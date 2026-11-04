APOCALIPSA DUPĂ TRUMP: SISTEMUL CÂȘTIGĂ ÎNTOTDEAUNA
Postat la: 04.11.2026 |
Fatalitatea – că de-aia e fatalitate! – s-a produs. Trump pierde controlul ambelor camere ale Congresului la un scor la care nici cei mai optimiști ori mai senili democrați nu se așteptau. Și numărătoarea nu s-a încheiat. Aceeași catastrofă și la guvernatori. Presa americană vorbește despre un „val albastru” care a inundat America și i-a măturat pe republicani.
Rezist cu greu tentației de a folosi noianul de epitete care îmi vin pe limbă la adresa lui Trump și a modului în care a făcut el să se aleagă praful de MAGA. Epitetele sunt uneori răcoritoare, dar întotdeauna inutile. Mai important e ce urmează. Iar ce se întrevede în zare nu e bine!
Stânga marxist-soroșistă capătă un uriaș balon de oxigen: după doi ani de hibernare, în care și-a supt de sub gheare ca ursul, dihania va sesiza că a venit iar primăvară. Și o va zbughi afară din bârlog, dând încă o dată năvală peste America și peste întregul Occident.
Curlanda se întoarce cu tot alaiul curcubeic dezgustător. Propaganda LGBT va exploda cu o formidabilă sete de revanșă. În presă și politică, în comerț și cultură, pe stradă și pe ecrane, dar mai ales în școli și grădinițe. După doi ani de cvasi-abstinență, bălește după sânge tânăr.
La fel, și celelalte aberații monstruoase, care au făcut foamea estimp: schimbarea climatică, tirania sanitară, dictatura digitală, multi-cultilturalismul și toate celelalte „isme” imaginabile. Marile ținte sunt NORMALITATEA și DUMNEZEU. Dracii nu mai au răbdare și vor încerca să dea asaltul final.
Pe de altă parte, războaiele (care sunt lucrarea cea mai dragă dracului) primesc și ele un imbold uriaș. Valul democrat de peste Ocean va da apă la moară hoitarilor.
Conflictul din Ucraina (aprins în vremea lui Obama cu Maidanul portocaliu și prăjiturelele lui Nuland) a fost ațâțat de Biden. Trump doar l-a întreținut, prefăcându-se că-și dorește o pace pe care (așa cum a promis) o putea într-adevăr restabili în 24 de ore, prin punerea cu botul pe labe a cotarlei de la Kiev.
Cât despre Europa ursuliană, ea este încântată: avântul său belicos împotriva Rusiei primește vânt în pupa. Iar mica tabără a pacifiștilor, o lovitură teribilă. Presiunile unor cheltuieli suplimentare (oricât de împovărătoare și sinucigașe) pentru sprijinirea Ucrainei vor crește.
Vor reveni turneele de cerșeală și amenințare ale Micului Pianist prin marile capitale. La fel și diversiunile și steagurile false, care să ducă la extinderea războiului: va ploua cu „drone rusești”, cu sabotaje, cu dezinformări, cu cenzură, cu pumni în gură.
Pe de altă parte, cine își imaginează că, odată cu ascensiunea democraților, războiul din Orientul Mijlociu se va fâsâi, se înșală. Democrații sunt în aceeași măsură la mâna (sau la picioarele sioniștilor) ca și republicanii. Doar masca diferă.
Totuși, pentru a evita orice surprize, Israelul, care îl ține ostatic pe Trump, va încerca să bată fierul cât e cald. Inclusiv cu bombe atomice. Niciodată Armaggedonul nu a fost mai aproape. Și pentru că toate aceste catastrofe trebuia să poarte un nume, li s-a spus Donald Trump.
Un individ care putea face istorie, dar a dat-o-n gard. Un ipochimen megaloman, care a luat-o razna, jucându-se de-a Mântuitorul, dar a primit o scatoalcă tocmai de la Cel pe care Îl maimuțărea. Lui trebuie să-i mulțumească Licuricienii din America și din lumea toată. Printre care, o vreme, vai, s-a numărat și subsemnatul.
Donald Trump a fost un accident al istoriei. La fel ca Brexitul. Ambele sunt acum pe punctul de a fi neutralizate. Sistemul a dovedit că, uneori, poate face greșeli. Dar, după puțin timp, le corectează. Istoria revine inexorabil la cursul prestabilit. Cel mai înfricoșător este că, din toate aceste crize, Sistemul iese de fiecare dată mai întărit. Ca Fiara care a sfâșiat încă o pradă. Doar bunul Dumnezeu o mai poate opri.
Adrian Pătrușcă
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