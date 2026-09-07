Cât sunt salariile la BNR: Guvernatorul Mugur Isărescu are 88.648 de lei net. Lista lungă de sporuri și beneficii care vin pe lângă venitul standard
Postat la: 07.09.2026 |
Membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României beneficiază de indemnizații lunare nete cuprinse între 26.370 și 88.648 de lei, potrivit datelor publicate pe site-ul BNR. La aceste venituri se pot adăuga prime, sume acordate în funcție de profitul instituției și indemnizații de pensionare. Și salariile pentru funcțiile de conducere din banca centrală ajung la zeci de mii de lei net lunar.
Aproape 89.000 de lei net pentru guvernator
Mugur Constantin Isărescu, președintele Consiliului de administrație și guvernatorul Băncii Naționale a României, are o indemnizație lunară netă de 88.648 de lei.
Pe poziția de vicepreședinte al Consiliului de administrație și prim-viceguvernator, Leonardo Badea are o indemnizație netă de 84.670 de lei pe lună.
Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu, membri ai Consiliului de administrație și viceguvernatori ai BNR, au fiecare o indemnizație lunară netă de 79.395 de lei.
Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație, indemnizația lunară netă este de 26.370 de lei. Această sumă este prevăzută pentru Aura-Gabriela Socol, Roberta Alma Anastase, Csaba Bálint și Cristian Popa.
Alexandru Nazare (ministrul Finanțelor în prezent) are, de asemenea, o indemnizație stabilită la 26.370 de lei, însă aceasta nu se acordă pe perioada suspendării, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2025.
Prime și bani suplimentari pentru membrii Consiliului de administrație
Indemnizația lunară nu este singura formă de venit pe care o pot primi membrii Consiliului de administrație al BNR. Potrivit informațiilor publicate de banca centrală, aceștia pot beneficia de alte sume în baza hotărârilor Consiliului de administrație.
Pentru membrii executivi pot fi acordate prime în cuantum maxim de 2,8 indemnizații nete lunare, în timp ce membrii neexecutivi pot primi prime de cel mult 1,8 indemnizații nete lunare.
În cazul în care BNR înregistrează profit într-un exercițiu financiar, membrii Consiliului de administrație pot primi și o sumă raportată la indemnizația lunară.
Cât primesc la pensionare
Există și o indemnizație de pensionare pentru membrii executivi care îndeplinesc cumulativ condițiile de vârstă standard și stagiu minim de cotizare pentru pensionarea pentru limită de vârstă pe durata mandatului. Aceasta este egală cu cinci sau zece indemnizații lunare, în funcție de numărul de mandate.
Lista veniturilor suplimentare include și sume acordate pentru diverse evenimente, printre care cele destinate copiilor minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, precum și sume acordate la nașterea unui copil.
Salariile conducerii BNR ajung la aproape 50.000 de lei net
Nivelurile de venit sunt ridicate și în cazul funcțiilor de conducere din structurile Băncii Naționale a României.
În centrala BNR, un director are un salariu net cuprins între 22.977 și 49.885 de lei pe lună, în funcție de nivelul salarial. Pentru un director adjunct, venitul net este cuprins între 18.060 și 36.126 de lei.
Un șef de serviciu poate avea un salariu net între 12.331 și 31.739 de lei, în timp ce pentru funcția de șef de birou intervalul este de 10.470-20.794 de lei net.
În structurile teritoriale ale BNR, salariile sunt mai mici, dar rămân peste nivelul multor venituri din sectorul public. Un director poate primi între 11.470 și 22.513 lei net, iar un șef de serviciu între 10.984 și 15.893 de lei net. Pentru șefii de birou, salariul net variază între 10.724 și 11.569 de lei.
Angajații BNR pot primi până la 2,8 salarii nete sub formă de prime
Și salariații Băncii Naționale pot beneficia de venituri suplimentare pe lângă salariul lunar. Acestea sunt prevăzute prin Contractul colectiv de muncă negociat la nivelul instituției.
Printre acestea se află prime în cuantum maxim de 2,8 salarii nete lunare, precum și o sumă provenită din fondul de participare a salariaților la profit, acordată în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004.
Salariații pot primi și o indemnizație de pensionare calculată în funcție de vechimea în cadrul BNR, cuprinsă între trei și 12 salarii de bază.
Contractul colectiv prevede, de asemenea, sume pentru diverse evenimente familiale, inclusiv pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului sau pentru nașterea fiecărui copil.
La acestea se adaugă bonusul anual de performanță, acordat în funcție de rezultatele obținute în urma evaluării performanței profesionale.
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