Dosarul lui Pahonțu a fost găsit: Adevărul pentru rolul șefului SPP în timpul Revoluției din 1989. De ce nu a ajuns la CNSAS
Postat la: 27.08.2026 |
Dosarul lui Lucian Pahonțu, unde se află adevărul despre rolul avut de șeful SPP în timpul Revoluției din decembrie 1989, se afla în arhivele Jandarmeriei. Instituția a preluat documentele de la fostele Trupe de Securitate și nu le-a predat CNSAS. În lipsa acestor documente, ar fi fost imposibil să se concluzioneze dacă generalul Pahonțu a fost sau nu securist, chiar dacă acesta ar fi făcut demersurile legale necesare, pe care le întârzie de 18 ani.
Dosarul referitor la activitatea desfășurată înainte de 1989 de generalul Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază, se află în arhiva Jandarmeriei Române și nu a ajuns niciodată la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, au explicat reprezentanți ai CNSAS pentru PressHub. Informația a fost confirmată ulterior și de conducerea Jandarmeriei Române.
Informația este confirmată indirect de un răspuns oficial al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Instituția recunoaște că păstrează în depozitul propriu „unități arhivistice create anterior datei de 22 decembrie 1989", despre care susține însă că nu intră sub incidența OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.
Jandarmeria însă dă vina și pe CNSAS pentru această situație. Instituția mai arată că o comisie a CNSAS a studiat, în perioada 18 iunie-30 octombrie 2001, documentele din respectivele unități arhivistice, dar nu a solicitat predarea lor. Astfel, documentele fostelor Trupe de Securitate au rămas în custodia structurii care le-a moștenit după 1990, fără să ajungă în arhiva instituției create special pentru deconspirarea Securității.
Pahonțu s-ar fi aflat, la 21 decembrie 1989, în zona în care forțele regimului comunist au intervenit împotriva manifestanților din București. Acesta ar fi fost implicat și în acțiunile din Piața Universității din iunie 1990. Cel mai longeviv șef de serviciu secret din România, Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Pază și Protecție (SPP) din 2005.
Dezvăluirile despre implicarea sa în represiunea protestatarilor la Revoluția din 1989 și înaintea Mineriadei din 1990 au ridicat întrebări cu privire la modul de verificare al colaborării cu Securitatea comunistă la cel mai înalt nivel.
Verificarea legăturilor lui Pahonțu cu Securitatea trebuia să înceapă din 2008, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind deconspirarea Securității. Șefii de instituție aveau obligația să trimită către Consiliul Național de Studiere al Arhivelor Securității (CNSAS) o declarație pe proprie răspundere privind colaborarea cu Securitatea în 30 de zile. De atunci au trecut 18 ani.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Biografia ascunsă a generalului Pahonțu: A participat la masacrul din 21 decembrie 1989 și la represiunea din Piața Universității
Șeful SPP, Lucian Pahonțu, a facut parte din forțele de represiune contra manifestanților democratici in doua momente cr ...
-
Cercetător CNSAS face publice documente despre cel care l-a racolat pe Marian Oprișan.
Cercetator de marca al CNSAS Cristina Dobre face publice documnte cutremuratoare din arhiva CNSAS, acum despre jud Vranc ...
-
Medicul-șef săltat de procurori a recunoscut: Dibuită că a luat mită de 24 de ori în șapte săptămâni, condamnată cu suspendare și interdicție de a mai lucra
Medicul-șef de secție de la Spitalul Municipal Moreni, arestat preventiv in luna iunie, a recunoscut ca a primit bani de ...
-
Mamele care își ucid copiii: adevărul îngrozitor - Sacrificiile de copii din antichitate și modul în care societățile au inventat explicații pentru mamele care omoară
Autor: Dr. Heather Lynn Cum poate o femeie sa-și omoare copiii? Este acesta inca un semn al degenerarii societații noast ...
-
Marea înlocuire: nu mai este o teorie a conspirației legat de resetarea populațiilor
Cu mai multi ani in urma, la un post de radio britanic, un ascultator a adus in discutie tema marii inlocuiri. Realizato ...
-
Putin pariază pe timp. Semnificația victoriei rusești în războiul ucrainean în contextul istoriei Rusiei
De la inceputul campaniei Rusiei in Ucraina, in urma cu mai bine de patru ani și jumatate, o mare parte din comentariile ...
-
Fost spion care a ajutat un deceniu CIA să oprească atacuri teroriste, reținut de ICE. "Am fost trădat. Dacă cred că voi tăcea, se înșală"
Blerim Skoro, un refugiat kosovar care a petrecut un deceniu ajutand SUA sa opreasca atacurile teroriste dupa 11 septemb ...
-
Fost consilier al lui Anthony Fauci recunoaște că a încercat să ascundă documente despre finanțarea cercetărilor COVID-19
Un fost consilier al lui Anthony Fauci a recunoscut in fața justiției americane ca a participat la un complot menit sa i ...
-
Adevărata poveste despre topirea tancurilor rusești la graniță în '68 cu laserul românesc sub comanda lui Nicolae Ceaușescu
În 1968, Romania ar fi avut o arma secreta capabila sa opreasca tancurile sovietice: un laser atat de puternic inc ...
-
Rușii retrag sume record din bănci, temându-se că Kremlinul le va confisca depozitele pentru a finanța războiul
Rușii retrag miliarde de ruble din sistemul bancar al țarii - un flux record de ieșiri de numerar pe fondul intensificar ...
