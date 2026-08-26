Alexander Dughin susține că Operațiunea Militară Specială este intervenția chirurgicală a Rusiei, așteptată de mult timp, asupra propriei sale malformații civilizaționale, occidentalismul, a cărui expresie cea mai pură este actualul regim ucrainean.

Moderator: Să începem cu o evoluție nouă - sau cel puțin relativ nouă: prăbușirea infrastructurii din sudul Ucrainei, a logisticii (inclusiv a logisticii maritime și nu numai), care are loc cu implicarea activă a Forțelor Aerospațiale Ruse. Se vehiculează opinia - nu doar în rândul specialiștilor noștri, ci și al celor occidentali - că acest lucru ar putea costa Ucraina pierderea regiunii Odesa. Să încercăm să înțelegem exact cum s-ar putea întâmpla acest lucru, dat fiind că logistica terestră dintre regiunile nordice și regiunea Odesa există, formal, în continuare. Totuși, sunt foarte interesat să aud părerea dumneavoastră.

Alexander Dughin: În primul rând, nu m-aș grăbi să afirm că Ucraina pierde regiunea Odesa chiar în acest moment. Dar ceea ce se întâmplă - obiectiv și indiferent de analiza cui este vorba: a noastră, occidentală sau chiar ucraineană - este pierderea incontestabilă de către Ucraina a accesului la mare. Acest lucru este de o importanță fundamentală, pentru că, în ciuda tuturor schimbărilor tehnologice și digitale, logistica maritimă, dezvoltarea dronelor și comunicațiile maritime rămân factori esențiali. În esență, privarea Ucrainei de acces la mare - închiderea portului Odesa și oprirea circulației oricăror bunuri, servicii, arme și materiale prin acesta - reprezintă un pas colosal. Ucraina încetează să mai aibă ieșire la oceanul deschis, de unde a primit constant sprijin infrastructural.

Desigur, este evident că acest lucru ar fi trebuit făcut cu mult timp în urmă, chiar de la început. Dar să ne interzicem să folosim acest argument, pentru că Rusia întârzie întotdeauna în toate. Absolut în toate și întotdeauna. Și, totuși, în cele din urmă lucrurile ies cum avem nevoie, pentru că adevărul este de partea noastră. Da, facem greșeli - a devenit deja o observație uzată faptul că nu ar fi trebuit niciodată să intrăm în vreun acord privind cerealele, nu ar fi trebuit niciodată să negociem la Istanbul, nu ar fi trebuit niciodată să ne lăsăm pradă „spiritului Anchorage"... Dar facem încă o greșeală și apoi o corectăm...

Moderator: Îmi pare rău că vă întrerup. Deci Vladimir Vladimirovici [Putin] nu ar fi trebuit să vorbească deloc cu Trump?

Alexander Dughin: Ba da, trebuia - era necesar să vorbească cu Trump. Ceea ce nu era necesar era să se creeze în jurul acestui lucru așteptări exagerate privind o încetare iminentă a focului. Să meargă să discute cu Trump la Anchorage sau oriunde altundeva a fost absolut corect. Președintele face totul corect, dar pașii săi corecți sunt imediat plasați într-un context greșit, iar acest lucru este fatal. Indiferent ce face, cuvintele și acțiunile sale primesc instantaneu o interpretare distorsionată în rândul elitelor. Astfel ajungem la Anchorage-ul corect și la „spiritul Anchorage" incorect. Încercarea în sine de a soluționa prin dialog cu Trump un conflict nuclear direct între două superputeri este absolut corectă. Ceea ce s-a construit peste acest lucru este absolut greșit.

Același lucru este valabil și pentru multe alte chestiuni. Argumentul că „v-am spus noi, din nou totul s-a făcut târziu, trebuia început acum patru ani, în 2014, în 1991" trebuie, în opinia mea, eliminat definitiv. Totul este complet corect: Uniunea Sovietică nu ar fi trebuit să fie distrusă în 1991, Ucraina ar fi trebuit să fie gestionată corespunzător pe parcursul acelor 26 de ani, iar operațiunea militară specială ar fi trebuit începută în 2014 sau chiar mai devreme. Toate acestea trebuiau făcute, dar nu le-am făcut. Portul Odesa ar fi trebuit distrus chiar de la începutul OMS, când încă dețineam Insula Șerpilor - un punct strategic în vestul Mării Negre.

