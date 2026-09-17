Trump amenință că va impune Europei „tarife severe" în cazul în care Canada devine membru asociat al UE

Președintele Donald Trump a recurs la unul dintre cuvintele sale preferate atunci când a amenințat cu măsuri de retorsiune în cazul în care Uniunea Europeană ar admite Canada ca membru asociat, potrivit Politico.

Trump a declarat miercuri reporterilor că ar putea răspunde cu „tarife severe" dacă Canada s-ar integra în UE, formată din 27 de state membre, într-o măsură pe care el ar percepe-o ca fiind ostilă față de SUA, în contextul unui război comercial cu vecinul său din nord.

El a calificat drept „ridicol" faptul că Canada ar deveni membru asociat, așa cum a propus mai devreme în aceeași zi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen în cadrul discursului său privind Starea Uniunii.

„Canada a fost un partener comercial groaznic", a declarat Trump reporterilor la aeroportul din Charlotte, Carolina de Nord, când a fost întrebat despre propunere. „Dacă voi considera că este vorba de un act ostil, voi impune tarife foarte severe sau voi înceta comerțul cu Europa în privința multor produse", a adăugat el.

Trump a lăsat deschisă posibilitatea de a accepta acest aranjament dacă ar considera că a fost făcut cu „o intenție bună", dar a avertizat că, în caz contrar, SUA ar putea impune „tarife foarte mari asupra Europei".

von der Leyen a lansat pentru prima dată ideea de a face din Canada primul membru asociat al UE, în prezența prim-ministrului canadian Mark Carney.

„Aș dori să colaborez cu dumneavoastră pentru a deschide calea ca Canada să devină primul membru asociat al UE", a spus von der Leyen. Ea a anunțat, de asemenea, o „Alianță pentru viitor" mai amplă, bazată pe acordul comercial deja existent între UE și Canada.

Propunerea a luat prin surprindere capitalele europene, iar liderii canadieni par să se distanțeze de această idee. De asemenea, rămâne neclar ce ar implica statutul de membru asociat, având în vedere că un astfel de statut nu există în prezent în legislația UE.

Viitorul ambasador al Canadei la UE, Jonathan Wilkinson, a minimizat rapid această perspectivă. „Nu am ajuns încă acolo", a declarat el reporterilor de la Strasbourg, când a fost întrebat despre acest subiect. „Ne concentrăm, de fapt, pe obținerea de rezultate."

Comentariile lui Trump de miercuri vin în contextul în care Canada încearcă să-și reducă dependența economică de SUA pe fondul escaladării războiului comercial dintre cele două țări. Carney a solicitat o „alianță unică" cu UE, dar nu a mers până la a susține pe deplin statutul de membru asociat.

Carney urmează să țină un discurs în fața Parlamentului European joi.