-
Amenințare pentru aliații NATO: Rusia instalează baze secrete pentru a lansa drone cu rază lungă de acțiune
O investigație realizata de publicația The Telegraph scoate la iveala faptul ca Rusia a instalat cateva baze secrete dot ...
-
Un verdict tulburător: Cel puțin 55 de elemente chimice nedeclarate din vaccinurile Covid
"Cu acel ser 'magic' pe care-l conțineau acele sticluțe, ser care-a fost inoculat milioanelor de oameni prin minciuna și ...
-
Povești cu spioni: O escortă de lux din Rusia plătită în criptomonede de serviciile secrete ucrainene ca să-l asasineze pe comandantul trădător
O femeie in varsta de 32 de ani ar fi amplasat bomba care a ucis un ofițer cautat de Kiev pentru inalta tradare. Ea este ...
-
Cazurile foarte diferite ale Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica: Ce legătură au taxele mai mici și prețurile energiei cu profiturile de miliarde
Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica au obținut impreuna un profit net consolidat de aproape 5,4 miliarde de lei i ...
-
Noaptea minții: România cumpără trenuri noi, dar nu are gări pregătite pentru ele
Romania investește sute de milioane de euro in modernizarea materialului rulant, insa o parte dintre beneficiile noilor ...
-
La pușcărie cu ei! Benzinarii au crescut artificial prețurile înainte de intrarea în vigoare a Legii carburantului pentru a avea - chipurile - de unde să scadă
Cu o saptamana inainte ca Nicușor Dan sa promulge Legea carburanților, Romania a consemnat cel mai ridicat avans al preț ...
-
Radiografia unui sabotaj: Cum a fost amanetată siguranța energetică a României
Romania nu traverseaza o criza energetica aparuta peste noapte, ci traiește deznodamantul logic al unui faliment adminis ...
-
Taxele pe pensii și salarii și cota TVA, obligații convenite la Washington printr-un Acord semnat pe 16 aprilie
Un Acord de imprumut financiar semnat de Romania pe 16 aprilie prin ministrul Finanțelor și ratificat joi de Parlament c ...
-
Adevărata panică nu este în Golf. Este în bilanțuri. Iar Trump vrea prabusirea actualului sistem financiar mondial
În timp ce lumea se concentreaza pe faptul daca ultima amenințare „fixata și incarcata” a lui Trump es ...
-
Notele informative scrise pentru Securitate de Dan Șucu, alias „Mircea Crișan": „Sar în evidență dinții săi de aur" + Cum îl turna pe atașatul militar SUA
În volumul 2 al dosarului de rețea R303384, aflat in evidența Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Secu ...
-
Documentul care-l aruncă la gunoi pe Radu Miruță: TAROM avea planul de salvare dar ministrul l-a ținut în sertar ca să facă jocuri de culise
TAROM funcționeaza, din 2024, sub un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeana, prin care statul roman a primit ...
-
CJ Vrancea construiește un drum județean cu 2,06 milioane de euro/km din fonduri europene
Consiliul Județean Vrancea anunța triumfator ca lucrarile pe cei 18 kilometri ai drumului județean DJ 204E, intre Mirceș ...
-
De ce tac Diana Buzoianu și Cyntia Păun? Misterul bălților toxice de la Glina care continuă să afecteze sudul Capitalei
Valul de reclamații privind mirosurile provenite din zona fostei gropi de gunoi Glina continua, iar tot mai mulți locuit ...
-
Henț cu mâna lui Trump: Dezvăluire despre planurile lui Gianni Infantino, care ar fi dispus să vândă o parte din Cupa Mondială
La puțin mai mult de o saptamana dupa incheierea Cupei Mondiale din 2026, marcata de numeroase controverse, președintele ...
-
Dezvăluiri The Wall Street Journal: ChatGPT a oferit instrucțiuni detaliate pentru arme biologice și substanțe toxice. OpenAI nu a alertat autoritățile
Experții in biologie și terorism au analizat platforma ChatGPT și au constatat ca unele intrebari sunt extrem de precise ...
-
Omul care a petrecut 20 de ani studiind un război cu Iranul tocmai a lansat un avertisment îngrozitor pentru întreaga Omenire
Autor: Jack Hopkins Robert Pape considera ca America a intrat intr-o capcana a escaladarii - și ca urmatoarea mișcare ar ...
-
Anchetă la Muntele Athos: Românii sunt principalii clienți ai unei rețele subterane care speculează locurile sfinte pe bani grei
O investigație publicata de platforma Voicenews din Grecia dezvaluie modul in care misticismul și pelerinajul tradiționa ...
-
Raport DNSC după "spargerea" Cadastrului: unul dintre cele mai grave atacuri din Europa
Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a prezentat azi un raport intermediar privind incidentul de secur ...
-
Dosarele Epstein: Oamenii încă se mănâncă între ei. De ce și "cei puternici" au o înclinație spre canibalism
Autor: Dr. Heather Lynn Pe 9 februarie 2021, in Chickasha, Oklahoma, Lawrence Paul Anderson a patruns in casa unei vecin ...
-
Filosoful din cadrul departamentului de IA al Google DeepMind: "Există acest mister profund legat de întrebarea: ce este, de fapt, chestia asta?"
În 2017, un filosof politic in varsta de 33 de ani, pe nume Iason Gabriel, a fost sfatuit de un prieten sa-și depu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu