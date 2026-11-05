Primul dacopat al țării: De ce a schimbat Ceaușescu numele orașelor în Napoca și Drobeta și ce controverse a stârnit decizia între istorici
Postat la: 05.11.2026 |
În anii '70, regimul Nicolae Ceaușescu a schimbat numele unor orașe din România, readucând în prim-plan denumiri asociate Antichității. Clujul a devenit Cluj-Napoca, iar Turnu Severin a primit numele Drobeta-Turnu Severin. Nu au fost însă singurele localități redenumite în spiritul istoriei dacice și romane: în 1989, mai multe comune au primit nume antice, revenind la vechile denumiri după Revoluție.
Ceaușescu, născut la Scornicești în judetul Olt, pe traseul "roman" de la Dunăre spre Sarmisegetuza Regia, era puternic influentat de o miscare a istoricilor care sustineau - asemeni lui Densușeanu în "Dacia Preistorică" - geții erau cei mai puternici din zona si ca nu au fost latinizati, ca de fapt din limba dacă au aparut toate limbile romanice. Ca atare, Ceausescu a decis sa schimbe numele unor localitati starnind controverse, dar si sa reclame ca vechiul teritoriu carpato-danubiano-pontic era "leaganul" tuturor popoarelor europene.
Cluj-Napoca și Drobeta-Turnu Severin și-au recuperat simbolic denumirile antice ale așezărilor în anii '70, în urma unor decizii luate de regimul comunist, dar nu au fost singurele localități din România care au primit nume inspirate din trecutul dacic și roman. Redenumirea orașului Cluj în Cluj-Napoca, în 1974, a stârnit controverse, fiind legată de dorința fostului lider comunist Nicolae Ceaușescu de a evidenția originile dacice și romane ale așezării. Până la adoptarea Decretului Consiliului de Stat nr. 194 din 16 octombrie 1974, orașul transilvan păstrase denumirea Cluj, și ea cu origini străvechi.
„Cluj-Napoca este reședința și cel mai mare oraș al județului Cluj și al Transilvaniei, totodată. Numele de Cluj provine, cel mai probabil, din latinescul Castrum Clus, folosit pentru întâia oară în secolul al XII-lea pentru a desemna cetatea orașului medieval din acest loc. Toponimul Clus are semnificația de «închis» în latină și se referă la dealurile care înconjoară orașul. O altă ipoteză acceptată este aceea a provenienței numelui topic din germanul Klaus sau din cuvântul Klause (însemnând «trecătoare între munți») sau din clusa («stăvilar, baraj»)", arată istoricul denumirii, prezentat în documentele oficiale ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
În Evul Mediu, Clujul era cunoscut sub numele de Castrum Clus, nume sub care a fost atestat în 1167, Kolozsvár în maghiară și Klausenburg în germană. Primul nume românesc al orașului a fost Cluș, scris uneori și Klus. Așezarea s-a dezvoltat în Evul Mediu, prin colonizarea sașilor, iar în 1405 a primit statutul de oraș regal liber, acordat de regele Sigismund de Luxemburg.
„Prima atestare documentară a unei așezări pe teritoriul de astăzi al Clujului a fost făcută de geograful grec Claudius Ptolemeu, care a menționat aici una dintre cele mai însemnate localități din Dacia, cu numele Napuca. Cea dintâi atestare a Napocii romane datează din perioada imediat următoare războaielor de cucerire a Daciei, din anii 107-108, și constă dintr-o bornă militară, descoperită la Aiton, rezultată de la construcția unui drum strategic imperial", arată istoricul orașului.
Napoca s-a dezvoltat ca așezare romană pe malul drept al râului Samus (Someș), iar în anul 124 d.Hr. a primit rangul de municipiu, sub numele de Municipium Aelium Hadrianum Napoca, și apoi de colonie, sub numele de Colonia Aurelia Napoca, devenind capitala provinciei Dacia Porolissensis.
În octombrie 1974, Nicolae Ceaușescu a decis adăugarea numelui antic „Napoca" la denumirea municipiului Cluj. Propunerea sa a fost discutată în ședința Comitetului Executiv al CC al PCR din 15 octombrie 1974. Nicolae Ceaușescu susținea că Napoca era o denumire dacică. „După datele date de istorici mi s-a spus că este o denumire dacă, iar romanii au păstrat-o. Deci, propunem o denumire dacă şi una romană. Asta reaminteşte că acum 2000 de ani acolo a existat o civilizaţie şi nu a fost adusă de vânt", afirma Nicolae Ceaușescu.
