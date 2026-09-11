Dezvăluire-bombă a lui Robert Turcescu - decizia trimiterii militarilor români la Comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei încă din martie!

Robert Turcescu scrie într-o postare pe Facebook, că decizia de a trimite militari români la Comandamentul Coaliției pentru Ucraina ar fi fost luată încă din luna martie. Jurnalistul ataseaza si documentele din care reiese acest fapt.

"Ia fiți atenți aici: mizeria aia cu trimiterea soldaților români (douăzeci) la Comandamentul Coaliției pentru Ucraina este decisă din luna MARTIE 2026! Atașez documente doveditoare. Întrebare: de ce a fost ținută ascunsă până acum această decizie a ședinței CSAT din 30 martie? Mai ales că a fost trimisă și la biroul lui Abrudean (președintele Senatului) în aceeași zi! Prin urmare, de ce abia acum se vorbește despre asta? Ce s-a întâmplat în aceste luni de zile cu solicitarea lui Nicușor Dan făcută în siajul deciziei CSAT din 30 martie?", a scris Robert Turcescu.

Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe participarea a până la 20 de militari români, personal de stat major, la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestuia. Comandamentul are caracter rotațional și este dislocat, prin alternanță, în Franța și Marea Britanie. Potrivit Monitorului Apărării, birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis marți ca solicitarea să fie transmisă Comisiilor de apărare, urmând să ajungă ulterior pe ordinea de zi a plenului comun. Potrivit documentului transmis Parlamentului, militarii români ar putea contribui la activități de planificare strategică, operații curente, securitate și apărare cibernetică.

„Agresiunea militară a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a condus, în plan regional, la deteriorarea semnificativă a mediului de securitate european, determinând plasarea statelor din regiunea Mării Negre, inclusiv a României, într-o zonă de insecuritate persistentă. În acest context, s-a constituit „Coalition of the Willing - Coaliţia de Voinţă pentru Ucraina", cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanţii politice şi juridice pentru Ucraina. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei, structură cu caracter rotaţional, dislocată, prin alternanţă, în Franţa şi Marea Britanie", se arată în document.