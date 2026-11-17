Oamenii nu vor mașini zburătoare...
Postat la: 17.11.2026 |
Pe 12 noiembrie 2026, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind aspectele instituționale ale AI, precum și respectul drepturilor omului în contextul utilizării AI pe scară largă.
Am fost unul dintre raportorii alternativi privind rezoluția. Am votat pentru, alături de majoritate, mai ales pe motive de protecție a omului și a lumii noastre în fața valului de riscuri și incidente și concedieri presupuse de AI.
Textul rezoluției cere:
• supraveghere umană obligatorie a AI în instituțiile UE;
• un acord internațional modelat pe Tratatul de Neproliferare Nucleară pentru tehnologii AI cu implicații globale de securitate și societate.
Oamenii vor apă, arbori, metropole cu aer respirabil, cost al vieții suportabil, energie cumpărabilă, hrană pe care să și-o poată permite toată lumea, școală, țoale pentru copii, cald în casă când afară este ger.
Oamenii nu vor mașini zburătoare, centre de baze de date pentru AI în fiecare oraș (care rămâne fără curent și apă ca urmare a obsesiei pentru AI) și nici arme de tipul Death Star din Star Wars la fiecare 1000 de km.
În București, de exemplu, avem nevoie de apă proaspătă, gratis, la fiecare colț de stradă, de adăposturi pe timp de caniculă (dotate cu răcitoare), de transport în comun realist distribuit, de șosele și benzi largi de circulație pentru mașini, de școli sigure și spitale care să nu ne îmbolnăvească și de servicii de utilități publice care să nu ne inunde la prima ploaie mai serioasă și care să nu ne îngroape în gunoaie.
Pe aceste lucruri, iar nu pe obsesia bordurilor și a stâlpișorilor trebuie să ne putem pronunța prin referendum local la fiecare 6 luni.
Gheorghe Piperea
-
Epoca Întunericului este aici. Cele șapte etape ale Apocalipsei au început!
Aeroporturile sunt sub atac. Bancile sunt sub atac. Spitalele sunt sub atac. Supermarketurile sunt sub atac. Oficiali ai ...
-
Călătoriile în lumea de dincolo ale psihonautului Horia-Roman Patapievici
În studiile sale dedicate gandirii lui Ioan Petru Culianu intinse pe un registru de 11 ani, Horia-Roman Patapievic ...
-
"Curaj, găină (proastă), că te tai!"
„A-ți face vant cu coada" inseamna și a fi foarte mulțumit de tine insuți, indiferent daca aceasta automulțumire e ...
-
Tranzacționarea viitorului național: afacerea Rheimnetall și distrugerea PNL
Am aflat, cu prilejul reuniunii Curților Constituționale Francofone, ca democrația a devenit o chestiune mult mai compli ...
-
Veți întreba: ce are una cu alta?!...
Ce a spus despre copiii romani Sahra Wagenknecht, care și-a facut un partid de extrema stanga cu numele ei (!), și anume ...
-
Concluzia negocierilor de la Abu Dhabi: Rușii încep "instrucția de front" cu liderii europeni
Ieri dupa-amiaza, s-a incheiat și uvertura marii reprezentații geopolitice de la Shenzhen. Ma refer la intalnirea de dou ...
-
SUA-China-Rusia, la Abu Dhabi: o reuniune a neputinței, gonflată senzațional ca pe TikTok
Tot felul de titluri bombastice anunța discuțiile dintre cele trei puteri, derulate in inima Emiratelor. „O noua Y ...
-
DOUĂ MUȘTE LA COTROCENI
Unii exulta dupa clinciul de ieri, de la Cotroceni, dintre președintele bizar și jurnalistul sarmalist: „Oamenii s ...
-
Ursula și-a bătut joc din nou de fermierii români și toți est-europenii
Comisia Europeana a ajuns la un acord cu Consiliul și Parlamentul (asta ramane de vazut la vot) privind bugetul pe 2027. ...
-
Putin vrea reactivarea Consiliului NATO-Rusia. De ce Trump ar fi de acord, iar Xi nu s-ar opune!
Într-o biografie a lui Putin, scrisa acum vreo 10 ani, una critica, dar excelenta, semnata de Stephen Lee Myers, i ...
-
A fost Florian Lungu...