Cu toate acestea, să acceptăm o dată pentru totdeauna ca pe un fapt că Rusia întârzie întotdeauna în toate. Pur și simplu nu știm să procedăm altfel. Asta înseamnă că vom face totul cu întârziere și probabil că acest lucru nu mai poate fi reparat. Din moment ce nu ne putem schimba acest obicei de a acționa cu întârziere, să-l acceptăm pur și simplu ca pe un fapt. Vom întârzia cu perseverență și consecvență în toate - ei bine, poate că, până la final, vom ajunge totuși la timp. Acest lucru s-a întâmplat în istoria noastră.

Toate aceste reproșuri sunt corecte, dar nu schimbă nimic. Ne place să spunem că ucrainenii calcă mereu pe aceeași greblă - da, o fac în permanență; aceasta este soarta și blestemul lor. Dar poate că și noi avem ceva similar. Așadar, să încetăm să mai folosim acest argument și să punem punct.

Ce înseamnă acest lucru acum? Facem ceva de cea mai mare importanță: transformăm Ucraina într-o țară complet lipsită de ieșire la mare, întrerupând orice contact pe care îl are cu marea. Acest lucru este fundamental. De fapt, întreaga activitate maritimă a Ucrainei trebuie paralizată și suprimată complet. Cum se va desfășura următoarea etapă a operațiunii - timpul va spune. Va exista o debarcare? Vom intra dinspre mare sau dinspre uscat? Vom șterge Odesa de pe fața pământului cu lovituri aeriene și rachete, începând cu țintele militare și infrastructurale? Cred că încă nu am trecut la acea etapă, dar, în acest moment, am preluat destul de consecvent sarcina de a separa Odesa și întreaga Ucraină de mare.

Acesta este un pas geopolitic fundamental, care va face Ucraina dependentă exclusiv de legăturile terestre cu Europa. Și, din punct de vedere geopolitic, înainte de a vorbi despre eliberarea regiunii Odesa în sine, este vital să distrugem întreaga infrastructură portuară cu mijloacele de care dispunem. În etapa următoare - după separarea Ucrainei de mare - va fi necesar să o separăm și de uscat, pentru că și acolo există doar câteva artere; nu sunt infinite ca număr.

Dacă ne imaginăm peisajul geografic al granițelor vestice ale Ucrainei, devine evident că numărul coridoarelor de transport prin care poate fi furnizat un sprijin militar și energetic sistemic real este limitat. Și, în linii mari, avem toate resursele necesare pentru a le distruge. Aici se poate acționa atât consecvent, cât și corect.

În această dimineață am citit un articol foarte interesant despre o nouă abordare a programării inteligenței artificiale - așa-numita gestionare prin grafuri. Un lucru foarte subtil. Ideea principală este că se poate crește substanțial și de mai multe ori - de ordinul factorilor sau chiar al ordinelor de mărime - eficiența lucrului cu IA prin delegarea în paralel a diferitelor funcții către agenți (sau, dacă aplicăm acest lucru statului, către diferite agenții și structuri), fără să așteptăm ca un agent să-și încheie sarcina înainte de a transmite ștafeta următorului.

Desigur, într-o serie de cazuri este necesară în mod logic o succesiune strictă - acestea sunt așa-numitele muchii (săgeți orientate), când următoarea resursă este activată numai după finalizarea etapei precedente. Dar în multe cazuri nu există o asemenea dependență temporală, deși, din inerție, acționăm în continuare liniar: mai întâi un lucru, apoi altul, apoi un al treilea.

Gestionarea prin grafuri arată clar unde această succesiune este cu adevărat necesară și unde poate fi evitată. Aplicând acest principiu strategiei militare, poate că nu ar trebui să așteptăm până când am separat complet Ucraina de mare; în paralel cu aceasta, ne putem concentra asupra separării Ucrainei de uscat. Trebuie să acționăm potrivit principiului sacului: să punem Ucraina într-un sac strâns, închizând toate frontierele - atât maritime, cât și terestre - fără să așteptăm finalizarea fiecărei etape separate.

În programarea prin grafuri pentru IA există conceptul de „diamant" sau „romb": mai întâi dispersăm, distribuim funcțiile în paralel, iar apoi reunim rezultatele obținute, în loc să tragem totul manual de-a lungul traseului. Dacă transferăm acest principiu al „diamantului" în strategia militară, vom obține un rezultat extraordinar.

