Cuscrul lui Călin Georgescu încerca să formeze o nouă generație de lideri

Dan Mihai Neagu, fost lider PDL Giurgiu și cuscrul lui Călin Georgescu, ar fi pregătit un proiect prin care își propunea să aducă la aceeași masă oficiali ai Băncii Naționale, diplomați, oameni de afaceri, profesori și reprezentanți din SUA și Israel. Potrivit unui document obținut de DeFapt.ro, proiectul avea ca obiectiv declarat construirea unei noi „generații de lideri" în România, iar prima etapă ar fi urmat să fie o conferință organizată la sediul BNR.

Potrivit documentului, Dan Mihai Neagu urmărea organizarea unei conferințe la sediul Băncii Naționale a României. Evenimentul ar fi trebuit să pună în prim-plan contribuția unor generații de diplomați, bancheri centrali, oameni de afaceri, profesori și lideri instituționali implicați, potrivit documentului, în dezvoltarea și menținerea relațiilor internaționale ale României. Planul prevedea ca evenimentul să fie deschis de oficiali ai BNR și de ambasadorii SUA și Israel la București. Pe lista participanților s-ar fi aflat reprezentanți ai celor două state, precum și membri ai conducerii Băncii Naționale.

Documentul includea inclusiv criterii pentru selectarea participanților. La finalul evenimentului, participanții ar fi urmat să aibă discuții informale în spațiile BNR. Dan Mihai Neagu a fost activ în politica românească începând din 2007 și a ajuns, în 2012, la conducerea organizației PDL Giurgiu, după ce s-a aflat în zona politică apropiată de Vasile Blaga. În același an, după ce nu a reușit să obțină un mandat de senator, Neagu a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului. Ulterior, numele său a fost asociat și cu zona Nuclearelectrica.

Fiica sa, Alexandra Roxana Neagu, a înființat firma Nopark System SRL împreună cu Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica. Alexandra Roxana Neagu s-a căsătorit ulterior cu Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu. Potrivit articolului, în 2020, Nuclearelectrica a sponsorizat cu 25.000 de lei clubul de tenis al lui Cosmin Georgescu. Dan Mihai Neagu a confirmat că proiectul a existat, dar a susținut că acesta a rămas doar la stadiul de idee.

El a spus că persoane pe care le-a descris drept „ostile" s-au opus inițiativei și că proiectul ar fi deranjat anumite fundații și ONG-uri. Întrebat de ce BNR ocupa un loc central în proiect, Neagu a explicat că instituția ar fi fost aleasă datorită istoricului său și rolului pe care îl are în reprezentarea internațională a României. Fostul lider PDL a negat însă orice implicare a lui Călin Georgescu în proiect și a afirmat că nu mai vorbește cu acesta de aproximativ doi ani. Neagu a respins și afirmațiile potrivit cărora i-ar fi făcut campanie electorală lui Georgescu, spunând că legătura dintre cei doi este una exclusiv familială.