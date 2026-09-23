Nou sistem de impozite și chirii, din 2027. Ce trebuie să știe orice proprietar din țară

România se pregătește pentru una dintre cele mai ample reforme fiscale din ultimii ani, care va schimba radical modul în care sunt taxate proprietățile imobiliare deținute de persoanele fizice. Începând cu data de 1 ianuarie 2027, statul va trece la un nou sistem de impozitare a clădirilor și terenurilor, calculat nu după criterii înghețate din era comunistă, ci în funcție de valoarea reală de piață a proprietăților. Schimbarea vine odată cu operaționalizarea platformei digitale e-Proprietatea, un sistem informatic național care va centraliza datele despre toate imobilele din România și va permite o evaluare mult mai precisă și transparentă. Pentru milioanele de români care dețin case, apartamente sau terenuri, această reformă înseamnă, în multe cazuri, o creștere semnificativă a sarcinii fiscale anuale.

În prezent, impozitul pe proprietăți este calculat pe baza unor valori inventariate stabilite de autoritățile locale, care de multe ori nu au nicio legătură cu prețurile reale de tranzacționare. Noua legislație prevede că baza de impozitare va fi valoarea de piață, adică prețul pe care o proprietate l-ar obține dacă ar fi vândută la momentul evaluării. Platforma e-Proprietatea va folosi algoritmi care iau în considerare zona, suprafața, anul construcției, dotările și tranzacțiile similare din apropiere pentru a stabili valoarea exactă. Această valoare va deveni punctul de plecare pentru calculul impozitului anual. Până acum, multe primării aplicau un impozit de 0,1 la sută din valoarea inventariată, care era de multe ori de zece ori mai mică decât valoarea de piață. Odată cu noua metodologie, sumele datorate la bugetul local vor crește considerabil, mai ales în marile orașe unde prețurile imobiliare au explodat în ultimii ani.

Analiștii estimează că, pentru un apartament de două camere într-un cartier bun din București, valoarea de piață poate ajunge la 150.000 de euro. Dacă impozitul se va calcula la o rată de 0,1 la sută din această sumă, proprietarul va plăti anual aproximativ 150 de euro, adică peste 700 de lei, față de câteva sute de lei cât plătește acum. Pentru casele mari din zonele de lux sau pentru proprietățile comerciale, diferența poate fi și mai mare. Pe de altă parte, proprietarii de locuințe modeste din zonele rurale sau din orașele mici ar putea să nu simtă o creștere dramatică, deoarece valorile de piață acolo sunt și așa scăzute. Ministrul Finanțelor a declarat că reforma este necesară pentru a aduce mai mulți bani la bugetele locale, care au nevoie de fonduri pentru infrastructură, școli și spitale.

Noul sistem nu afectează doar proprietarii care locuiesc în casele lor, ci și pe cei care închiriază imobile. Odată cu creșterea impozitelor, mulți proprietari vor fi tentați să transfere povara fiscală către chiriași, mărind chiriile. Acest lucru ar putea duce la o scumpire generală a locuințelor de închiriat, în special în marile centre universitare și industriale. De asemenea, platforma e-Proprietatea va face mult mai dificilă evaziunea fiscală din domeniul închirerilor. Până acum, multe contracte de închiriere erau semnate pe sume mult subevaluate la notar, pentru a plăti impozite mai mici. Noua bază de date va permite autorităților fiscale să compare valoarea declarată în contract cu valoarea de piață estimată de sistem, iar diferențele mari vor declanșa controale automate.

Economiștii sunt divizați în privința reformei. Unii o văd ca pe un pas necesar spre modernizarea sistemului fiscal și spre o mai bună colectare a veniturilor la bugetul local. Alții avertizează că o creștere bruscă a impozitelor, fără măsuri compensatorii, ar putea sufoca clasa de mijloc și ar putea duce la o scădere a consumului. Asociațiile de proprietari au cerut guvernului să introducă plafonări și deduceri, mai ales pentru persoanele cu venituri mici sau pentru cei care dețin o singură locuință. Deocamdată, proiectul de lege se află în dezbatere publică, iar autoritățile promit că vor lua în considerare toate observațiile până la întrarea în vigoare a noilor reguli, la 1 ianuarie 2027.