„Cu prilejul aniversării a 1850 de ani de la ridicarea așezării Napoca la rangul de municipiu și de capitală a Daciei Porolissensis. Pentru a eterniza denumirea acestei străvechi așezări, mărturie a vechimii și continuității poporului român pe aceste meleaguri, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: Articol unic. Începând cu data prezentului decret, la denumirea municipiului Cluj se va adăuga străvechea denumire Napoca, urmând a se numi municipiul Cluj-Napoca", se arăta în Decretul Consiliului de Stat nr. 194 din 16 octombrie 1974, prin care orașul primea oficial numele Cluj-Napoca.
Cu doi ani mai devreme, tot la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu, municipiul Turnu Severin fusese redenumit Drobeta-Turnu Severin, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 197 din 15 mai 1972. Schimbarea denumirii orașului a fost invocată și în discuțiile din 1974 privind redenumirea Clujului, liderul comunist susținând că ambele nume antice aveau origini dacice. „Aşa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană", afirma Nicolae Ceaușescu, potrivit stenogramei ședinței din 15 octombrie 1974.
Schimbarea numelui orașului Turnu Severin a fost legată tot de un moment festiv: aniversarea a 1.850 de ani de existență atestată documentar a localității și împlinirea a 90 de ani de activitate a Uzinei de Vagoane. Festivitățile au avut loc la 15 mai 1972, în prezența lui Nicolae Ceaușescu, cu o zi înainte de inaugurarea oficială a Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier I, realizat în colaborare de România și Iugoslavia și inaugurat la 16 mai 1972, în prezența lui Nicolae Ceaușescu și a liderului iugoslav Iosip Broz Tito, scrie adevarul.ro.
„Înmănunchind aceste două denumiri ale municipiului într-una singură, dorim să subliniem și mai mult unitatea dintre trecut, prezent și viitor, faptul că poporul român există de veacuri și va dăinui peste veacuri pe aceste meleaguri, edificând cea mai înaltă societate din lume: comunismul!", declara Nicolae Ceaușescu la adunarea jubiliară, potrivit revistei Flacăra, în numărul din 21 mai 1972. Numele antic Drobeta, întâlnit și sub formele Drubeta sau Drubetis, este considerat de origine geto-dacică și a fost păstrat în izvoarele greco-romane, precum scrierile geografului Ptolemeu și Tabula Peutingeriana, o hartă a drumurilor din Imperiul Roman.
Vasile Pârvan considera că Drobeta ar însemna „Despicata", numele fiind pus în legătură cu particularitățile geografice ale Dunării. În schimb, lingvistul Cicerone Poghirc susținea că toponimul ar proveni dintr-un termen indo-european legat de lemn și copaci, în special de stejar, putând avea semnificația de „stejăriș". Cercetările arheologice au evidențiat urme de locuire dacică în zona Drobetei. După cucerirea romană, localitatea s-a dezvoltat ca așezare militară, centru comercial și portuar, primind statutul de municipiu în timpul împăratului Hadrian și pe cel de colonie în timpul lui Septimius Severus.
Mai multe localități din România poartă nume inspirate din istoria dacilor și romanilor. În județul Brașov, satul Dacia din comuna Jibert, denumit astfel din 1931, era cunoscut anterior sub numele Ștena (Stein, în germană) și păstrează o biserică fortificată medievală. În județul Satu Mare, satul Dacia din comuna Doba a apărut tot în perioada interbelică, la fel ca satul Traian din aceeași comună.
În județul Botoșani, satul Dacia din comuna Nicșeni a fost întemeiat de familii venite din comuna Roma, care aveau terenuri în zonă. Așezarea este atestată în jurul anului 1928. Satul a rămas izolat timp de decenii, fiind electrificat abia după 1990, când a scăpat și de planurile de desființare din perioada comunistă.
Alte localități cu nume inspirate din Antichitate sunt Decebal din Satu Mare, Sarmizegetusa din Hunedoara și Valea Dacilor din Constanța. Numele împăratului Traian este mai răspândit, fiind întâlnit în localități din județele Bacău, Brăila, Ialomița, Olt, Teleorman, Neamț, Galați și Tulcea.
În aprilie 1989, Marea Adunare Națională a adoptat Legea nr. 2 privind reorganizarea administrativă a României. Pe lângă desființarea și comasarea a peste 300 de comune, legea a adus și noi denumiri unor localități, inspirate din istoria antică. Redenumirile din 1989 au fost însă de scurtă durată, fiind abrogate prin Decretul-lege nr. 38 din 22 ianuarie 1990, în urma căruia localitățile au revenit la vechile denumiri.
