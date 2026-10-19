Supraveghere și spionaj. Soțul procurorului-șef al Parchetului European se află într-o închisoare iraniană?

Soțul Laurei Codruța Kövesi ar fi deținut la închisoarea Evin din Teheran, alături de un grup de 35 de persoane acuzate de spionaj. Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE) ar fi refuzat să negocieze eliberarea sa, din teama de a nu afecta imaginea Laurei Codruța Kövesi, procuror general al Parchetului European, precum și relațiile României cu Uniunea Europeană.

Această declarație a fost făcută pe 27 septembrie 2026 de către omul politic român Marian Daniel Vanghelie, fost primar al Arondismentului 5 din București, fost vicepreședinte al Partidului Social-Democrat și președinte al PSD din București, se mentionează în pres franceza, preluata de Reseau international.

Ipoteza conform căreia un cetățean român - și nu oricare, ci soțul celei mai importante procurore din Europa - ar fi deținut pentru spionaj într-o închisoare din Iran, o țară supusă agresiunii militare a Statelor Unite și a Israelului, ar fi trebuit să stârnească o serie de întrebări la București. A desfășurat soțul Laurei Kovesi o misiune de spionaj? În beneficiul cui? Al SIE (echivalentul DGSE-ului francez - Direcția Generală de Securitate Externă) sau al Israelului și al Statelor Unite?

Însă tăcerea care a urmat pare și mai suspectă: niciun jurnalist român nu a verificat această informație și nici nu a solicitat o poziție oficială din partea Ministerului Afacerilor Externe. Laura Codruța Kovesi a recunoscut că s-a căsătorit pentru a doua oară, cu un cetățean român, imediat după ce și-a preluat funcția de procuror general la Parchetul European (2019).

Nota 1: Surse din presa din Teheran au confirmat reținerea unui număr nedeterminat de suspecți de spionaj la închisoarea Evin, cea mai dură închisoare din Iran. Acestea nu au putut însă preciza dacă, printre aceștia, se afla actualul sau fostul soț al procurorului general al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.

Nota 2: În aprilie 2016, Laura Codruța Kövesi, pe atunci procuror general al DNA (Direcția Națională Anticorupție din România), a fost ținta operațiunii „Tornado", o campanie de hărțuire și spionaj informatic lansată de firma israeliană de investigații private Black Cube. Această companie, care deține filiale la Londra și la Paris, a fost fondată de foști agenți ai serviciilor secrete israeliene (printre membrii săi de onoare se numără Meir Dagan, fost director al Mossadului între 2002 și 2011, decedat în 2016).

Patru cetățeni israelieni, printre care cofondatorii Dan Zorella și Avi Yanus, precum și Ron Weiner și David Geclowicz, au luat legătura cu persoane din anturajul și familia Laurei Codruța Kovesi și le-au pus sub supraveghere.

Era vorba de Eduard Kovesi, fostul soț al Laurei Codruța Kovesi, de una dintre prietenele sale, Andra Liliana Sabău, și de un avocat, fost specialist în cadrul DNA, Sorin Fusea. Se pare că doamna Kovesi a fost supravegheată în această perioadă, timp în care trei dintre conturile de e-mail ale persoanelor apropiate directoarei DNA au fost, de asemenea, piratate. În cadrul audierilor din Israel, în cadrul unei comisii rogatorii, conducătorii Black Cube au afirmat că au crezut că operațiunea de spionaj din 2016 care o viza pe Laura Codruța Kovesi a fost comandată de SRI (Serviciul Român de Informații), cu acordul președintelui Klaus Iohannis, potrivit Haaretz. Procesul s-a încheiat brusc pe 9 septembrie 2021 prin încheierea unui acord în care acuzații israelieni și-au recunoscut vinovăția și au beneficiat de pedepse simbolice cu suspendare. Ancheta în dosarul separat privind finanțatorii operațiunii „Tornado" nu a ajuns încă la un rezultat până în prezent.

Valentin Vasilescu