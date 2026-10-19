O imigratie scapata de sub control, care se revolta impotriva tarii care i-a primit!

In loc de introducere: „Va veni o zi in care vom vedea mult mai multi radicali, extremisti si teroristi provenind din Europa, din cauza incapacitatii de a lua decizii, a incercarii de a fi corecti politic sau a presupunerii ca europenii cunosc Orientul Mijlociu, islamul si celelalte popoare mult mai bine decat noi. Si imi pare rau, dar aceasta este pura ignoranta.” (Seicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, mai 2017).

1. Austeritatea Frantei?

Ultima oara cand Franta a avut excedent bugetar a fost in 1974. De atunci, guvernul francez cheltuie in fiecare an mai mult decat incaseaza. Franta are un nivel al cheltuielilor publice de 57-59% din PIB, cel mai ridicat din tarile OECD. Deficitul structural al Frantei este determinat in principal de costurile uriase ale sistemului de pensii, ale sistemului de sanatate publica si de un sector de stat supradimensionat.

2. Forta de munca ieftina din Est vs forta de munca din Africa si Asia

Timp de peste 30 de ani, economiile occidentale au beneficiat de milioane de lucratori din Europa de Est si Balcani, fara sa suporte costurile formarii lor. Acestia au acoperit deficitul de personal in constructii, agricultura, industrie, transporturi si ingrijirea seniorilor. Multi dintre ei au prestat in joburi sub calificarea lor.

Europa Occidentala incepe sa piarda o sursa importanta de forta de munca relativ ieftina, pe masura ce prima generatie de imigranti est-europeni imbatraneste, iar copiii acestora acced la profesii mai bine platite.

Succesul social al acestor imigranti accentueaza deficitul de muncitori. Prima generatie a acceptat conditii dificile tocmai pentru a le oferi copiilor acces la educatie si o viata mai buna. Generatia urmatoare nu mai este dispusa sa presteze in joburi sub nivelul calificarii.

Imbatranirea populatiei occidentale amplifica problema, independent de evolutia diasporei est-europene. Iar Europa de Est nu mai dispune de acelasi excedent de lucratori. Romania, Polonia si restul tarilor din regiune se confrunta la randul lor cu imbatranirea populatiei si deficit de personal.

Migratia nu a disparut, ci si-a schimbat geografia. Europa Occidentala a incercat sa atraga lucratori din Asia, Africa si alte regiuni, dar integrarea, calificarea si costurile acestora sunt diferite. Religie diferita, educatie diferita dar mai ales costuri de integrare diferite.

Europa Occidentala a pierdut nu doar o generatie de muncitori, ci avantajul economic al accesului la o rezerva regionala de forta de munca deja educata, relativ usor de integrat si dispusa sa accepte salarii mai mici.

3. Guvernarile socialiste au inteles ca pot ramane la putere crescand ajutoarele sociale pentru imigranti si dandu-le acestora drept de vot.

In 2021, acordul de coalitie semnat intre SPD (socialisti), Verzi si Die Linke (extrema stanga) numit „Zukunftshauptstadt Berlin” (Berlin – Capitala Viitorului) a vizat directia politica a orasului-stat pentru mandatul 2021–2026 (intrerupt ulterior in 2023) avea, printre alte masuri, declararea Berlinului drept „Sicherer Hafen” (oras refugiu), cu acces extins la servicii publice pentru migranti si simplificarea procedurilor administrative.

Un acord preliminar, semnat de aceleasi partide, saptamana trecuta, pentru guvernarea Berlinului, prevede drepturi electorale pentru straini. Cele trei partide vor sa promoveze, in limitele competentelor lor, acordarea dreptului de a vota si de a candida la alegeri locale si regionale persoanelor care locuiesc in Germania de cel putin cinci ani.

Premierul socialist spaniol Pedro Sánchez a promovat una dintre cele mai ample extinderi ale drepturilor imigrantilor din Uniunea Europeana, prin legalizarea sederii persoanelor fara acte si un nou program de integrare. Guvernul a aprobat in aprilie 2026 un program extraordinar, destinat initial unui numar de aproximativ 500.000 de persoane. Peste un milion au depus cereri pana la inchiderea perioadei de inscriere.

In loc de incheiere, un pasaj dintr-un editorial publicat ieri in Le Figaro:

„O justitie indulgenta cu infractorii, dar necrutatoare cu cetatenii cinstiti. Privilegiul de neinteles de care se bucura aceste militii de extrema stanga, care distrug, incendiaza si ucid fara sa fie pedepsite. O imigratie scapata de sub control, in care o parte dintre imigranti se revolta impotriva tarii care i-a primit.

O clasa politica - diferitele forme de socialism care ne-au guvernat in ultimii cincisprezece ani - care trebuie acuzata de frivolitate, orbire, daca nu chiar de o toleranta binevoitoare. Reprosurile lui Emmanuel Macron la adresa unei politii care, in opinia sa, nu manifesta suficienta «empatie» fata de cei care o ataca folosind suruburi, pietre de pavaj sau mortiere pirotehnice vor ramane o pata de nesters in memoria colectiva.

Daca extrema stanga, infractorii si jefuitorii pot intoarce Franta cu susul in jos in doar cateva ore, acest lucru se intampla, inainte de toate, pentru ca o monarhie tehnocratica imbatata de propria putere a distrus sistematic toate mecanismele de protectie morala, de securitate, culturale si economice care tin o societate unita. Idiotii utili ai lui Jean-Luc Mélenchon nu poarta doar keffiyeh, ci si cravata.”

Orlando Nicoară