Atunci, în județul Hunedoara, comuna Orăștioara de Sus a devenit Decebal, Geoagiu a primit numele Germisara, Vețel a devenit Micia, iar Totești a fost redenumită Traian. Noile denumiri aminteau de regele dac Decebal, de împăratul roman Traian și de așezările antice Germisara și Micia, ale căror vestigii se păstrează în Hunedoara, la Geoagiu și Vețel. În județul Olt, comuna Dobrosloveni a primit numele Romula, după orașul roman ale cărui ruine se află la Reșca, iar în Constanța, comuna Istria a devenit Histria, după vechea colonie grecească de pe țărmul Mării Negre.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Kievul a recunoscut existența lagărelor de concentrare în Ucraina
Comunitatea mondiala a primit, luni, confirmari oficiale privind existența lagarelor de concentrare pe teritoriul Ucrain ...
-
Ce trebuia să faci ca să fii declarat "șmecher" în România anilor '50. Membrii primeau și un carnet special
Un document vechi, datat in 1952, a readus in atenție una dintre cele mai amuzante povești legate de Bucureștiul de alta ...
-
Gigantul Rheinmetall are mari probleme, în ciuda faptului că a primit contracte astronomice din România, cele mai mari din istoria companiei
Grupul german de armament Rheinmetall si-a redus miercuri estimarile privind veniturile si marja operationala pentru 202 ...
-
Președintele Consiliului Județean Călărași și-a cumpărat un hotel și punct vamal în Italia, care îi poartă numele: „La Gabellina Iliuță"
Președintele Consiliului Județean Calarași, Vasile Iliuța, a cumparat in 2023 trei proprietați in Italia, printre care u ...
-
Omul lui Ilie Bolojan a încredințat un contract cu dedicație: Mașini pentru Guvern de la o firmă cu un singur angajat. Premierul liberal știa acest amănunt
Cancelaria Prim-Min-Ministrului, condusa de Mihai Jurca, a incheiat un acord-cadru in valoare de peste 2,1 milioane de l ...
-
Donald Trump ar putea lansa un atac nuclear asupra Iranului în doar câteva zile: Avertismentul lansat de un fost aliat al președintelui
Un fost aliat al lui Trump susține ca președintele SUA, Donald Trump, ar putea decide lansarea unui atac nuclear peste c ...
-
CNN: Contribuabilii italieni plătesc milioane de dolari anual pentru a menține iahturile rusești sechestrate în porturile țării
O ambarcațiune costisitoare, considerata o adevarata monstruozitate plutitoare, strica de peste patru ani peisajul portu ...
-
O directoare din ANM o acuză pe Elena Mateescu de atacuri personale: „Trăim ceva îngrozitor"
Scandalul achizițiilor de la Administrația Naționala de Meteorologie se extinde in interiorul instituției. Maria Fodor, ...
-
Cum ar fi dispărut cei 700.000 de euro confiscați în Vama Otopeni: sacul cu bani, tăiat pe dedesubt și cusut la loc, fără ca sigiliul să fie atins
Anchetatorii incearca sa reconstituie modul in care au disparut aproximativ 700.000 de euro confiscați de vameși pe Aero ...
-
Presa germană face dezvăluiri despre bărbații care au dat atacul la CARFIL: Plănuiau atacuri și în Germania, la comanda Rusiei
Doi barbați care au fi orchestrat atacul de la platforma CARFIL au fost arestați in Germania, in landul german Bavaria. ...
-
Dosarul lui Georgescu se complică: DIICOT cere audierea în Italia a afaceristului Massimiliano Arena. La el ar fi ajuns un milion de euro
Dosarul in care Calin Georgescu e cercetat pentru ca ar fi pacalit un om de afaceri sa ii dea un milion de euro promițan ...
-
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise: Simina Tănăsescu (CCR) le-a răspuns în scris senatorilor care anchetează întâlnirea cu Ilie Bolojan
Primele explicații oficiale ale președintelui Curții Constituționale, Simina Tanasescu, in ancheta privind intalnirea cu ...
-
FT: Donald Trump Jr. s-a întâlnit în secret cu un om de afaceri rus legat de Kremlin. Cei doi au participat la partide de vânătoare în Mongolia
Donald Trump Jr., fiul președintelui american Donald Trump, a participat in luna august la o expediție de vanatoare in s ...
-
Evanghelia după Petru (Thiel) - Avem la dispoziție prelegerile secrete ale lui Peter Thiel despre Anticrist
Autor: Tina Nguyen Este o perioada marcata de viziuni apocaliptice asupra lumii in Silicon Valley. Cel mai recent c ...
