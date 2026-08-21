Fost spion care a ajutat un deceniu CIA să oprească atacuri teroriste, reținut de ICE. "Am fost trădat. Dacă cred că voi tăcea, se înșală"

Blerim Skoro, un refugiat kosovar care a petrecut un deceniu ajutând SUA să oprească atacurile teroriste după 11 septembrie, este deținut într-o celulă din New Jersey. Fostul spion care, pentru un deceniu a lucrat pentru CIA și s-a infiltrat în al-Qaida și ISIS, a fost reținut de ICE și se confruntă acum cu deportarea.

Skoro, în vârstă de 55 de ani, a jucat un rol crucial în interceptarea comploturilor teroriste în urma atacurilor din 11 septembrie. A lucrat pentru America timp de aproape un deceniu, riscându-și viața pentru a se infiltra în taberele al-Qaeda din Pakistan în timpul vânătorii lui Osama bin Laden, scrie The Times.

Informator apreciat al serviciilor de informații americane, a cărui muncă l-a dus în unele dintre cele mai periculoase zone din Orientul Mijlociu, a transmis informații vitale care au împiedicat al-Qaeda să furnizeze arme jihadiștilor.

Fotografiile și videoclipurile pe care le-a făcut în acea perioadă îl arată în situații aparent din Orientul Mijlociu, alături de teroriști cunoscuți. Filmările au fost folosite într-un documentar din 2024, „The Accidental Spy", și într-un episod al emisiunii The Shawn Ryan Show de pe YouTube anul trecut.

După ce și-a încheiat cariera de informator în 2010, Skoro susține că serviciile de informații i-au promis rezidența în SUA. Totuși, pe 3 august anul acesta, a fost reținut de ofițeri de la Imigrare, Vamă și Control (ICE) în timp ce participa la o programare biometrică de rutină în New Jersey pentru a-și reînnoi permisul de muncă.

Tatăl a trei copii, care lucrează ca șofer de taxi, a primit permis de ședere în 2022 în temeiul Convenției Națiunilor Unite împotriva torturii. Skoro a argumentat cu succes că, dacă ar fi deportat în Kosovo, viața sa ar fi în pericol din cauza activității sale sub acoperire cu grupările jihadiste.

„Am lucrat pentru CIA și am făcut toate aceste lucruri pentru această națiune și acum sunt aici", a declarat Skoro pentru The Times din centrul de detenție ICE din Elizabeth, New Jersey. „M-am dus la birou pentru programarea mea, le-am înmânat permisul de muncă și permisul de conducere și dintr-o dată mă încătușau. Nu are sens.

„Firea mea este foarte puternică, am fost în războaie, am antrenament militar, dar de data aceasta simt că am fost lovit cu un ciocan", a spus el.

„Dacă cred că voi tăcea, se înșală." „Nu pot accepta că mi se întâmplă asta. Ce mesaj transmite acest lucru oamenilor care se gândesc să lucreze cu CIA? Arată că nu veți fi protejați, nu veți fi îngrijiți și nu vi se va oferi un adăpost sigur. Am fost trădat", spune Skoro.

El a fost recrutat de CIA la o zi după atacurile din 11 septembrie, în timp ce executa o pedeapsă de șapte ani pentru trafic de droguri la FCI Allenwood din Pennsylvania. Skoro, care a fugit în SUA în 1994, solicitând azil după ce a dezertat de la armata iugoslavă de atunci, a spus că a traficat narcotice pentru scurt timp la sfârșitul anilor 1990 pentru a-și sprijini copiii mici și părinții refugiați care tocmai fugiseră din conflictul din Kosovo.

Într-o declarație acordată ziarului The Times în noiembrie 2024, când acest ziar a relatat pentru prima dată povestea sa, el a spus: „Nu m-am gândit deloc la asta. M-am considerat în primul rând un patriot al Americii și în al doilea rând un musulman. Am vrut să mă răzbun pentru această țară."

Agenții îl vedeau ca pe recrutul perfect. Fiind musulman kosovar, intermediarii săi credeau că experiența și cunoștințele sale religioase ar fi utile în infiltrarea rețelelor jihadiste. Între timp, Skoro simțea un sentiment imens de recunoștință față de SUA pentru sprijinul acordat kosovarilor în lupta lor împotriva Serbiei.

Poveștile de spionaj, prin natura lor, sunt dificil de verificat. Dar o mare parte din relatarea lui Skoro despre acei ani a fost coroborată de alte dovezi, inclusiv înregistrări video pe care le-a filmat sub acoperire și o evidență meticuloasă a corespondenței sale cu intermediarii. Înregistrările au fost folosite într-un documentar din 2024, „Spionul accidental". Detalii despre activitatea sa de spionaj au apărut și în documente legale depuse la instanțele de imigrare din Canada și SUA.

În timp ce își ispășea încă pedeapsa, a început să împărtășească informații cu FBI și CIA despre colegii săi de celulă, inclusiv cu Mokhtar Haouari, un algerian din spatele așa-numitului Complot al Mileniului de a bombarda aeroportul din Los Angeles.

Skoro credea că va primi o pedeapsă redusă pentru munca sa, dar a fost deportat în Kosovo în 2007. Rolul său de informator l-a purtat în misiuni care se întindeau în Afganistan, Siria, Irak, Yemen și în Balcani.

S-a infiltrat în taberele al-Qaeda din Pakistan în timpul vânării lui bin Laden și a interceptat comploturi teroriste ale ISIS în Siria - toate acestea sub promisiunea unor coordonatori, susține el, că va fi binevenit să locuiască legal cu soția sa, Susan, și cu fiicele și fiul lor, care sunt toți cetățeni americani.

El a spus că a furnizat informații despre bin Laden, comploturile teroriste, arme și rețele de finanțare. Skoro nu s-a apropiat niciodată de șeful al-Qaeda, în ciuda diverselor promisiuni de întâlnire.

Cu toate acestea, a câștigat încrederea liderilor de rang înalt din al-Qaeda, care l-au însărcinat pe Skoro cu achiziționarea și transportul ilegal de arme - rachete antiaeriene, lansatoare de rachete și lansatoare de rachete - către legiunea tot mai mare de jihadiști din Balcani. Skoro a alertat CIA, care a reușit să intercepteze livrarea.

Skoro susține că a ajutat, de asemenea, la interceptarea transporturilor de uraniu către Kosovo, prevenind un posibil complot de „bombă murdară".

Skoro a spus că se afla într-o călătorie către un adăpost sigur al CIA din Macedonia în 2010, când a fost atacat prin ambuscadă și împușcat. În loc să fie transportat cu avionul în SUA pentru siguranța sa, i s-a dat o plată în numerar într-un plic și i s-a spus să se întoarcă în Kosovo.

Skoro a decis că s-a săturat să aștepte ca CIA să-l ajute să obțină o carte verde și a călătorit singur în Canada. Din Canada, a trecut ilegal granița în SUA în 2015 pentru a se alătura familiei sale.

A fost arestat de agenții de imigrare după ce a folosit cardul fiicei sale la metrou. A petrecut șase luni în detenție federală înainte de a fi eliberat în 2016.

După o luptă juridică de șase ani în instanțele de imigrare, lui Skoro i s-a acordat permisiunea de ședere în 2022 în temeiul convenției ONU, după ce a declarat că va fi torturat sau chiar ucis dacă va fi trimis înapoi acasă din cauza timpului petrecut sub acoperire. Aceasta înseamnă că nu poate fi trimis înapoi în Kosovo, dar ar putea fi trimis într-o țară terță sigură, cum ar fi Albania sau o altă țară europeană dispusă să-l accepte.

Ofițerii ICE sunt sub presiune pentru a îndeplini obiectivele zilnice de arestare, raportate a fi între 2.000 și 3.000 pe zi, ceea ce ridică îngrijorări că persoane care nu erau țintele vizate vor fi reținute.

„Trebuie să aresteze un anumit număr pe zi, iar eu am fost doar o alegere aleatorie", a declarat Skoro pentru The Times. „Sunt curat într-un milion la sută, nu am comis nicio infracțiune de la [verdictul din 2022], am depus declarații fiscale în fiecare an."

Departamentul pentru Securitate Internă, care supraveghează ICE, nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Skoro, care a fost uneori reținut într-o cameră cu peste 50 de alte persoane în timpul detenției, a spus că a încercat să le explice agenților care i-au arestat identitatea și munca sa la CIA.

„Îi spun ofițerului: Caută-mi numele pe Google și vezi cine sunt, sunt o persoană publică. El a spus: Înțeleg cine ești, dar îmi pare rău, trebuie doar să-mi fac treaba. Am auzit un supraveghetor spunându-le altor agenți: Nu înțeleg cum ar vrea președintele să închidă pe cineva care a servit națiunea noastră timp de un deceniu."

Avocații lui Skoro au depus o petiție de habeas corpus la tribunalul federal în numele său, solicitând eliberarea sa imediată din detenție și suspendarea oricărei deportări. Petiția susține că i s-a promis rezidența după ani de muncă semnificativă ca „agent CIA".

Într-o cerere adresată tribunalului districtual din New Jersey pe 17 august, Skoro a scris: „Guvernul Statelor Unite nu și-a respectat obligațiile și nu mi-a acordat ajutorul în materie de imigrare care mi-a fost promis: statut legal în Statele Unite cu soția mea născută în Statele Unite și cei trei copii."

Skoro i-a scris judecătorului: „Am trăit foarte productiv și fericit în Statele Unite. Sunt șofer și muncesc din greu, până la 70 de ore pe săptămână, pentru a-mi întreține familia. Cred că voi fi ucis dacă sunt expulzat într-o țară terță, din cauza muncii mele de infiltrare în rețelele teroriste globale. În acest context, solicit eliberarea imediată din custodia ICE."

Renee Kathawala, avocata pro bono a lui Skoro, a declarat: „Blerim este chipul care demonstrează de ce imigrația este o forță atât de pozitivă în țara noastră - este patriot, și-a sacrificat viața pentru țara noastră și s-a dedicat celei mai dificile meserii posibile."