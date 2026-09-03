Judecătorul CCR Bogdan Licu a recunoscut că și el a fost la Trupele de Securitate la Revoluție, ca Pahonțu. Obiectivul păzit de el în decembrie 1989 a sfârșit în flăcări
Postat la: 03.09.2026 |
Bogdan Licu, actual judecător al Curții Constituționale a României, a recunoscut public că Revoluția din Decembrie 1989 l-a prins în rândurile Trupelor de Securitate, ca și pe Lucian Pahonțu, actualul șef al SPP. Licu a fost, conform afirmației lui, direct responsabil cu paza unuia dintre cele mai importante și disputate obiective strategice din Capitală.
Într-o declarație acordată jurnaliștilor de la IndependentNews, magistratul a clarificat detaliile legate de stagiul său militar desfășurat la Garda Consiliului de Stat (instituția care îndeplinea rolul de șef de stat în epoca comunistă, n.r.), actualul Palat Regal, clădire istorică ce a suferit distrugeri catastrofale în timpul schimburilor de focuri de acum aproape patru decenii.
Licu respinge speculațiile privind o colaborare timpurie cu generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, arătând că ascensiunea sa ulterioară în magistratură nu a fost influențată de rețele de sprijin din zona serviciilor de protecție.
Licu, printre altele fost prim-adjunct al procurorului general, explică poziția sa din corpul de gardă și circumstanțele în care unitatea militară din care făcea parte a asistat la asediul asupra Palatului Regal. Distrugerile provocate atunci patrimoniului național au fost iremediabile, atelierul de restaurare fiind incendiat complet cu napalm, o substanță cu un potențial distructiv uriaș, ceea ce a impus ulterior un proces de reconstrucție întins pe parcursul a zece ani.
„Unitatea din care făceam parte avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahontu. Nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahontu, ci mult mai târziu când, în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instrumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului.
Subunitatea la care am fost repartizat, în perioada ianuarie 1989- ianuarie 1990 (când am fost trecut în rezervă), a fost Garda Consiliului de Stat, Palatul Regal de astăzi și acolo am fost în timpul Revoluției. Corpul de gardă era situat în spatele Palatului Regal, lângă actuala Sală a Palatului. În timpul evenimentelor din Decembrie 1989 nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare", a subliniat Bogdan Licu, insistând asupra faptului că nu a utilizat muniție de război.
Ieșirea militarilor din spațiile securizate s-a produs abia după ce confruntările armate din centrul Bucureștiului dăunaseră deja grav clădirilor din piață, iar numărul victimelor din rândul armatei și al revoluționarilor crescuse alarmant.
Magistratul CCR își amintește că prima interacțiune cu exteriorul Corpului de gardă a avut loc în dimineața zilei de 23 decembrie, când a fost solicitat de urgență pentru a acorda primul ajutor soldaților și civililor prinși în schimburile violente de focuri începute în noaptea precedentă.
În plus, chestionat cu privire la eventuale pârghii de influență care i-ar fi marcat cariera profesională în care a deținut funcții precum cea de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii sau procuror general interimar, Bogdan Licu a respins ferm ideea că generalul Pahonțu l-ar fi sprijinit vreodată pentru a ocupa poziții-cheie în statul român.
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