În acest moment, toată lumea începe să recunoască faptul că inițiativa trece treptat de partea noastră. Cu doar două sau trei luni în urmă, când speranțele erau puse în acele atacuri de patruzeci de zile ale lui Zelenski asupra teritoriilor interne ale Rusiei, oamenii credeau că acestea vor întoarce situația în favoarea Kievului. Acest lucru nu a produs un efect strategic - da, ne-a provocat durere și pierderi serioase, dar nu a schimbat situația. Dimpotrivă, noi suntem cei care generăm această schimbare.

Cum consolidăm această schimbare care încă nu este pe deplin decisivă? Tocmai prin principiul distribuirii funcțiilor. Să facem un lucru într-o direcție, în paralel cu alte forțe - într-o a doua, o a treia, o a patra direcție. Avem nevoie de o sincronizare absolută, de victorie printr-o multitudine de eforturi orientate sinergic către un obiectiv comun, în care nimic nu este lipsit de importanță - inclusiv în sfera informațională.

Priviți politica internă: eliminarea partidului „Iabloko", trădător, relocant și agent străin, de la alegeri, restricționarea difuzării unor filme occidentale respingătoare, suprimarea structurilor ostile de rețea din interiorul Rusiei, toate acestea în combinație cu cele mai puternice lovituri asupra infrastructurii ucrainene. Anterior nu acționam atât de intens; cruțam obiectivele, în speranța că noi înșine va trebui ulterior să reconstruim toate acestea. Acum ne eliberăm de acești ochelari de cal, de hipnoza strategiilor care nu funcționează.

Încăpățânarea noastră rusească este o sabie cu două tăișuri. Dacă îi priviți pe ucraineni, încăpățânarea lor are un caracter distructiv, dar le oferă și o anumită reziliență. O avem și noi: dacă ceva nu funcționează, încercăm să străpungem zidul până la capăt - așa cum s-a întâmplat cu acel „spirit al Anchorage", în care oamenii au crezut până când acesta s-a evaporat în cele din urmă. Dar trebuie să înțelegem: Occidentul, fie că este vorba despre Trump sau despre oricine altcineva, va ține cont doar de cei puternici, doar de învingători.

Nu va fi posibilă păstrarea infrastructurii societății ucrainene în acest război monstruos. Totul va trebui reconstruit de la zero și va trebui făcut exclusiv de noi - nu mai există nimeni în care să sperăm. Prin urmare, trebuie să câștigăm prin orice mijloace, acționând foarte activ și simultan în toate direcțiile, potrivit principiului gestionării inteligenței artificiale prin grafuri: distribuim eforturile, aplicăm o lovitură zdrobitoare din toate părțile, analizăm rezultatul - iar apoi vom reconstrui.

Moderator: Dar știți, este ca în cinematografie: scenele nu sunt neapărat filmate cronologic - se poate filma mai întâi finalul, apoi începutul, apoi mijlocul, după cum este mai convenabil pentru regizor, așa cum vede el lucrurile. Dar nici măcar acesta nu este aspectul principal. Ce părere aveți despre această sugestie: că, în realitate, toate aceste discuții despre „spiritul Anchorage" sunt o stratagemă specială și ingenioasă a autorităților noastre, astfel încât să nu fim obligați să semnăm documente dezavantajoase? Adică, datorită acestui „spirit al Anchorage", noi pur și simplu continuăm să facem ceea ce trebuie să facem - să înaintăm de-a lungul liniei frontului și să rezolvăm sarcinile, în special pe cele despre care tocmai ați vorbit. Nu-i așa? Ucraina nu îndeplinește nimic și nu vrea nimic, în timp ce noi ne vedem liniștiți de treabă, discutând despre Anchorage pe parcurs. Sau nu - chiar am crezut toate acestea?

Alexander Dughin: Esența este că președintele, după cum este absolut evident, înțelege întotdeauna totul și menține situația sub control. Dar problema este că, în jurul acestui „spirit al Anchorage", am creat așteptări nesănătoase și false într-o anumită parte a societății noastre. Oamenii au crezut sincer că, dintr-un moment în altul, conducerea va ajunge la un acord, războiul se va încheia și totul va reveni la pozițiile de dinaintea războiului. Dar acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Războiul este departe de etapa sa finală; încă ne așteaptă eforturi extraordinare care trebuie depuse, iar asemenea iluzii pur și simplu demoralizează oamenii și creează un mesaj absolut greșit în societate și pe front. Răul provocat de această temă a fost cu mult mai mare decât beneficiul.

Desigur, transmiterea unor asemenea semnale prin canale diplomatice închise este perfect în regulă. Dar societatea noastră nu ar fi trebuit să știe despre ele. Viclenia militară este viclenie tocmai pentru că este îndreptată împotriva inamicului. În cazul nostru s-a întâmplat invers: inamicul nu crede în ea și și-a dat seama de tot cu mult timp în urmă, în timp ce noi continuăm să ne „bruiem" propriii cetățeni cu această temă goală și eșuată.

Desigur, acest lucru vorbește în favoarea consecvenței noastre - dacă am început ceva, încercăm să ducem acel lucru până la capăt. Dar, la un moment dat, în societate trebuie totuși să aibă loc o verificare în raport cu realitatea, o înțelegere a faptului dacă ne îndreptăm măcar în direcția corectă și dacă facem ceea ce trebuie. Este clar că oamenii seamănă adesea cu o pisică ce se uită la televizor și își mișcă coada, fără să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă.

Am vrea ca acțiunile noastre informaționale să-i inducă efectiv în eroare pe cei pe care intenționăm să-i înșelăm, și nu pe propriul nostru popor, cu atât mai puțin pe noi înșine. Aceasta este principala problemă.

Moderator: Și un punct foarte important care, încă de la începutul OMS, m-a surprins plăcut - societatea noastră a demonstrat, dacă nu o unitate de sută la sută, atunci una semnificativă. Adică mă gândeam că ar putea exista anumite ezitări și diverse fenomene nu tocmai bune. Iar acum, din punctul dumneavoastră de vedere, după acești ani, este societatea noastră unită? Și ce procese, poate, din interiorul ei împiedică sau favorizează acest lucru?

Alexander Dughin: Este interesant faptul că, încă de la începutul operațiunii militare speciale, aceasta a fost respinsă în modul cel mai radical nu de reprezentanții poporului, ci de reprezentanții elitei. Printre relocanți și agenții străini, oamenii obișnuiți pot fi numărați pe degetele unei singure mâini; poate că cineva pur și simplu a fugit împreună cu mulțimea, după principiul „toată lumea fuge, deci fug și eu". Dar, în principal, a fost vorba despre elită.

În realitate, principala trădare nu a avut loc în rândul poporului, ci în vârf. Acei oameni care, la vremea lor, au distrus Uniunea Sovietică, au aplaudat reformele criminale din anii 1990 și au format o parte semnificativă a fostei noastre elite - tocmai acești oameni au respins orientarea către suveranitatea deplină a țării noastre stabilită de președinte. Așadar, nu vorbim despre societate. Ei au creat iluzia unor mișcări de protest și a unui anumit tip de nemulțumire liberal-democratică față de direcția președintelui nostru.

Moderator: Elitele fac și ele parte din societate, nu-i așa? Sau nu?

Alexander Dughin: Este o parte specială a societății. Este o minoritate. În cazurile bune, elita reprezintă ceea ce este mai bun în popor, dar nu este întotdeauna așa - uneori pătrunde în ea o cantitate enormă de zgură. Din păcate, exact acest lucru s-a întâmplat la sfârșitul perioadei sovietice și în anii 1990. Elita noastră este o problemă. Nu este o oglindă a poporului, ci una distorsionată. Tocmai acolo s-au concentrat sentimentele de opoziție, nu în societate.

Iar când acești relocanți au părăsit Rusia, ceea ce a rămas - atât societatea, cât și partea rămasă a elitei - s-a dovedit a fi mult mai sănătos. Mă întrebați cum reacționează oamenii astăzi la operațiunea militară specială. Cred că nu sunt obosiți de OMS în sine, ci de incertitudine, de întârzieri și de indecizie.

În societate pot fi distinse două poziții principale. Prima este formată din oameni care înțeleg pe deplin momentul și spun: să câștigăm, să purtăm războiul cum trebuie. Aceasta este o parte importantă a societății noastre, iar acești oameni sunt nemulțumiți de ritmul lent în care se desfășoară toate; vor acțiuni mai decisive. A doua parte este formată din oameni mai naivi, care înțeleg mai puțin profund acuitatea momentului istoric; pur și simplu vor ca totul să se încheie cât mai repede, deși nu au un răspuns clar la întrebarea ce sacrificii și eforturi sunt necesare pentru aceasta.

Și, în același timp, astăzi există un consens absolut în societate. În primul rând, toată lumea înțelege justificarea operațiunii militare speciale și îl susține pe președinte. Toată lumea recunoaște seriozitatea provocării civilizaționale pe care am lansat-o colectivului Occident. Aceasta este o înțelegere comună, universală. Cu toate acestea, întrebările oamenilor adresate statului se acumulează treptat. Aceste întrebări ar putea fi înlăturate dacă am accelera puțin și ne-am alinia cu așteptările reale ale poporului.

Moderator: Încheind subiectul pe care l-am atins deja, ați spus că elitele care nu au acceptat OMS sunt foarte puține la număr și, în plus, multe dintre ele au părăsit cu totul țara. De altfel, și acesta este un rezultat pozitiv al OMS - curățarea societății ruse, după cum mi se pare mie. Dar, în același timp, scrieți că poate apărea o anumită deconectare între diferitele părți ale societății noastre, că acestea se pot dezvolta și funcționa separat unele de altele, ceea ce, în cele din urmă, poate duce la dezintegrare, și chiar folosiți termenul corespunzător. Cât de mare este acest pericol în prezent și cum l-ați evalua?

Alexander Dughin: Aici, cred, avem de-a face cu ceea ce în medicină se numește o malformație. O malformație reprezintă dezvoltarea defectuoasă a organelor în embrionul uman, care duce la diferite forme de deformare atunci când organele nu se află la locurile lor corespunzătoare. Cu alte cuvinte, atunci când planul originar, imaginea ființei umane și parcurgerea tuturor etapelor de dezvoltare, de la concepție până la naștere, iau o turnură greșită. Scopul nașterii și al creșterii unui copil este crearea unei personalități integre, în care totul să fie la locul său: în organism, în suflet și în conștiință. Aceasta este norma.

Dar uneori procesul de maturizare a embrionului uman nu se desfășoară conform planului. Apare o eroare în acea muncă uriașă în cursul căreia toate organele trebuie să se așeze în ordinea corectă. Integritatea se pierde, iar anumite părți încep să se dezvolte potrivit unei logici complet autonome. În medicină, această patologie se numește malformație.

Dacă aplicăm acest lucru experienței noastre istorice, Rusiei, atunci ceva similar a fost observat de Spengler, de mulți observatori externi și de slavofilii noștri în secolul al XIX-lea. Ei spuneau: în Rusia are loc un proces care poate fi numit pseudomorfoză sau, așa cum prefer eu, arheomodern. Ce înseamnă acest lucru? În maturizarea societății noastre, în echilibrul extrem de complex dintre popor și autorități - care nu a fost niciodată simplu, fiind în permanență construit, reconstruit și distorsionat - a intervenit occidentalismul. Experiența unui organism complet diferit, a unei civilizații diferite, a dus la o distorsionare profundă a proceselor interne.

În secolul al XIX-lea, slavofilii noștri și, mai ales, într-un mod foarte pregnant, Fiodor Mihailovici Dostoievski, au văzut în aceasta o boală. Occidentalismul societății ruse este o patologie, o malformație. Este ca și cum, în locul în care un organism sănătos ar trebui să aibă un cap, apare un alt organ, iar în locul unui braț - un picior. Produsul acestei ființe sociale patologice este reflectat de Dostoievski în Demonii, în Frații Karamazov și în alte romane. Societatea este bolnavă de occidentalism, iar Dostoievski îi pune un diagnostic exact.

În persoana lui Smerdeakov din Frații Karamazov, el a creat imaginea pură a occidentalistului. Smerdeakov, deși formal este un om rus, este complet devotat Occidentului; își dorește în mod deschis ca Rusia să piardă, iar „națiunea franceză educată" să o învingă pe cea „rusă, needucată și înapoiată". Bătrânul servitor Grigori, un om bun și loial, vorbește despre el ca despre un dragon, ca despre un fel de „mâzgă de baie" în care s-a produs o amestecare a naturilor, și chiar cere ca Smerdeakov să nu fie botezat. El înțelege că recunoaștem statutul de ființă umană normală unei creaturi degenerate, patologice, care ne va aminti încă de toate. Și, într-adevăr, Smerdeakov devine un criminal, deși, în cele din urmă, Mitea este cel judecat. Smerdeakov este bastardul nelegitim al aceluiași Karamazov.

Și astfel, elita noastră liberală, occidentalismul rus, care este purtătorul acestei malformații (inclusiv structurile sale politice, precum „Iabloko", căruia i s-a interzis recent participarea la alegeri) - aceasta este deformarea și disfuncționalitatea internă a societății noastre. Ele împiedică devenirea sănătoasă, chiar dacă dificilă și dramatică, a istoriei ruse. Aceasta este o ruptură, o distrugere a integrității. Și tocmai cu această elită liberală, în esență rusofobă - în care această malformație a triumfat în cele din urmă - luptăm astăzi în Ucraina.

Ucraina este propria noastră reflexie, imaginea noastră respingătoare, distorsionată, inversată, dar extrem de pregnantă și concentrată în acest aspect pervers, „smerdeakovist". Tocmai de aceea aceasta este o chestiune atât de serioasă.

Malformația, arheomodernul sau pseudomorfoza societății noastre - sună complex, sunt termeni academici, dar tocmai aceasta este sarcina pe care suntem chemați să o rezolvăm în cursul operațiunii militare speciale. Trebuie să ieșim în spațiul deschis al ființei noastre istorice în condiții incredibil de dificile și sub presiunea colosală și continuă a Occidentului. Pentru că Occidentul pătrunde în noi nu doar fizic, încercând să ne cucerească și să ne ia cu forța - așa cum a făcut sub Napoleon, Hitler sau în timpul politicii actuale a lui Biden. El pătrunde din interior: prin tehnologiile sale, operațiunile sale, imaginile sale, modelele sale culturale și puterea sa soft. Occidentul ne impune în mod deliberat modelul de parcurgere a istoriei care îi este favorabil, astfel încât noi să slăbim și să ne dezbinăm. Exact ca în timpul Războaielor Opiului din China, când Occidentul, sub amenințarea forței, a deschis cu forța piețele pentru a corupe și distruge societatea chineză.

Cu această influență occidentală internă ne-am confruntat. Tocmai de aceea ne-am pierdut reperele în anii 1990, ne-am abandonat statul, ne-am întins mâna către principalul nostru dușman și am comis un număr enorm de greșeli și crime - crime concentrate, caracteristice unei malformații.

Dar acum, în opinia mea, am ajuns la momentul marii vindecări. Societatea noastră trebuie să ajungă în acord cu valorile sale tradiționale - de aceea sunt semnate decrete prezidențiale privind valorile tradiționale și educația istorică. Trebuie să înțelegem clar cine suntem, de unde venim, care sunt natura și identitatea noastră civilizațională, ce înseamnă să fii rus. Acest război ne obligă să oferim cele mai profunde răspunsuri unor întrebări pe care, în timp de pace confortabilă, pur și simplu nu eram capabili să ni le punem. În timp de pace ne destrămăm din cauza unor lucruri mărunte, ne cufundăm în viața cotidiană și în individualism, fără să observăm cum otrăvuri distructive pătrund în conștiința societății noastre și ne fac lipsiți de apărare.

Astăzi ne-am confruntat față în față cu imaginea exteriorizată a propriei noastre boli, pentru că actualul regim ucrainean este tocmai boala noastră. Amintiți-vă: noi înșine am alergat spre Occident, spre Europa, spre NATO, am visat la călătorii fără viză și la Schengen. Elita noastră din anii 1990 a fost cea care i-a disprețuit și i-a urât pe ruși, etichetându-i pe susținătorii justiției sociale și ai ideii patriotice drept „roșii-bruni". Rusofobia domnea aici, în Rusia însăși, și pe acest teren s-au format acele elite care, după începerea operațiunii militare speciale, s-au desprins și au fugit. Aveți absolută dreptate: ceea ce este în joc este vindecarea societății și a elitei noastre. Plătim un preț colosal pentru aceasta, dar procesul de vindecare este în curs.

Este foarte important să înțelegem amploarea problemei. Nu este vorba despre o defecțiune tehnică oarecare. Operațiunea militară specială și ceea ce va genera aceasta - iar în viitorul apropiat se va amplifica - reprezintă cea mai mare încercare pentru poporul nostru. Dar este, în același timp, și cea mai mare șansă, o oportunitate unică pentru trezirea noastră spirituală și pentru afirmarea noastră pe adevăratele noastre căi istorice și spirituale.

Moderator: Dar este o binecuvântare faptul că războiul se poartă în toate sferele. Nici măcar nu vorbesc despre aer, uscat și mare - el se poartă în minți și suflete, în economie și, desigur, pe câmpul de luptă. Și aici, slavă Domnului, Statele Unite ale Americii sunt obligate să-și disperseze forțele, pentru că au apărut puncte de rezistență: China, într-un anumit sens, Iranul, desigur, și așa mai departe. Adică nu suntem singuri, iar Iranul, prin rezistența sa, ne ajută. Cu toate acestea, Donald Trump a anunțat deja înfrângerea zdrobitoare [a părții iraniene] și a declarat că Strâmtoarea Hormuz va deveni parte a SUA, trecând sub jurisdicția Statelor Unite. Cum stau lucrurile pe acest front din punctul dumneavoastră de vedere?

