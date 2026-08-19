Adevărata poveste despre topirea tancurilor rusești la graniță în '68 cu laserul românesc sub comanda lui Nicolae Ceaușescu

În 1968, România ar fi avut o armă secretă capabilă să oprească tancurile sovietice: un laser atât de puternic încât putea topi oțelul. Povestea este spectaculoasă, dar nu există dovezi că un asemenea episod s-ar fi întâmplat vreodată.

Legenda spune că, în toamna lui 1968, după invadarea Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varșovia, România se temea că ar putea fi următoarea țară atacată. În acest context, armata română ar fi trimis la granița cu URSS mai multe vehicule misterioase, acoperite cu lentile și oglinzi. Acestea ar fi ascuns arme laser despre care se spunea că puteau topi blindajul tancurilor.

Potrivit poveștii, atunci când coloanele sovietice s-ar fi apropiat, militarii români ar fi activat laserele. Fasciculele ar fi încălzit atât de puternic blindajul, încât acesta ar fi început să se înmoaie și să curgă. În fața unei asemenea arme, sovieticii s-ar fi oprit.

Între legenda «laserului lui Coandă» și realitatea cercetărilor de la IFA

Problema este că nu există dovezi care să confirme această poveste. Nu au fost găsiți martori verificați ai unei asemenea confruntări, fotografii sau schițe tehnice ale presupusei arme. În plus, există un detaliu important: Henri Coandă, de care este legat numele popular al „laserului lui Coandă", s-a întors definitiv în România abia în 1969, după momentul în care ar fi avut loc presupusul episod. Coandă a murit în 1972.

Asta nu înseamnă că România nu avea cercetări importante în domeniul laserelor. Dimpotrivă. Fizicianul Ion Agârbiceanu, de la Institutul de Fizică Atomică din București, a realizat în 1962 un laser cu gaz, la doar doi ani după ce americanul Theodore Maiman prezentase primul laser funcțional.

Totuși, nu există documente publice care să arate că armata română dispunea în 1968 de o armă laser capabilă să fie folosită în luptă. La acel moment, nici cele mai avansate programe americane și sovietice nu ajunseseră la astfel de sisteme operaționale.

Propaganda politică din 1968 și rolul folclorului urban în Războiul Rece

De altfel, invazia sovietică de care se temea România nu a mai avut loc.

Povestea trebuie privită și prin contextul politic al perioadei. În august 1968, Nicolae Ceaușescu condamnase public invadarea Cehoslovaciei. CIA considera că această poziție făcea parte din strategia Bucureștiului de a-și afirma independența față de Moscova și de a prezenta România ca pe un stat care se distanța de politica sovietică.

În acest context, legenda unei arme secrete românești capabile să oprească tancurile URSS se potrivea foarte bine cu imaginea pe care România încerca să o transmită.

Folcloristul român Constantin Eretescu a explicat că asemenea povești puteau avea rolul de a alimenta patriotismul și de a crea ideea că, în cazul unei agresiuni, România ar putea dispune de arme necunoscute adversarului.

Mitul superarmelor din blocurile militare: cazurile SUA, URSS și Chinei

Legenda românească nu este însă un caz izolat. În timpul Războiului Rece au circulat numeroase povești despre arme secrete și tehnologii militare extraordinare.

În anii 1980, serviciile americane de informații vorbeau despre un posibil „decalaj laser" în favoarea Uniunii Sovietice. Se sugera că Moscova ar fi fost înaintea Statelor Unite în dezvoltarea armelor cu energie dirijată, inclusiv a unor sisteme capabile să orbească sateliți sau să distrugă amenințări aeriene.

Și în 1969, în timpul confruntărilor de la granița sovieto-chineză, militarii chinezi au susținut că ar fi fost atacați cu arme laser sovietice misterioase. Afirmațiile nu au fost confirmate, dar au contribuit la imaginea unei Uniuni Sovietice capabile să folosească arme foarte avansate.

În realitate, o mare parte dintre aceste capacități sovietice existau mai degrabă în rapoartele și evaluările occidentale decât în unități militare pregătite să le folosească. În 1989, The New York Times relata că ideea unui „decalaj laser" se baza pe imagini satelitare fragile, surse de informații incerte și, totodată, pe interesul de a susține bugete mai mari pentru apărare.

Puterea unei povești într-o eră dominată de teama de invazie

Prin urmare, legenda laserului lui Coandă nu este importantă pentru că ar demonstra existența unei superarme românești. Este importantă pentru ceea ce spune despre atmosfera Războiului Rece: într-o perioadă dominată de frica unei invazii și de povești despre tehnologii militare secrete, o asemenea legendă putea deveni ușor credibilă.

Astăzi, când armele laser reale trec treptat de la faza de prototip la producția de serie, povestea continuă să atragă atenția. Dar, în cazul României din 1968, nu există dovezi că un fascicul laser ar fi topit vreodată blindajul tancurilor sovietice.

Cel mai puternic element al acestei povești nu pare să fi fost laserul, ci legenda construită în jurul lui.