Abia acum imi dau seama, cand ma uit pe fereastra, spre inaltul cerului, si vad ca soarele a razbit pana in ochii nostri ...
-
Un gând după alegerile din America: A pierdut Trump sau a câștigat SISTEMUL?
Au trecut cateva zile de la alegerile americane. Concluzia aproape unanima este ca alegerile de la jumatatea mandatului ...
-
Oameni buni, ne-am pierdut cumva mintile?
Observ cu stupoare ca declaratiile lui Jared Kushner sunt tratate in Romania cel mult intr-un registru minor, o parantez ...
-
Trump a pierdut pentru că nu s-a oprit. Nu s-a oprit din a fi Trump
Dupa experiența Biden, America avea nevoie ca de aer de un președinte. De Președintele Trump. Nu de Trump afaceristul. N ...
-
Pentagonul își face un NATO în interiorul NATO. Iar noi aflăm din ziare...
Marți, la Cracovia, cu ușile inchise, s-au intalnit americanii cu polonezii, germanii, olandezii, norvegienii, suedezii ...
-
Cât ne costă statul care nu funcționează?
De mai bine de un an, romanilor li se cere sa stranga cureaua: TVA mai mare, impozite mai mari, prețuri care cresc mai r ...
-
Dar poate ne trezim!...
În timp ce reglementarile și sancțiunile aplicabile pentru amprenta de carbon a comercianților și a persoanelor fi ...
-
APOCALIPSA DUPĂ TRUMP: SISTEMUL CÂȘTIGĂ ÎNTOTDEAUNA
Fatalitatea – ca de-aia e fatalitate! – s-a produs. Trump pierde controlul ambelor camere ale Congresu ...
-
Polonia - bătălia la nivel european între neomarxism și suveranism
Polonia, care astazi se afla in interiorul unui eveniment halucinant pentru spațiul euroatlantic, a avut, de fapt (și a ...
-
Tsi mai fãtsã Nicu al Gheară
Nicu Gheara este un nume de bombardier asociat cu Ibiza și mezinul fraților-patați din Medgidia, el fiind așadar, Gheara ...
-
Faza 1 a Apocalipsei este aproape aici
Australia cere acum cetațenilor sa stocheze hrana și apa. Acesta este cel mai ciudat concurs de circumstanțe vazut de oa ...
-
Clujul „de 5 stele" în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional
Clujul și-a numarat, din nou, milioanele. Aeroportul a anunțat cu mandrie ca, pentru al treilea an, a trecut pragul de t ...
-
PORTOCALIUL PARALIZAT!
Iranul pune condiții draconice Statelor Unite ale Israelului pentru incetarea conflictului. Iranul considera ca razboiul ...
-
"Sfat" pentru Putin: „Aici se află una dintre lecțiile creșterii și descreșterii imperiilor"
E nevoie de inițiative diplomatice capabile sa opreasca razboiul și sa permita construirea unei paci durabile. Escaladar ...
-
Si va fi razboi cum nu a mai fost pana acum!
Pentru cei care nu ințeleg sistemul politic israelian, voi explica lucrurile clar: Netanyahu a obținut ceea ce iși dorea ...
-
Retragerea NATO la frontierele din 1997 și propunerea lui Viktor Orban la șefia ONU!
Va amintiți ca, in anul 2022 și incepand din acel an, am dezbatut de mai multe ori cererile formulate, in mod formal sau ...
-
Cum a ajuns Universitatea din Iași plantația clanului Toader
Tudorel Toader zis Bubosul, a fost vreme de 12 ani decanul Facultații de Drept a Universitații Alexandru Ioan Cuza (UAIC ...
-
Civilizația care se clatină. Avertismentul pe care Europa n-a vrut să-l audă
Tot mai multe discursuri... Tot mai agramate și sarace, cultural. E semn clar ca in 50 de ani e posibil sa ajungem la i ...
-
Foarte departe de noi și de puterea noastră de decizie, începe negocierea secvențială privind Noua Ordine Internațională
Asta e, trebuie sa ne resemnam ca marile jocuri de putere au inceput sa fie negociate de mai mult timp intre super-puter ...
-
Asta așa, la spartul târgului...
A scris un consilier prezidențial o opinie in care a afirmat ca naziștii au fost socialiști. Babaiatuleeeeeee... s-a umf ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu