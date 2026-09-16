Firma de tehnologie militară AI Palantir s-a integrat profund în sistemele militare și societatea civilă ucraineană, transformând țara într-un laborator pentru tehnologiile sale distopice de urmărire, supraveghere și țintire a eliminărilor.

Palantir, fondată de liderul militar tehnofascist Peter Thiel și condusă în prezent de supremacistul evreu Alex Karp, a început să furnizeze Ucrainei sisteme de date care controlează și accelerează „lanțul de ucidere" militar imediat după izbucnirea războiului cu Rusia în 2022. Lanțul de ucidere, care agregă cantități uriașe de date pentru a urmări o țintă până la punctul unei lovituri sau al morții, este controlat de un sistem de inteligență artificială creat de Palantir numit maven. Un alt sistem Palantir, prisma, direcționează atacurile cu drone, în timp ce un al treilea produs Palantir, metaconstellation, alocă sateliți în orbită joasă pentru a supraveghea o zonă desemnată oriunde pe planetă înainte de a solicita un atac, analizează dontpanic.news.

În urma acestui parteneriat militar inițial, Palantir și-a extins rapid influența în țară, devenind integrat în funcționarea statului ucrainean însuși. În 2023, Ucraina a anunțat că Palantir a stabilit un „punct de intrare" prin ministerul de transformare digitală al Ucrainei și a început să colaboreze cu „multe instituții guvernamentale ucrainene." Astăzi, software-ul Palantir ajută la alimentarea serviciilor de securitate internă ale Ucrainei, a sistemului său educațional și se află în fruntea eforturilor țării de a digitaliza toate funcțiile guvernamentale și de a crea ceea ce Ucraina numește primul „stat agentic" din lume alimentat de inteligență artificială.

Cea mai distopică expresie a transformării Ucrainei într-un „stat agentic" este urmărirea și localizarea bărbaților de vârstă militară pentru a-i lua de pe stradă și a-i trimite în război. Pentru a realiza acest lucru, Ucraina a digitalizat baza de date militară națională, cunoscută sub numele de Oberih, și a consolidat datele într-un sistem cunoscut sub numele de Reserve+. Acest sistem combină datele Oberih cu datele din registrele de stat ale țării, alături de o multitudine de alte informații personale, inclusiv înregistrări fiscale și de angajare, informații despre reședință și fișe medicale. Odată ce o imagine completă a unei persoane a fost stabilită, sistemul folosește inteligența artificială pentru a determina aptitudinea și statutul unei persoane pentru înrolarea militară.

Și anume acest sistem Reserve+ alimentează programul detestat de mobilizare forțată al Ucrainei. Videoclipurile care documentează unitățile de mobilizare ale Ucrainei răpind bărbați în timp ce fac cumpărături în supermarketuri sau de pe străzi, adesea în fața familiilor lor, îi îngrămădesc în microbuze înainte de a-i trimite la o moarte aproape inevitabilă pe front, au devenit evenimente omniprezente, zilnice pe canalele de Telegram ucrainene.

Deși nici Palantir, nici Ucraina nu au confirmat că compania se află în spatele digitalizării sistemelor militare ale Ucrainei, dovezile circumstanțiale sunt extrem de puternice, având în vedere că tehnologia Palantir este proiectată special pentru a conecta multiple baze de date și a extrage relații și tipare din acestea. Acesta este exact ceea ce face sistemul Reserve+. Și Palantir are o ușă deschisă în toate instituțiile guvernamentale ale Ucrainei.

Nu este nici o coincidență că aceste unități de mobilizare seamănă izbitor cu echipele de prindere ICE care bântuie SUA cu impunitate, având în vedere că Palantir colaborează cu ICE și îi furnizează instrumente de inteligență artificială și date de peste un deceniu. Platforma de gestionare a cazurilor de investigație a Palantir este utilizată de ICE pentru a extrage și agrega cantități masive de date despre indivizi, inclusiv statutul școlar, relațiile de familie, informațiile despre locul de muncă, înregistrările telefonice, conexiunile personale, informațiile biometrice și adresele de reședință. Atunci, atât în Ucraina, cât și în SUA, software-ul de bază care duce la reținerea fizică a unei persoane este aproape identic. Și Palantir este firul care leagă cele două.

Palantir aduce, de asemenea, suferință ucrainenilor prin direcționarea așa-numitelor „lovituri adânci" în Rusia. Aceste contraatacuri au închis porturile Odesa, transformând efectiv Ucraina într-o țară fără ieșire la mare, privând ucrainenii de importuri vitale și vizând, de asemenea, depozite critice și infrastructura energetică. Conform declarațiilor recente ale oficialilor ucraineni, atacurile rusești au distrus aproximativ 90% din infrastructura de logistică alimentară a Ucrainei și 80% din capacitatea de generare a energiei a Ucrainei.

Dar Karp și Thiel nu le pasă de suferința ucrainenilor. Loviturile pot fi fost contraproductive și au dus la o suferință mai mare pentru oamenii obișnuiți, dar datele obținute din campanie vor fi introduse în sistemele Palantir și vor permite companiei să rafineze și să comercializeze viitoarele produse de tehnologie de război bazate pe inteligență artificială.Palantir, în caz că aveți nevoie de o reamintire, nu este de partea binelui. Nu ajută Ucraina pentru că îi pasă de democrație sau de drepturile omului sau de orice altă propagandă cu care suntem hrăniți despre motivul pentru care vestul trebuie să sprijine Ucraina împotriva Rusiei.

Aceasta, până la urmă, este compania care a ajutat Israelul să comită genocidul din Gaza. Palantir, care este activă în Israel din 2014, a avut prima întâlnire a consiliului de administrație din 2024 în Tel Aviv pentru a sărbători campania genocidală a Israelului în Gaza și, la scurt timp după aceea, a început să furnizeze IDF instrumente de inteligență artificială pentru a ajuta colonia să își execute măcelul în masă. Aceasta este compania al cărei sistem maven AI este sistemul de bază pentru armata americană și a fost folosit pentru a masacra 120 de copii în Minab, Iran, în prima zi a atacului SUA-Israel asupra țării.

Este compania condusă de un bărbat care spune că „vestul are o modalitate superioară de a trăi și de a se organiza" și într-o scrisoare adresată acționarilor Palantir a spus că „ascensiunea vestului nu a fost posibilă datorită superiorității ideilor, valorilor sau religiei sale, ci mai degrabă datorită superiorității sale în aplicarea violenței organizate." Un om care a numit masacrul din Gaza „idioti utili". Acesta este un individ profund violent dedicat utilizării tehnomilitarismului pentru a avansa barbaria și hegemonia americană.

Este compania fondată de asociatul lui Epstein, Peter Thiel, un arhi-sionist și finanțator semnificativ al tehnologiei israeliene, a cărei ascensiune a fost sprijinită de grupuri neo-naziste. Este compania pe care Thiel a fondat-o împreună cu Joe Lonsdale, care a declarat recent că Palantir a fost înființată pentru a-i ucide pe comuniști.

Deci nu, aceștia nu sunt oameni buni care ajută Ucraina din motive altruiste. Palantir s-a agățat de Ucraina pentru că este terenul de testare perfect pentru noile tehnologii de moarte în masă, subjugare și control.

Oficialii ucraineni își vând țara în mod regulat în acest mod grotesc. Fostul ministru al apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat în 2024 că Ucraina „este cel mai bun teren de testare pentru toate cele mai noi tehnologii, deoarece aici le poți testa în condiții reale."

Această temă a fost reluată recent de șeful Palantir din Marea Britanie, Louis Mosley, care a declarat că Ucraina „a fost laboratorul de cercetare și dezvoltare pentru inteligența artificială în context militar și se află în avangarda tehnologiei militare." Mosley spune că războiul din Ucraina este responsabil pentru o „accelerare extraordinară a tehnologiei militare" deoarece nu există „niciun substitut pentru un câmp de luptă real."

Palantir a avut nevoie (și continuă să aibă nevoie) de războiul din Ucraina. Și prețul acțiunilor sale demonstrează acest lucru. Fluctuând între opt și zece dolari înainte de începerea războiului, prețul acțiunilor Palantir a crescut cu peste 2000% de atunci, atingând un maxim anul trecut de 200 de dolari.

Executivii Palantir și-au poziționat produsele ca fiind indispensabile pentru armatele europene moderne în lupta împotriva bătăilor de cap rusești și au câștigat mulți bani sângeroși. În 2025, NATO a cumpărat sistemul maven de la Palantir (în ciuda obiecțiilor din partea unor țări ale UE) și sistemul a devenit complet operațional în iunie anul acesta.

Dar nu este vorba doar despre Palantir. Toate marile firme de tehnologie, de la Microsoft la Amazon și Google, s-au învălmășit în jurul Ucrainei din 2022, sperând să ia o bucată profitabilă din carnea sfâșiată de război a statului.

