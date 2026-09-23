Ion Negoescu, fostul polițist care i l-a prezentat lui Călin Georgescu pe afaceristul înșelat, a organizat vizita ideologului rus Aleksandr Dughin în România în 2014

Ion Negoescu, fost ofițer în MAI și actual preot onorific, a fost audiat ca martor în dosarul DIICOT în care este cercetat Călin Georgescu. Negoescu este cel care i-a prezentat lui Georgescu pe Răzvan Leu, omul de afaceri care pretinde că a fost înșelat de Georgescu. Ion Negoescu a participat ca organizator la vizita ideologului rus Aleksandr Dughin în România în 2014.

Dughin este considerat un influent ideolog care și-a pus amprenta asupra ambițiilor imperiale ale lui Vladimir Putin. Dughin a teoretizat doctrina eurasianistă și conceptul de „A Treia Roma", incluzând Romania în spațiul eurasiatic care ar trebui să fie sub influența Rusiei.

Vizita lui în România în 2014 a avut loc în perioada 23 - 25 iunie.

Ion Negoescu, care la acel moment era angajat în Ministerul de Interne, i-a pus la dispoziție lui Dughin autoturisme escortate de o motocicletă cu însemnele Poliției Locale București, dat fiind că avea o relație apropiată cu Ion Țincu, șeful Poliției Locale, potrivit surselor G4Media.

De asemenea, Ion Negoescu l-a însoțit pe Aleksandr Dughin în Curtea de Argeș cu mașina sa personală, potrivit surselor citate.

În acea vizită, Dughin a vizitat mai multe mănăstiri și a avut o întâlnire la București cu Mircea Popa - fondator al Fundației ROMÂNIA-RUSIA, Eugen Grigore Mihăescu - fost ambasador al României pe lângă UNESCO, precum și cu Călin Mihaescu, editor și initiator al organizației "Mișcarea Eurasia" în România. E posibil ca și Negoescu să fi participat la acea întâlnire, potrivit surselor G4Media.

Ideologul rus Alexandr Dughin, apropiat al dictatorului Vladimir Putin, a amenințat constant Occidentul cu un "foarte mare și serios război" și cu armele nucleare.

În decembrie 2024, ideologul Alexander Dughin, considerat "creierul lui Putin", a scris pe X că "Moldova va face parte curând din România, dar România va face parte din Rusia".

Dughin l-a lăudat pe Călin Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar din turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, imediat după anunțul victoriei din primul tur prezidențial, spunând că este un "patriot" și un "român autentic".

Dughin l-a victimizat și pe George Simion, candidatul pro-rus al partidului extremist AUR, care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale din mai 2025, după ce primul scrutin a fost anulat de Curtea Constituțională din cauza ingerinței ruse în primele alegeri.