Alexander Dughin: Aici, ca peste tot, mi se pare că trebuie să evităm afirmațiile prea ușoare. Este absolut evident că Trump prezintă pur și simplu ceea ce își dorește drept realitate. Nu există nicio victorie și niciun control american asupra Strâmtorii Hormuz, nici pe departe. În prezent, această strâmtoare este controlată simultan de Iran și de americani: pe cei pe care iranienii îi lasă să treacă îi opresc americanii, în timp ce pe cei care nu au ajuns la un acord cu Iranul îi opresc, îi întorc din drum sau îi scufundă chiar iranienii. În esență, există o dublă blocadă, prin care aproape nimeni nu trece. Iar pentru a obține controlul deplin asupra Strâmtorii Hormuz, SUA ar trebui să zdrobească complet Iranul, lucru care, într-o perspectivă îndepărtată, este încă foarte departe.

Asta nu înseamnă că o asemenea evoluție a evenimentelor este exclusă - America și NATO dispun de o forță enormă. Dar Iranul li se opune cu un succes excepțional și luptă magnific. După ce au primit prima lovitură, s-au reorganizat și sunt pregătiți pentru un război lung cu întregul Occident. Au identificat cele mai dureroase puncte - cred că, mai devreme sau mai târziu, vor începe să taie, unul câte unul, cablurile submarine care transportă informații sensibile pentru economia mondială și care trec pe fundul Strâmtorii Hormuz. Iranul are la dispoziție un întreg arsenal de posibilități pentru a face Occidentul și America să sufere atât de tare, încât acestea vor urla de durere.

Desigur, este încă prea devreme să vorbim despre o victorie completă a Iranului, deși, din punct de vedere moral, acesta a rezistat deja și a câștigat. Dar victoria strategică este încă departe pentru el, în timp ce pentru Occident este și mai departe și nu este deloc sigur că aceasta îi așteaptă. O operațiune rapidă a Israelului și SUA în Iran nu a reușit - spre deosebire, de exemplu, de Venezuela. Totul s-a blocat, iar evoluția ulterioară a situației este complet imprevizibilă. Iranul luptă eroic pentru suveranitatea sa, dând o palmă monumentală tuturor celorlalte țări islamice care lingușesc Israelul și SUA. Autoritatea Iranului în lumea islamică și în întreaga omenire este astăzi mai mare ca oricând.

Aveți absolut dreptate: din punct de vedere strategic, acest lucru ne ajută enorm, pentru că Occidentul este obligat să lupte pe două fronturi, iar odată cu deschiderea direcției Taiwanului - deja pe trei. Și acolo se îndreaptă totul. Este o luptă pentru o lume multipolară, în care noi, China, Iranul și Coreea de Nord întruchipăm multipolaritatea radicală. Alte mari state-civilizații - India, restul lumii islamice, Africa, America Latină - acționează deocamdată ca actori neutri, capabili să încline fie către multipolaritate, fie către unipolaritate. Dacă li s-ar da șansa, ar alege, desigur, multipolaritatea, dar încă nu sunt pregătite să lupte cu aceeași înverșunare ca noi sau iranienii.

Ideea principală este că acest război mondial este deja în desfășurare. De rezultatul său depinde care va fi ordinea mondială - multipolară sau unipolară. Putem spune că am câștigat? Sincer vorbind, nu: nici noi, nici iranienii, nici chinezii nu am obținut încă victoria. Dar poate Occidentul să spună că a câștigat? Categoric nu! Dimpotrivă, începe să-și demonstreze punctele cele mai slabe. Dar dacă nu ne venim în fire, dacă nu realizăm că tot ce este mai important - atât pentru noi, cât și pentru iranieni și pentru Occident - este încă înaintea noastră... Pentru că, dacă vom învinge într-adevăr Occidentul, acesta se va prăbuși precum Turnul Babel, cu un asemenea vuiet peste întregul pământ, încât încă nu se știe dacă va încerca să tragă întreaga omenire în jos împreună cu el. Și chiar miracolul chinez, datorită căruia China a devenit o gigantică putere mondială, va fi, în aceste condiții, supus celei mai mari încercări.

Acum vedem China drept lider incontestabil, iar acest lucru este adevărat: a trecut din poziții secundare pe primul loc în istorie, în inteligența artificială, în economie și finanțe, demonstrând rezultate magnifice. Dar, în linii mari, toate acestea s-au întâmplat datorită unui joc foarte subtil. De îndată ce Occidentul va decide să înceteze să mai respecte regulile jocului din partea sa, și China va trebui să susțină un examen de maturitate istorică, iar Taiwanul va deveni tocmai piatra de încercare cu care încă urmează să se confrunte.

În acest moment este foarte important să realizăm întreaga gravitate a ceea ce se întâmplă pentru noi, pentru Iran, să înțelegem că iranienii sunt ai noștri, că Coreea de Nord este a noastră și că și China este a noastră. În acest război al lumii multipolare împotriva hegemoniei unipolare trebuie să privim totul la nivel global: să încercăm să facem ale noastre celelalte state-civilizații și, în același timp, să căutăm aliați chiar în Occident. Pentru Occidentul liberal, globalist sau deja deschis neonazist al lui Trump nu reprezintă în niciun caz un consens în societățile occidentale. Acolo crește o rezistență colosală atât în dreapta, cât și în stânga - atât față de Uniunea Europeană, cât și față de sistemul american bipartizan neoconservator.

Un adevărat butoi cu pulbere este astăzi Israelul, care a declarat război întregii lumi islamice și întreprinde acțiuni extrem de periculoase și agresive, continuând în același timp genocidul din Gaza. Este pur și simplu joc cu focul, cu atât mai mult cu cât practic nu mai țin cont de nimeni și de nimic, încercând chiar să-i „frângă pe genunchi" pe acei politicieni din societatea americană care nu sunt de acord cu linia conducerii. În acest moment totul este în joc. Ne aflăm într-un punct unic al distribuției globale a forțelor: balanța a înghețat într-o poziție de cincizeci la sută contra cincizeci, iar literalmente un fir de praf sau o pană poate înclina situația. Occidentul își pierde fără îndoială hegemonia, dar luptă cu disperare pentru a o prelungi și, pentru aceasta, va merge foarte departe.

Pe de altă parte, victoria niciunei părți nu poate fi considerată garantată. Aceasta este o stare unică de echilibru militar-conflictual: încă un pas - fie loviturile noastre eficiente, acțiunile decisive ale iranienilor sau un nou conflict în regiunea Pacificului - poate schimba totul instantaneu. Principalul lucru aici este să rezistăm până la capăt. În Evanghelie și în tradiția noastră există cuvinte mărețe: „Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui." Cel care rezistă până la capăt va fi salvat. Și tocmai de aceea este atât de importantă o mentalitate dură și hotărâtă.

De aceea toate discuțiile despre o încetare iminentă a focului, despre necesitatea de a încheia războiul mai repede și de a ajunge la un acord cu cineva - despre care am început să vorbim - sunt atât de periculoase și demoralizante. În momentul în care este necesar să facem efortul decisiv, să ne adunăm spiritul, gândirea, voința și capacitățile organizatorice pentru a aplica lovitura finală, fatală, în această bătălie cumplită și tragică a omenirii, începem să ni se spună că totul se va termina în curând de la sine. Dar până când nu câștigăm, nimic nu se va termina.

Iranul se află exact în aceeași situație. Și SUA, de altfel, la fel. Aveți dreptate: odată ce ai pornit lovitura, trebuie să o duci până la capăt. Trump a pornit lovitura, iar acum răspunde exclusiv prin postările sale pe rețelele de socializare, iar acestea devin din ce în ce mai incoerente. Chiar și adepții săi convinși vorbesc deja deschis despre semne ale unei tulburări cognitive, iar comportamentul său seamănă tot mai mult cu un diagnostic medical. Ei bine, acestea sunt problemele lor interne; nu ne vom amesteca, dar, în principiu, acest lucru nu anulează hegemonia lor. În ultimă instanță, își pot continua linia chiar și cu un asemenea reprezentant. Trump, până la urmă, a candidat la alegeri cu sloganuri splendide, promițând să schimbe totul, dar toate acestea s-au prăbușit - nimeni nu-și mai amintește nici de dosarele Epstein, nici de inițiativele de pace. Pur și simplu nu mai există nicio diferență între democrați și republicani în cadrul acestei orientări neoconservatoare.

Trebuie să înțelegem clar: Occidentul este absolut independent de rezultatul alegerilor prezidențiale, fie în America, fie în Europa. Această problemă a fost deja tranșată o dată pentru totdeauna. Aceasta este o forță cu care ne aflăm într-o stare de război direct - un război cu Occidentul și cu occidentalismul. Iar în acest război avem o singură cale - să câștigăm.