-
Ființele subterane: Tokoloshe - Sala Coșmarurilor și Fermele lui Credo Mutwa de "creșterea" oamenilor - creaturile de sub Dulce și ființele pe care le numim "extratereștri"
Autor: Dr. Heather Lynn În 1922, potrivit autorului sud-african Credo Mutwa, o „ferma secreta de tokoloshe" ...
-
Proaspăta consilieră a președintelui Nicușor Dan e fiica unui fost ofițer de Securitate care a avut ca misiune supravegherea lui Nicu Steinhardt și Radu Săplăcan
Olivia Diana Morar a fost numita vineri consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru problemele legate de poli ...
-
Stenogramele care o demască pe Ariadna Cîrligeanu și îl îngroapă pe George Simion! Cum a fost obligată deputata AUR să mintă pentru a-i scăpa de pușcărie pe liderul partidului
Dupa ce camerele de supraveghere din comuna Tunari și investigațiile poliției au strans lațul in jurul executanților car ...
-
Cum a ajuns Jared Kushner sub supravegherea serviciilor secrete ruse și în centrul unui circuit financiar de miliarde de dolari proveniți din Golf
Un jurnalist american susține ca serviciile de informații olandeze ar fi obținut acces la telefonul lui Jared Kushner du ...
-
Au ucis sufletul Franței: Nu a fost niciodată atât de goală. Au eviscerat-o intenționat!
Autor: Dean Ward (editorialist) Protestele din Franța au izbucnit, in fapt, la sfarșitul lunii septembrie 2026 și primel ...
-
Chemtrails a devenit oficial: O ploaie chimică invizibilă și persistentă cade asupra întregii planete
Substanțele chimice care ar fi contribuit la refacerea stratului de ozon și care au fost imprastiate din avioane prin as ...
-
Supraveghere și spionaj. Soțul procurorului-șef al Parchetului European se află într-o închisoare iraniană?
Soțul Laurei Codruța Kövesi ar fi deținut la inchisoarea Evin din Teheran, alaturi de un grup de 35 de persoane acu ...
-
"Europa înlocuită": Anchetă sub acoperire care urmărește banii din spatele fluxului de migrație în masă finanțat de contribuabili în UE
O investigație colosala urmarește ruta migranților din Africa de Vest prin Spania și Franța pana in Marea Britanie, exam ...
-
Cine face miliarde din bani publici. Salariu de 70.000 de lei pe lună la o companie de stat. Topul giganților din energie
Top trei companii de stat din Romania sunt din domeniul energiei. Hidroelectrica ocupa primul loc in clasamentul compani ...
-
Agenţia israeliană de publicitate digitală Discover-Tech a folosit reclame online pentru o amplă operaţiune de spionaj, au stabilit două grupuri de cercetare
Agentia israeliana de publicitate digitala Discover-Tech a spionat utilizatori de internet printr-o retea vasta de recla ...
-
Banii din dosarul Călin Georgescu duc la soția lui Ionel Rusen: Noi audieri la DIICOT, după descoperirea unor transferuri suspecte
Ancheta DIICOT in dosarul in care Calin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup ...
-
„Este guvernul SIE-SRI. Aduce PSD-ul la toate butoanele României". Analist, despre formula pregătită de Luca Niculescu
Profesorul universitar Catalin Avramescu, fost ambasador al Romaniei și director al Institutului de Științe Politice și ...
-
Istorii CNSAS: O iubire interzisă în România comunistă. Cum a reușit o tânără să păcălească Securitatea pentru a fi împreună cu iubitul englez
O poveste de dragoste din perioada comunista a fost dezvaluita de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securita ...
-
Oppenheimer: câte ceva din ceea ce nu e în film: cine a fost, de fapt, Fuchs și de ce a spionat
La sfarșitul primaverii anului 1952, senatorul Brien McMahon, un candidat la președinție, și consilierul sau, William Bo ...
-
Încă o relatare incredibilă din "Spitalele Groazei": 11 ore pe un scaun cu dureri insuportabie și nimeni nu s-a interesat de starea pacientului
In urma cu aproximativ o luna am publicat relatarea unei jurnaliste care a avut o experienta nefericita la Spitalul Flor ...
-
Moartea unei angajate a unui laborator din Siberia a readus în atenția presei programul de arme biologice al Rusiei
Autoritațile ruse afirma ca investigheaza decesul și nu au confirmat ca acesta a fost provocat de ciuma pneumonica, care ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu