu-i o poziție mai bună pe o coastă deținută în mare parte de NATO și o poartă de acces pentru a apăra Sankt Petersburgul. Alternativ, Rusia ar putea decide să lanseze o altă invazie terestră în Europa de Est. Estonia, Lituania, Letonia sau Polonia, care au granițe comune cu Rusia, sunt toate ținte posibile. În acest scenariu, Putin ar putea trimite o mică forță militară - poate în civil - pentru a stabili o enclavă separatistă în interiorul țării NATO, aparent în sprijinul unei minorități ruse oprimate.
Rusia ar putea încerca, de asemenea, să construiască un pod terestru către teritoriul său Kaliningrad, prin Lituania. Ar putea masca pregătirile ca un exercițiu militar, spune Hooker, înainte de a lansa trupe terestre din Rusia sau Belarus, însoțite de atacuri puternice cu rachete balistice.
Primele 30-120 de minute
Pe măsură ce atacul începe, Moscova ar putea emite o declarație publică cu o justificare politică pentru deplasarea pe teritoriul țintă, cum ar fi opresiunea rușilor. Când Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022, Putin a apărut într-o emisiune televizată confirmând începutul unei „ocupații militare speciale". În caz contrar, primii care descoperă orice incursiune în NATO ar fi analiștii de informații, care lucrează 24/7 pentru a monitoriza amenințările.
În Regatul Unit, acest lucru este condus de un centru de spionaj al forțelor secrete din Cambridgeshire și de MI6 din Londra. Analiștii ar folosi informații, inclusiv date din satelit, postări pe rețelele sociale și surse umane, pentru a compila rapoarte urgente, clasificate, care ar fi transmise în grabă în lanțul trofic pentru a informa factorii de decizie.
Un atac asupra oricăruia dintre cei 32 de membri ai NATO ar fi considerat o lovitură directă asupra Regatului Unit, indiferent unde în lume se întâmplă. Acest lucru se datorează faptului că, în conformitate cu Articolul 5 al alianței, un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor. În Regatul Unit, ar fi convocată o reuniune Cobra de urgență, la care ar participa prim-ministrul, secretarul apărării Wes Streeting și șefii militari. NATO ar convoca o reuniune comună a tuturor membrilor pentru a discuta un răspuns colectiv.
După 60-120 de minute începe contraatacul NATO
Planificatorii militari ai NATO, în strânsă colaborare cu forțele armate naționale, ar începe să-și elaboreze răspunsul. Amploarea și stilul contraoperațiunii NATO ar depinde de natura și locația atacului, dar acesta are diverse planuri de luptă secrete.
În 2023, NATO a aprobat planuri de apărare care împart alianța în trei zone operaționale: Nordul Înalt și Atlanticul, care ar fi comandate de la o bază din Virginia; regiunea centrală, care acoperă statele baltice, comandată din Olanda; și sud-estul, care acoperă amenințările de-a lungul Mării Negre, comandat din Italia.
Rusia ar putea deschide 3 fronturi, conform analizei și hărții publicate de International Institute for Strategic Strategies. Unul ar fi concentrat asupra insulelor Svalbard, spre țările nordice din apropierea Finlandei, altul contra statelor baltice, Esatonia, Letonia, Lituania, iar ultimul spre coridorul Suwalski de lângă Kaliningrad, în sudul Lituaniei și nordul Poloniei. Și România se află pe hartă, însă ar putea fi inclusă într-un al doilea val de atacuri rusești, în jurul Mării Negre.
În insulele Åland sau Svalbard, Moscova ar putea încerca să anexeze teritoriul, trimițând trupe de gardă națională sau de poliție de frontieră, împreună cu apărare aeriană, geniu, artilerie, rachete antinavă și unități de război electronic, a spus Hooker.
O parte din răspunsul militar al NATO ar putea ajunge la locul atacului abia la câteva săptămâni după ce acesta a avut loc. Regatul Unit ar putea desfășura Corpul Aliat de Reacție Rapidă, un post de comandă cu răspuns rapid pentru operațiunile NATO.
Hooker a avertizat că Germania, Franța, Italia și Regatul Unit nu pot desfășura o singură divizie în Lituania în mai puțin de 60-90 de zile, „mult prea lent pentru a afecta rezultatul" oricărei încercări a Rusiei de a construi un pod terestru către Kaliningrad, ceea ce înseamnă că Lituania s-ar baza pe propriile forțe pentru a respinge un atac rusesc. În cazul în care atacul se transformă într-un război la scară largă, Regatul Unit și alte țări europene ar putea alege să apeleze la forțe de rezervă pentru a-și spori numărul trupelor - și să se pregătească pentru o luptă lungă.
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