Cel mai recent, fondatorul Google, Eric Schmidt, a înființat o companie de drone care furnizează cantități mari de drone de unică folosință Ucrainei pentru „loviturile adânci" asupra Rusiei. Schmidt, conform raportărilor din media ucraineană, „avea nevoie de un câmp de luptă real pentru a-și testa noile sisteme." Aceste drone și aceste atacuri nu vor ajuta Ucraina să învingă Rusia. Acestea vor prelungi doar războiul, permițându-i lui Schmidt, în siguranță în conacul său din California, să demonstreze dovada conceptului și să obțină contracte de la alte armate. Între timp, ucrainenii din clasa muncitoare vor continua să fie trimiși la măcel.

Karp, Thiel și Schmidt sunt mercenari, iar în Ucraina lui Zelensky au găsit marionetele perfecte care le-au permis să dezvăluie tehnologiile lor experimentale asupra unei întregi țări, în timp ce culeg date care există doar la scala și calitatea unui stat.

Cu alte cuvinte, ucrainenii au devenit cobai pentru ambițiile megalomanice ale miliardarilor tehnologici războinici, toți având un interes profund în a se asigura că războiul dintre Ucraina și Rusia nu se va încheia niciodată. Acești oameni nu vor niciodată ca uciderile și moartea să se oprească. Complexul militaro-tehnologic profită de la un laborator din lumea reală și profită de oameni morți, fie ucraineni, ruși sau palestinieni, nu de oameni vii. Și în Ucraina, sunt atât de mulți morți.

Nu există cifre fiabile pentru numărul de morți, ambele părți având un stimulent să-și minimizeze pierderile, iar think tank-urile aliniate NATO aproape cu certitudine supraestimează victimele rusești și subestimează pierderile ucrainene. Cel mai bine putem spune că estimările pentru pierderile combinate de bine peste un milion de oameni sunt cu siguranță corecte, cu sute de mii de morți de ambele părți. Și un război de uzură crunt și prelungit favorizează semnificativ Rusia în detrimentul Ucrainei.

Ucraina se confrunta cu o criză demografică chiar înainte de război. Acum se confruntă cu un colaps demografic. În 1991, Ucraina avea o populație de aproximativ 52 de milioane de oameni. Până în 2021, aceasta scăzuse cu mai mult de 10 milioane la 41 de milioane de oameni. FMI estimează acum că există puțin peste 33 de milioane de oameni care trăiesc pe teritoriul controlat de Ucraina, unul dintre cele mai rapide colapsuri demografice din istorie. Și scăderea va continua. În 2025, au fost aproximativ de trei ori mai multe decese decât nașteri, în timp ce trei milioane de ucraineni de vârstă activă au fugit din țară, iar rata fertilității este de abia un copil pe femeie, mult sub rata de înlocuire.

Multe dintre relatările principale despre Ucraina, despre o populație tânără și pricepută în tehnologie, ale cărei tinerețe înnăscută câștigă împotriva rușilor învechiți, pur și simplu nu au nicio asemănare cu realitatea. Aceasta este o țară într-un proces accelerat de colaps, iar cu cât războiul durează mai mult, cu atât colapsul va fi mai abrupt și mai brutal.

Și va continua. Va continua pentru că atât de puțini sunt interesați să o încheie în termeni realiști, iar atât de mulți sunt interesați de continuarea ei, de la Zelensky și aparatul său care obțin comisioane din contractele militare, până la industria tehnologiilor de război care înconjoară acum țara. Acest lucru a fost evident cel mai recent când Fedorov, fostul ministru al apărării care și-a vândut țara ca teren de testare pentru noi arme, a anunțat că Karp va fi principalul investitor în noua sa inițiativă de tehnologie militară bazată pe inteligență artificială.

Războiul oferă condițiile pentru dezvoltarea, desfășurarea și perfecționarea armelor mortale bazate pe inteligență artificială. Fără război, Palantir și dealerii de arme AI nu au un model de afaceri.

În Ucraina, am văzut transformarea statului într-o pânză albă pentru războinicii tehnofasciști și experimentele lor cu inteligența artificială. Și acest experiment, deoarece este atât de profitabil, pare să continue până când se va prăbuși sub propria greutate, moment în care Karp, Thiel, Schmidt și comercianții de moarte ai AI-ului vor trece pur și simplu la următoarea lor pânză. Și acea pânză ar putea, dacă acești psihopați nu sunt învinși, să fie țara sau cartierul tău următoarea.