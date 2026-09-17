Coreea de Nord declară „ireversibil" statutul său de ţară nucleară, după un nou apel la denuclearizare formulat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
Postat la: 17.09.2026 |
Coreea de Nord a respins joi apelurile pentru denuclearizare formulate de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi a estimat că ceea ce consideră a fi extinderea alianţei nucleare dintre Washington, Seul şi Tokyo justifică eforturile sale de consolidare şi extindere a propriului arsenal nuclear.
Influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a reafirmat că statutul ţării sale de putere nucleară este „absolut şi ireversibil", reacţionând astfel după un apel pentru denuclearizare formulat în timpul Conferinţei Generale a AIEA.
„Oricât de multe reuniuni organizează periodic AIEA şi Occidentul şi proclamă denuclearizarea mereu după acelaşi scenariu, ele nu vor putea să exercite nicio influenţă asupra voinţei şi capacităţii noastre de a adopta toate măsurile necesare pentru a ne apăra interesele supreme ale statului", a menţionat Kim Yo Jong într-un comunicat publicat joi de agenţia publică de presă nord-coreeană KCNA, transmite Agerpres.
Potrivit sorei liderului de la Phenian, capacităţile nucleare nord-coreene contribuie la asigurarea păcii şi securităţii, iar statutul nuclear al Coreei de Nord este consolidat permanent „atât fizic, cât şi juridic".
În timpul celei de-a 70-a Conferinţe Generale a AIEA, directorul general al acestui organism, Rafael Grossi, a cerut Coreei de Nord să-şi reafirme angajamentul faţă de Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare (TNP), amintind că Phenianul continuă să-şi dezvolte programul nuclear prin încălcarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU.
Într-un raport publicat la sfârşitul lunii august, AIEA a semnalat o nouă extindere a programului nuclear nord-coreean, inclusiv construcţia unei a doua instalaţii de îmbogăţire a uraniului la Yongbyon, cu o capacitate de până la 28 de cascade de centrifuge, în plus faţă de extinderea instalaţiilor deja existente tot la Yongbyon şi la Kangson.
De asemenea joi, viceministrul apărării nord-coreean, Kim Kang Il, a cerut la Forumul Xiangshan pe teme de apărare, desfăşurat în capitala chineză Beijing, să se renunţe la „iluziile" privind denuclearizarea ţării sale, subliniind că statutul nuclear este consfinţit în Constituţia Coreei de Nord şi constituie o „linie roşie".
Potrivit acestui oficial nord-coreean, sporirea prezenţei militare conduse de SUA şi ceea ce el a descris drept o alianţă nucleară în expansiune între Washington, Seul şi Tokyo justifică eforturile Phenianului de a-şi consolida şi extinde arsenalul nuclear, el declarând la rândul său ireversibil statutul Coreei de Nord de stat nuclear.
„Acumularea fără încetare de arme nucleare de către statele inamice justifică pe deplin construirea unui scut nuclear solid" al Coreei de Nord, prin „extinderea şi consolidarea continuă a descurajării nucleare pentru autoapărare", a mai spus viceministrul nord-coreean.
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