Dosarul fostului șef Hidroelectrica judecat pentru mită și sejururi de lux în Creta: Ce cere CAB de la DNA. Silviu Răzvan Avram este fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu

Instanța Curții de Apel București a solicitat DNA să precizeze dacă "se are în vedere și acordul inculpatului de a participa la sejururile relevante în cauză sau doar participarea efectivă a inculpatului la acestea" în dosarul în care Silviu Răzvan Avram este judecat pentru complicitate la luare de mită, alături de fosta șefă a Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR) SA, Ioana Timofte, potrivit deciziei instanței din 4 septembrie 2026.

Cu alte cuvinte, instanța ia în calcul posibilitatea ca Avram să fi fost forțat să accepte să meargă cu familia în sejururile de lux din Creta, cel mai probabil, de către fosta șefă a CNCIR, Ioana Timofte. Dosarul se află din octombrie anul trecut în procedură de cameră preliminară la Curtea de Apel București.

Silviu Răzvan Avram a fost consilierul personal al Ioanei Timofte. Pe 30 mai acest an, el a fost suspendat din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica la cererea ministrului interimar al Energiei, Ilie Bolojan.

Ioana Timofte este judecată pentru delapidarea companiei într-un dosar trimis în judecată de DIICOT și pentru corupție într-un dosar deferit justiției de DNA.

Ioana Timofte este nepoata fostului director PSD al SRI, Radu Tiomofte, iar Silviu Răzvan Avram, fiul nașului de cununie al actualului lider PSD Sorin Grindeanu și finanțator PSD, după cum a arătat jurnalistul G4Media.ro Sorin Semeniuc aici.

Potrivit unei declarații de avere din 2016, Sorin Grindeanu l-a împrumutat cu 20.000 de euro pe Silviu Răzvan Avram. În 2020, în schimb, Avram a împrumutat PSD cu 445.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din acel an.

În dosarul trimis în judecată de DNA, instanța cere procurorilor să precizeze în 5 zile dacă mențin decizia de a trimite dosarul în instanță sau acceptă restiturea lui la parchet.

"În baza (...) admite în parte cererile formulate de inculpa?ii Timofte Ioana, Emacu Florina, Avram Silviu-Răzvan, Hristu Diana Georgeta și Ștefan Bogdan Ciprian de constatare a neregularității rechizitoriului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, emis la data de 09.10.2025, în dosarul nr. 187/P/2023.

Constată neregularitatea rechizitoriului (...) în ceea ce privește descrierea infracțiunilor imputate inculpaților:

1. Timofte Ioana, în sensul precizării actelor contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv a contractelor de achiziție cursuri de formare profesională încheiate între CNCIR SA și societățile al căror reprezentant era Florescu Dragoș, fără a fi respectate procedurile legale de achiziție, în considerarea cărora au fost pretinse și primite foloasele necuvenite precum și în sensul indicării foloaselor necuvenite primite de inculpata Timofte Ioana de la numitul Florescu Dragoș;

2. Emacu Florina, în sensul precizării elementului material al laturii obiective a infracțiunii continuate imputate inculpatei, respectiv dacă se are în vedere și acordul inculpatei de a participa la sejururile relevante în cauză sau doar participarea efectivă a inculpatei la acestea;

3. Avram Silviu-Răzvan, în sensul precizării elementului material al laturii obiective a infracțiunii continuate imputate inculpatului, respectiv dacă se are în vedere și acordul inculpatului de a participa la sejururile relevante în cauză sau doar participarea efectivă a inculpatului la acestea;

4. Hristu Diana Georgeta, în sensul precizării elementului material al laturii obiective a infracțiunii imputate inculpatului, respectiv dacă se are în vedere și acordul inculpatei de a participa la sejurul relevant în cauză sau doar participarea efectivă a inculpatei la acesta precum și în sensul precizării circumstanțelor factuale ale rugăminților pretins adresate direct sau indirect inculpatei Timofte Ioana;

5. Ștefan Bogdan Ciprian în sensul precizării circumstanțelor factuale ale îndemnurilor și rugăminților adresate inculpatei Timofte Ioana.

Respinge ca nefondate restul cererilor şi excepţiilor invocate de către inculpaţii Avram Silviu-Răzvan, Chiurtu Nicolae - Radu, Timofte Ioana și Ștefan Bogdan Ciprian.

În temeiul (...) comunică încheierea motivată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție pentru ca, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să remedieze neregularitățile actului de sesizare și să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor ori solicită restituirea cauzei.

Fixează în cauză termen la data de 15.09.2026, pentru când se vor cita părţile şi se vor încunoştinţa apărătorii acestora. Cu drept de contestație odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 04.09.2026", se arată în decizia instanței.

Context

Fostul președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram, este judecat pentru corupție în dosarul DNA al fostei șefe CNCIR, Ioana Timofte, nepoata fostului director SRI, Radu Timofte. Avram este acuzat că ar fi primit mită vacanțe de lux.

Silviu Răzvan Avram a fost consilierul personal al directoarei de la Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR) SA, Ioana Timofte.

Aceasta este acuzată că a primit mită 10 sejururi în Creta de la patronii unor companii de formare profesională cu care ar fi încheiat ilegal contracte, iar Avram este acuzat de complicitate la luare de mită în condiţiile în care a participat, împreună cu familia, la 3 astfel de sejururi în Creta primite mită.

„Cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale unice, prin susținerea arătată în perioada 2021-2023 (participarea repetată în sejururi în străinătate), a ajutat-o în hotărârea luată pe inculpatul Timofte Ioana (director general al CNCIR S.A.) de a pretinde sau de a pretinde și a primi de la suspectul Florescu Dragoș mai multe sejururi, după cum urmează:

la începutul lunii iulie 2021, un sejur la Hotel Caramel Grecotel din Insula Creta, în perioada 7-14 august 2021, la care a participat el și 4 membri ai familiei sale (Avram Adriana, Avram Eva Maria, Grovu Radu Mihai, Grovu Maria Ariana);

în luna februarie 2022, un sejur la Hotel Caramel Grecotel din Insula Creta, în perioada 04-18 august 2022, la care a participat el și 4 membri ai familiei sale (Avram Adriana, Avram Eva Maria, Grovu Radu Mihai, Grovu Maria Ariana),

în luna ianuarie 2023, un sejur la Hotel Caramel Grecotel din Insula Creta, în perioada iulie - august 2023, la care trebuia să participe el și 4 membri ai familiei sale (Avram Adriana, Avram Eva Maria, Grovu Radu Mihai și Grovu Maria Ariana)", se arată în rechizitoriul Ioanei Timofte şi a lui Silviu Răzvan Avram.

Pe Booking.com, un sejur de 2 săptămâni în perioada 4-18 august 2026, pentru 2 adulţi cu 3 copii într-o vilă cu 2 dormitoare la Caramel Grecotel, hotel de 5 stele din Creta, costă peste 137.000 de lei, adică peste 26.000 de euro.

Procesul de corupţie este în faza camerei preliminare la Curtea de Apel Bucureşti.

Pe 30 mai 2026, acționarii Hidroelectrica au decis să-l suspende pe Silviu Răzvan Avram din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere, la propunerea Ministrului interimar Energiei, llie Bolojan.

Avram a fost menținut în funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, deși potrivit contractului de mandat trebuia suspendat de la data trimiterii în judecată, 21 octombrie 2025. Conducerea PSD a Ministerului Energiei a susţinut însă că nu a ştiut de calitatea de inculpat a lui Silviu Răzvan Avram, deşi presa a semnalat faptul că este trimis în judecată.