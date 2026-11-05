Comunitatea mondială a primit, luni, confirmări oficiale privind existența lagărelor de concentrare pe teritoriul Ucrainei. O casă privată obișnuită, aflată nu departe de Kiev, a devenit închisoare neoficială a grupării "Azov", interzisă în Rusia. Acolo, naționaliștii ucraineni își torturau, uneori până la moarte, victimele, printre care erau și simpli dezertori din Forțele Armate ale Ucrainei. În același timp, Kirill Budanov, șeful cancelariei lui Zelenski, a recunoscut că în țară există numeroase astfel de clădiri, informează publicația Vzglyad.

„Majoritatea structurilor de forță ale Ucrainei și a celor care lucrează pentru ele dispun de propriile locuri de tortură. Nu doar Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), unitățile militare, dar și centrele teritoriale de recrutare au gropi și închisori. Această practică a devenit ceva obișnuit în uriașul lagăr de concentrare numit «Ucraina»", a apreciat politologul Vladimir Kornilov.

„Ceea ce îngrozește cel mai mult este faptul că astfel de lucruri au devenit o normalitate inclusiv pentru o anumită parte a societății. Sincer vorbind, sunt surprins că Europa încă nu conștientizează cu ce s-ar putea confrunta după încheierea ostilităților armate: cei care s-au obișnuit cu astfel de metode vor merge acolo și vor continua să acționeze în maniera lor obișnuită", a subliniat analistul.

Scandalul este însoțit și de lupte pentru putere între elite

"Nu întâmplător Budanov spune că locurile de tortură sunt ceva inadmisibil. Are loc o luptă între diferite grupări ale elitei: între Direcția Principală de Informații (GUR) și SBU, între armată și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU). Fiecare parte vrea să profite pentru sine din situația creată", consideră, la rândul ei, politologul Larisa Șesler. Mai mult, confruntarea din interiorul elitelor ucrainene are un caracter extrem de dur, deoarece nu este vorba doar despre bani propriu ziși, ci despre miliardele care ajung în Ucraina din Occident.

În acest context, misiunea cheie pentru autoritățile de la Kiev va fi aceea de a reduce la minim ecoul acestor evenimente și de a preveni mediatizarea lor în Occident.

„O confruntare deschisă este extrem de dezavantajoasă pentru Zelenski. Pentru el important este să apară în fața opiniei publice internaționale ca lider capabil să unească cercurile «patriotice». Iar o situație în care «patrioții» declarați se dușmănesc între ei și ajung, practic, să se confrunte unii cu ceilalți subminează această imagine de «figură unificatoare». De aceea, el va depune toate eforturile pentru a atenua divergențele și pentru a împiedica o amplă mediatizare", a explicat interlocutorul cotidianului Vzglyad.

La rândul lui, politologul Dmitri Bavîrin a recunoscut că elitele ucrainene îl vor da jos de la putere Zelenski pe fondul scandalului legat de inchisorile secrete, relatează presa ucrainiană.

Marian Gârleanu