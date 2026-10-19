I se va schimba porecla din "Micul Ceaușescu" în "Lulea - cap de porc"!

Nu vă mai redau detaliile incidentului de ieri dimineață, cu Lulea și jumătatea de cap de porc, pentru că acestea sunt știute deja de către toată țara, printr-o mobilizare mediatică românească care nu se face nici măcar pentru Nicușor Dan sau Bolojan. Astfel că ieri toată mass-media ne-a relatat gogomănia pe care eu o comentez astăzi. Se acuza, în relatările de presă, o amenințare mafiotă, asta cu capul de porc și altele. Ar putea fi. Marius Lulea zice că autorul acestei amenințări este George Simion, direct. N-are nicio probă, dar, până la urmă, e treaba lui Lulea ce zice. Problema publică este că presa îi preia elucubrațiile fără să ceară probe. Această presă care acționează doar și strict la comanda Sistemului sau pe bani mulți și chiar și atunci, pe bani mulți, doar când Sistemul din SECURISTAN îi dă voie să încaseze. Ăsta e adevărul, v-am informat de mai multe ori. Îl puteți proba și voi. Încercați să publicați ceva în presă, ceva infamant, ceva grav, și o să vedeți dacă vă reușește.

Marius Lulea este un om cu frică de Dumnezeu, un minoritar ceangău de religie romano-catolică. Cunosc bine această dedicație creștină, deoarece la mine, la Câmpia Turzii, erau vreo 20% dintre locuitori unguri, dintre care jumătate erau romano-catolici, ca și Lulea. Lulea are mulți copii, vreo cinci, și el spunea, din sculare în culcare, că pentru ei s-a agitat atât de mult și a reclamat public această tărășenie a amenințării mafiote la adresa lui și a familiei. Aici devine clar că Lulea minte, pentru că prost nu este. L-am cunoscut. Așadar, un creștin deștept, cu mulți copii, adică responsabil, nu ar fi acționat așa. Dacă găsea capul de porc sau jumătatea de cap de porc dimineața, în fața porții, duminica, înainte de slujbă, anunța discret poliția, căreia îi cunoaște pe cei de la Poliția Locală din Tunari, dacă avea bănuieli privind dușmani periculoși. Și avea: dușmanul periculos era George Simion. În plus, făcea poze și filma discret. Apoi ascundea toată această tărășenie de ochii copiilor mici din casă, tocmai pentru ca să nu-i sperie. Acest creștin deștept aștepta apoi ancheta poliției (care, în paranteză fie spus, s-a sesizat suspect de operativ dimineața, pentru un asemenea incident relativ minor, asta în condițiile în care știți bine că, la violențe grave prin cartierele rău famate ale României, poliția se uită deseori în altă parte). Și, revenind, dacă era găsit vinovatul de către poliție, Lulea își căuta dreptatea în justiție, cu despăgubiri morale și alte pedepse posibile.

Pricepeți, așadar, ce vreau să spun? Anume că Marius Lulea a țintit și a fost ajutat cu toate forțele să facă doar un show mediatic total, din dorința de a sugera că fostul lui tovarăș și prieten, George Simion, nu este decât un mafiot care nu merită să conducă AUR. Punct și nimic mai mult. Atâta trebuia să înțelegem din agitația de ieri a lui Lulea.

Ce a obținut, în afară de mediatizare?

În primul rând, copiii Lulea, astăzi, pe la școli sau grădinițe, pe unde merg, vor fi întrebați de către educatoare, învățătoare sau de către colegii lor cât de mare pericol se află la ei acasă și cât de fioros era capul de porc. La nivelul AUR se va râde de Lulea. A obținut, cu siguranță, efectul invers decât cel dorit. Chiar și cei ce îi mai dădeau credit, de ieri, îl vor lua drept un simplu panglicar. Mass-media, care știe bine cum a primit ordinul să mediatizeze istericalele lui Lulea, nicidecum nu-l va simpatiza. Ziariștii au fost obligați cumva să se facă de râs, mediatizându-i acuzațiile la adresa lui Simion, acuzații proferate fără probe.

În fine, iar asta e mai amuzant: cu siguranță i se va schimba porecla lui Lulea. Trebuie să știți că această poreclă era, la nivelul AUR, „Micul Ceaușescu", una cu tentă pozitivă, pornind de la faptul că Lulea e mic de statură și că, în aparițiile publice, susținea mereu că vrea să reindustrializeze România. „Băieții din pădure", adică securiștii, în schimb, ca să-i sugereze originea de minoritar, i-au completat această poreclă cu „Ceangău". Adică, la Securitate, porecla lui Lulea este „Micul Ceangău Ceaușescu". N-am nicio îndoială că noua poreclă a fostului copreședinte AUR va deveni „Lulea Cap de Porc" sau ceva asemănător. De ieri, e prea ofertant prilejul ca să fie ratat de către românii inventivi.

Ce mai știm de ieri, de după duminica lui Lulea? Că bătălia dusă pentru dezintegrarea AUR, bătălie despre care v-am anunțat la Gold FM săptămânile trecute, va degenera. Presiunile contra nucleului de conducere, în frunte cu Simion, se vor radicaliza. Multe ne va fi dat să vedem și să auzim în această linie, dar și mai multe vor fi însă discrete, orientate înspre auriști și familiile și apropiații lor.

De ce această bătălie pentru dezintegrare? Pentru că cele două atuuri majore ale AUR, zestrea parlamentară și potențialul electoral, sunt vânate de către entitățile politice care nu au cum să le obțină în mod natural.

Revenind la Lulea, în final, bătălia lui cu George Simion va continua până în momentul în care sistemul din SECURISTAN va dori asta. Dacă Lulea se va arde rapid, ca o lumânare, și, după prostia de ieri, cam asta se presupune că se va întâmpla, veți uita rapid de el, pentru că nu va mai fi mediatizat, dacă nu este folositor cauzei de dezintegrare a AUR. Dacă, însă, are în continuare atuuri puternice contra lui Simion, deci șansa să-l destabilizeze pe liderul AUR, atunci Lulea va fi menținut în joc. Și porecla căpătată începând de ieri, cu tentă de batjocură, adică „Lulea Cap de Porc", va deveni una chiar cu mesaj mafiot. Se va spune: „Marele Lulea Cap de Porc, cel care i-a venit de hac lui Simion". Da, da, acel fost tovarăș și prieten, George Simion, fără de care românii n-ar fi știut vreodată despre existența unuia numit Marius Lulea.

Cozmin Gușă