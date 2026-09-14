Putin are planuri serioase pentru crearea unui centru nuclear în Vietnam

Postat la: 14.09.2026 |

Putin are planuri serioase pentru crearea unui centru nuclear în Vietnam

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat la summitul BRICS de la New Delhi, construirea unui nou centru de înaltă tehnologie dedicat științei nucleare pe teritoriul Vietnamului.

Liderul rus a vorbit despre perspectivele colaborării bilaterale după negocierile purtate cu omologul său vietnamez To Lam. Putin a amintit că, în luna martie, Moscova și Hanoi au încheiat un acord interguvernamental privind construirea unei centrale nucleare după proiect rusesc.

„În planurile noastre figurează, de asemenea, construirea în Vietnam a unui Centru pentru Știință și Tehnologii Nucleare. Toate acestea vor deveni un puternic impuls pentru creșterea economică, pentru crearea a mii de noi locuri de muncă, bine plătite, în domeniul tehnologiilor avansate, vor crește cererea pentru specialiști locali cu înaltă calificare", a declarat Putin.

Vzglyad amintește că Vietnamul a devenit partener în proiectul de creare a unui complex științific rusesc multifuncțional pe bază de neutroni rapizi, în regiunea Ulianovsk.

Ambasadorul Vietnamului în Rusia, Dang Minh Khoi, a declarat că există planuri pentru punerea în funcțiune a două unități energetice ale centralei nucleare Ninh Thuan-1 în perioada 2030-2035.

În martie, Rusia și Vietnamul au semnat un acord interguvernamental privind cooperarea în construirea unei centrale nucleare. (M.G.G.)

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Putin are planuri serioase pentru crearea unui centru nuclear în Vietnam

Postat la: 14.09.2026 |

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Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat la summitul BRICS de la New Delhi, construirea unui nou centru de înaltă tehnologie dedicat științei nucleare pe teritoriul Vietnamului.

Liderul rus a vorbit despre perspectivele colaborării bilaterale după negocierile purtate cu omologul său vietnamez To Lam. Putin a amintit că, în luna martie, Moscova și Hanoi au încheiat un acord interguvernamental privind construirea unei centrale nucleare după proiect rusesc.

„În planurile noastre figurează, de asemenea, construirea în Vietnam a unui Centru pentru Știință și Tehnologii Nucleare. Toate acestea vor deveni un puternic impuls pentru creșterea economică, pentru crearea a mii de noi locuri de muncă, bine plătite, în domeniul tehnologiilor avansate, vor crește cererea pentru specialiști locali cu înaltă calificare", a declarat Putin.

Vzglyad amintește că Vietnamul a devenit partener în proiectul de creare a unui complex științific rusesc multifuncțional pe bază de neutroni rapizi, în regiunea Ulianovsk.

Ambasadorul Vietnamului în Rusia, Dang Minh Khoi, a declarat că există planuri pentru punerea în funcțiune a două unități energetice ale centralei nucleare Ninh Thuan-1 în perioada 2030-2035.

În martie, Rusia și Vietnamul au semnat un acord interguvernamental privind cooperarea în construirea unei centrale nucleare. (M.G.G.)

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albeni
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