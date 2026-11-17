Pe 12 noiembrie 2026, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind aspectele instituționale ale AI, precum și respectul drepturilor omului în contextul utilizării AI pe scară largă.

Am fost unul dintre raportorii alternativi privind rezoluția. Am votat pentru, alături de majoritate, mai ales pe motive de protecție a omului și a lumii noastre în fața valului de riscuri și incidente și concedieri presupuse de AI.

Textul rezoluției cere:

• supraveghere umană obligatorie a AI în instituțiile UE;

• un acord internațional modelat pe Tratatul de Neproliferare Nucleară pentru tehnologii AI cu implicații globale de securitate și societate.

Oamenii vor apă, arbori, metropole cu aer respirabil, cost al vieții suportabil, energie cumpărabilă, hrană pe care să și-o poată permite toată lumea, școală, țoale pentru copii, cald în casă când afară este ger.

Oamenii nu vor mașini zburătoare, centre de baze de date pentru AI în fiecare oraș (care rămâne fără curent și apă ca urmare a obsesiei pentru AI) și nici arme de tipul Death Star din Star Wars la fiecare 1000 de km.

În București, de exemplu, avem nevoie de apă proaspătă, gratis, la fiecare colț de stradă, de adăposturi pe timp de caniculă (dotate cu răcitoare), de transport în comun realist distribuit, de șosele și benzi largi de circulație pentru mașini, de școli sigure și spitale care să nu ne îmbolnăvească și de servicii de utilități publice care să nu ne inunde la prima ploaie mai serioasă și care să nu ne îngroape în gunoaie.

Pe aceste lucruri, iar nu pe obsesia bordurilor și a stâlpișorilor trebuie să ne putem pronunța prin referendum local la fiecare 6 luni.

Gheorghe Piperea